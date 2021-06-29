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ЄС може прискорити взаємне визнання українських "ковідних" сертифікатів, - Мінцифри

ЄС може прискорити взаємне визнання українських

У Міністерстві цифрової трансформації України очікують, що Україна і Європейський Союз можуть прискорити процес взаємного визнання "ковідних" сертифікатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб під час виступу на першому дні IТ-тижня Європейської Бізнес Асоціації.

"Що стосується "ковідних" сертифікатів, Європейський Союз рухається трохи швидше, ніж зазвичай, тому це ще, безумовно, актуальна тема в світовому масштабі", - заявив Вискуб.

Він зазначив, що на "ковідних" сертифікатах, які будуть запроваджені в Україні з 1 липня, буде використовуватися електронний підпис, який також повинен визнати Євросоюз. За словами Вискуба, у відомстві очікують, що восени почнеться політичний процес взаємного визнання е-підписів між Україною та деякими країнами ЄС.

Як повідомлялося, віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що з 1 липня в Україні планують ввести електронні сертифікати вакцинації від коронавірусу з інформацією про те, що людина вакцинована і коли. Сертифікат буде як паперовим, так і електронним, його додадуть в додаток "Дія".

Читайте: COVID-сертифікат діятиме до 180 днів, - директор ЦГЗ Родина
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Топ коментарі
+4
Цитата дня: "У Зеленского третий день в кабинете не работает кондиционер. И главное не то, что его в кабинете второй день нет. Главное то, что никому нет дела, что в кабинете Зеленского не работает кондиционер."
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29.06.2021 14:50
+3
и не только до конца лета, учитывая, что и ковишит, и синовак не входят в список разрешенных в ес. И не факт, что войдут.
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29.06.2021 15:00
+2
дедукция: евросоюз может и не признать "украинские COVID-сертификаты" до конца лета..
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29.06.2021 14:54
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А в Украине уже есть что признавать? И какие уже признаны?
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29.06.2021 15:41 Відповісти
Цитата дня: "У Зеленского третий день в кабинете не работает кондиционер. И главное не то, что его в кабинете второй день нет. Главное то, что никому нет дела, что в кабинете Зеленского не работает кондиционер."
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29.06.2021 14:50 Відповісти
дедукция: евросоюз может и не признать "украинские COVID-сертификаты" до конца лета..
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29.06.2021 14:54 Відповісти
Что гораздо более вероятно...
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29.06.2021 14:58 Відповісти
и не только до конца лета, учитывая, что и ковишит, и синовак не входят в список разрешенных в ес. И не факт, что войдут.
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29.06.2021 15:00 Відповісти
covishield скорей всего войдет, а вот синовак действительно не факт.
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29.06.2021 15:07 Відповісти
Индусов с прививкой Covishield не пускают в ЕС по COVID-сертификатам - Reuters
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29.06.2021 17:13 Відповісти
ссыль https://www.unian.net/tourism/news/indusov-s-privivkoy-covishield-ne-puskayut-v-es-po-covid-sertifikatam-reuters-novosti-11465950.html
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29.06.2021 17:13 Відповісти
Нема чого наріду шведняти в ЄС, хай сидять в Україні, будують дороги)
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29.06.2021 15:08 Відповісти
Круто минцифры завернуло...
А шо там говорит минбуквы?
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29.06.2021 14:57 Відповісти
минбувы: "Каждый третий участник ВНО не смог решить задание по математике за 9-й класс."(с) - это еще дигноз или уже приговор?
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29.06.2021 15:24 Відповісти
А ведь найвелычнишый у руля только 2 года и сумел ВСЕ похерить. Представляю, что будет через 3 года, если бубочке удастся досидеть.
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29.06.2021 15:30 Відповісти
так уж и все. список крымнашистских пивцов так "разморозил"
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29.06.2021 17:15 Відповісти
проблема в том, что зеленая рагульня закупила китайского фуфломицина для вакцинации граждан, который не канает в ЕС. поэто­му ликвидные сертификаты вакцинации будут только у зеленых рагулей, которые вакцинировались пфайзером за наш счет.
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29.06.2021 15:20 Відповісти
Ключевые слова "может" и "до конца лета". А что будет до конца лета, хрен его знает, а пока разрешение - хрен вам в нюх. Но ЗЕбобики вам расскажут вам, что это уникальная ЗЕпобеда.
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29.06.2021 15:22 Відповісти
Було одразу зрозуміло, що ЄС не визнає китайських вакцин. Але зелене керівництво навмисно витратило гроші на ці вакцини, щоб дати привід для заборони масового в'їзду українців до Європи. Це провокація зелених з політичними цілями.
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29.06.2021 21:32 Відповісти
Зелених чм ЄС ?
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29.06.2021 22:08 Відповісти
провокація зелених
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29.06.2021 23:21 Відповісти
Після того , як вони признають , Україна може признати їхні . Звісно , якщо вони відповідають нормам .
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29.06.2021 22:06 Відповісти
 
 