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Курортный сезон в оккупированном Крыму: после наводнения закрыли 83 пляжа

Курортный сезон в оккупированном Крыму: после наводнения закрыли 83 пляжа

В оккупированном Крыму из-за ухудшения качества морской воды после подтоплений остановили эксплуатацию 83 пляжей.

Об этом сообщил Роспотребнадзор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, в связи с ухудшением качества морской воды приостановлена эксплуатация 83 пляжей", – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что всего в оккупированном Крыму в летний период 2021 года функционирует 373 пляжа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ливни смыли в море нелегальные свалки оккупированной Ялты, - Фирсов. ФОТО

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по оккупированному Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сказала, что пляжи Ялты остаются закрытыми для купания на неопределенный срок.

После стихии, которая обрушилась на Ялту на минувшей неделе, власти запретили купаться на местных пляжах, а 20 июня продлили данный запрет.

Лабораторный анализ Роспотребнадзора 21 июня показал, что вода в море у берегов Ялты непригодна для купания. 22 июня в Роспотребнадзоре заверили, что холерный вибрион у побережья Ялты не обнаружен.

Также смотрите: "Поплыла "Мазда" Жекина!", - сильнейшее наводнение в оккупированной Ялте. ВИДЕО

В Ялте продолжают бороться с последствиями стихии, которая обрушилась на полуостров на прошлой неделе. В управлении российского МЧС Крыма сообщали, что в период с 16 по 18 июня 2021 года из-за обильных осадков было подтоплено в Ялте и восточном Крыму 426 придомовых территорий, из них 356 домовладений, 18 социально значимых объектов. Всего из зоны подтоплений эвакуировано 1783 человек.

Крым (26380) курорт (119) наводнение (461) пляж (250)


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Топ комментарии
+24
Курортный сезон в оккупированном Крыму: после наводнения закрыли 83 пляжа - Цензор.НЕТ 8813
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29.06.2021 14:58
+13
Курортный сезон в оккупированном Крыму: после наводнения закрыли 83 пляжа - Цензор.НЕТ 5862
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29.06.2021 15:03
+11
Курортный сезон в оккупированном Крыму: после наводнения закрыли 83 пляжа - Цензор.НЕТ 2031
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29.06.2021 15:01
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Курортный сезон в оккупированном Крыму: после наводнения закрыли 83 пляжа - Цензор.НЕТ 8813
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29.06.2021 14:58 Ответить
https://mobile.twitter.com/torvi2502

https://mobile.twitter.com/torvi2502 смт.Гурзуф https://mobile.twitter.com/torvi2502 @torvi2502 https://mobile.twitter.com/torvi2502/status/1409524014880628736 22 ч

Каждые пол часа по громкоговорителю объявляют, что введёно ЧС, угроза подтопления и запрет купания в море.
Туристы бегут из Большой Ялты.
Пляжи выглядят довольно необычно.

Курортний сезон в окупованому Криму: після повені закрили 83 пляжі - Цензор.НЕТ 8208

https://mobile.twitter.com/torvi2502/status/1409524014880628736/photo/1
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29.06.2021 15:49 Ответить
Курортний сезон в окупованому Криму: після повені закрили 83 пляжі - Цензор.НЕТ 471
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29.06.2021 15:13 Ответить
Ничего страшного! Хоть такая вода есть крысчанам жопы подмывать. Вот рад за них
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29.06.2021 14:58 Ответить
Курортный сезон в оккупированном Крыму: после наводнения закрыли 83 пляжа

Как это? Там же теперь весь Крым - пляж..
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29.06.2021 15:00 Ответить
срач .
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29.06.2021 15:01 Ответить
Курортный сезон в оккупированном Крыму: после наводнения закрыли 83 пляжа - Цензор.НЕТ 5862
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29.06.2021 15:03 Ответить
https://mobile.twitter.com/torvi2502

https://mobile.twitter.com/torvi2502 смт.Гурзуф https://mobile.twitter.com/torvi2502 @torvi2502 https://mobile.twitter.com/torvi2502/status/1408017647095193603 24 июн.

В море купаться нельзя.
Очень много отмен брони. Многие съезжают раньше времени. Переезжают в Алушту, Судак, Евпаторию.
Местные, поднявшие перед сезоном цены в 2 раза и собиравшиеся стричь лохов все лето, находятся в легком недоумении....А Погода только наладилась.
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29.06.2021 15:59 Ответить
Так скоро осень . Воды у них много . Пусть лакают .
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29.06.2021 15:01 Ответить
Курортный сезон в оккупированном Крыму: после наводнения закрыли 83 пляжа - Цензор.НЕТ 2031
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29.06.2021 15:01 Ответить
А матрёшку из дерьмы лепить будут ?
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29.06.2021 15:04 Ответить
Очень "удобный" дождик. Когда их откроют они, уже, будут обнесены колючей проволокой и выкуплены. Счастливого отдыха, хорошего настроения)))
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29.06.2021 15:01 Ответить
Так пусть все закроют.
Зачем лаптеногим сидеть на пляже, им куда привычнее - на бутылке...
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29.06.2021 15:01 Ответить
Курортный сезон в оккупированном Крыму: после наводнения закрыли 83 пляжа - Цензор.НЕТ 8213
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29.06.2021 15:02 Ответить
Там и в хорошие времена большую часть тех пляжей называть пляжами можно было лишь с большой натяжкой..пара-тройка метров гальки..
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29.06.2021 15:03 Ответить
И UAI в сарае ...
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29.06.2021 15:05 Ответить
"Хохлы, бандерье фашистское, гореть вам в аду! Вы обязаны, суки, нам помочь! Почему вы, п...ы укропские, не едете к нам отдыхать, а? Мы ждем вас и где вы, а? По схронам попрятали все ваши инвестиции и все ваши дотации нам положенные? Гниды америкосские, вот! Крым - наш! Луганск, мы с тобой! И вообще, ждем вас до 1 октября, и, если ни один ваш бандерлог не приедет в Крым, то это будет расцениваться, как акт геноцида русских крымчан! Понятно, да? Или, как говорится "милости просим" или "радиоактивный пепел"! Думайте..."
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29.06.2021 15:05 Ответить
Осталось дождаться камнепада.....
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29.06.2021 15:09 Ответить
Лаптей мокшанских можно поздравить - пусть затягивают пояса и отвыкают ежедневно кушать.... Крым разрушен, его надо восстанавливать, все налоги пойдут на Крым.... А это - сотни миллиардов рублей....
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29.06.2021 15:11 Ответить
холерний вібріон розпізнаний у Кремлі.. воно відоме українцям як хйло
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29.06.2021 15:45 Ответить
А вот это РА-ДУ-ЕТ! И даже очень РАДУЕТ!!!
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29.06.2021 15:56 Ответить
холеры там нет, но дизентерия гарантирована до конца сезона, а может и на следующий.
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29.06.2021 16:24 Ответить
а если повезет то и холера возникнет.
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29.06.2021 16:25 Ответить
Потоп і "камні с нєба" в Ялті. Відео: https://www.youtube.com/watch?v=OsKrcEDOpDk
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29.06.2021 16:35 Ответить
Москву затопил мощный ливень - под воду ушли станции метро, автомобили и улицы. Видео:

https://www.youtube.com/watch?v=oG_1VcAXXxA
https://www.youtube.com/watch?v=V58sGJyMGis&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=XvzLEU3NTtU&t=54s
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29.06.2021 16:41 Ответить
Крисюки iдуть на пляж:

Курортний сезон в окупованому Криму: після повені закрили 83 пляжі - Цензор.НЕТ 4605

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29.06.2021 17:55 Ответить
 
 