Курортный сезон в оккупированном Крыму: после наводнения закрыли 83 пляжа

В оккупированном Крыму из-за ухудшения качества морской воды после подтоплений остановили эксплуатацию 83 пляжей.

Об этом сообщил Роспотребнадзор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, в связи с ухудшением качества морской воды приостановлена эксплуатация 83 пляжей", – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что всего в оккупированном Крыму в летний период 2021 года функционирует 373 пляжа.

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Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по оккупированному Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сказала, что пляжи Ялты остаются закрытыми для купания на неопределенный срок.

После стихии, которая обрушилась на Ялту на минувшей неделе, власти запретили купаться на местных пляжах, а 20 июня продлили данный запрет.

Лабораторный анализ Роспотребнадзора 21 июня показал, что вода в море у берегов Ялты непригодна для купания. 22 июня в Роспотребнадзоре заверили, что холерный вибрион у побережья Ялты не обнаружен.

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В Ялте продолжают бороться с последствиями стихии, которая обрушилась на полуостров на прошлой неделе. В управлении российского МЧС Крыма сообщали, что в период с 16 по 18 июня 2021 года из-за обильных осадков было подтоплено в Ялте и восточном Крыму 426 придомовых территорий, из них 356 домовладений, 18 социально значимых объектов. Всего из зоны подтоплений эвакуировано 1783 человек.