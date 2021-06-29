Курортный сезон в оккупированном Крыму: после наводнения закрыли 83 пляжа
В оккупированном Крыму из-за ухудшения качества морской воды после подтоплений остановили эксплуатацию 83 пляжей.
Об этом сообщил Роспотребнадзор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, в связи с ухудшением качества морской воды приостановлена эксплуатация 83 пляжей", – сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что всего в оккупированном Крыму в летний период 2021 года функционирует 373 пляжа.
Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по оккупированному Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сказала, что пляжи Ялты остаются закрытыми для купания на неопределенный срок.
После стихии, которая обрушилась на Ялту на минувшей неделе, власти запретили купаться на местных пляжах, а 20 июня продлили данный запрет.
Лабораторный анализ Роспотребнадзора 21 июня показал, что вода в море у берегов Ялты непригодна для купания. 22 июня в Роспотребнадзоре заверили, что холерный вибрион у побережья Ялты не обнаружен.
В Ялте продолжают бороться с последствиями стихии, которая обрушилась на полуостров на прошлой неделе. В управлении российского МЧС Крыма сообщали, что в период с 16 по 18 июня 2021 года из-за обильных осадков было подтоплено в Ялте и восточном Крыму 426 придомовых территорий, из них 356 домовладений, 18 социально значимых объектов. Всего из зоны подтоплений эвакуировано 1783 человек.
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https://mobile.twitter.com/torvi2502 смт.Гурзуф https://mobile.twitter.com/torvi2502 @torvi2502 https://mobile.twitter.com/torvi2502/status/1409524014880628736 22 ч
Каждые пол часа по громкоговорителю объявляют, что введёно ЧС, угроза подтопления и запрет купания в море.
Туристы бегут из Большой Ялты.
Пляжи выглядят довольно необычно.
https://mobile.twitter.com/torvi2502/status/1409524014880628736/photo/1
Как это? Там же теперь весь Крым - пляж..
https://mobile.twitter.com/torvi2502 смт.Гурзуф https://mobile.twitter.com/torvi2502 @torvi2502 https://mobile.twitter.com/torvi2502/status/1408017647095193603 24 июн.
В море купаться нельзя.
Очень много отмен брони. Многие съезжают раньше времени. Переезжают в Алушту, Судак, Евпаторию.
Местные, поднявшие перед сезоном цены в 2 раза и собиравшиеся стричь лохов все лето, находятся в легком недоумении....А Погода только наладилась.
Зачем лаптеногим сидеть на пляже, им куда привычнее - на бутылке...
https://www.youtube.com/watch?v=oG_1VcAXXxA
https://www.youtube.com/watch?v=V58sGJyMGis&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=XvzLEU3NTtU&t=54s