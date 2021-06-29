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Курортний сезон в окупованому Криму: після повені закрили 83 пляжі

Курортний сезон в окупованому Криму: після повені закрили 83 пляжі

В окупованому Криму через погіршення якості морської води після підтоплень зупинили експлуатацію 83 пляжів.

Про це повідомив Росспоживнагляд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"У Республіці Крим на територіях, постраждалих від підтоплення, в зв'язку з погіршенням якості морської води призупинено експлуатацію 83 пляжів", - сказано в повідомленні.

У відомстві уточнили, що всього в окупованому Криму в літній період 2021 року функціонує 373 пляжі.

Також читайте: Повінь в окупованому Криму: понад 160 людей досі живуть у пунктах тимчасового розміщення

Раніше керівниця управління Росспоживнагляду у окупованому Криму і Севастополі Наталя Пеньковська сказала, що пляжі Ялти залишаються закритими для купання на невизначений термін.

Після стихії, яка обрушилася на Ялту на минулому тижні, влада заборонила купатися на місцевих пляжах, а 20 червня продовжила цю заборону.

Лабораторний аналіз Росспоживнагляду 21 червня показав, що вода в морі біля берегів Ялти непридатна для купання. 22 червня в Росспоживнагляді запевнили, що холерний вібріон біля узбережжя Ялти не розпізнаний.

Також читайте: Зливи змили в море нелегальні звалища окупованої Ялти, - Фірсов. ФОТО

В Ялті продовжують боротися з наслідками стихії, яка обрушилася на півострів минулого тижня. В управлінні російського МНС Криму повідомляли, що в період з 16 по 18 червня 2021 року через рясні опади підтоплено в Ялті і східному Криму 426 прибудинкових територій, з них 356 домоволодінь, 18 соціально значущих об'єктів. Всього із зони підтоплень евакуйовано 1783 особи.
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Топ коментарі
+24
Курортный сезон в оккупированном Крыму: после наводнения закрыли 83 пляжа - Цензор.НЕТ 8813
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29.06.2021 14:58
+13
Курортный сезон в оккупированном Крыму: после наводнения закрыли 83 пляжа - Цензор.НЕТ 5862
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29.06.2021 15:03
+11
Курортный сезон в оккупированном Крыму: после наводнения закрыли 83 пляжа - Цензор.НЕТ 2031
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29.06.2021 15:01
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Курортный сезон в оккупированном Крыму: после наводнения закрыли 83 пляжа - Цензор.НЕТ 8813
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29.06.2021 14:58 Відповісти
https://mobile.twitter.com/torvi2502

https://mobile.twitter.com/torvi2502 смт.Гурзуф https://mobile.twitter.com/torvi2502 @torvi2502 https://mobile.twitter.com/torvi2502/status/1409524014880628736 22 ч

Каждые пол часа по громкоговорителю объявляют, что введёно ЧС, угроза подтопления и запрет купания в море.
Туристы бегут из Большой Ялты.
Пляжи выглядят довольно необычно.

Курортний сезон в окупованому Криму: після повені закрили 83 пляжі - Цензор.НЕТ 8208

https://mobile.twitter.com/torvi2502/status/1409524014880628736/photo/1
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29.06.2021 15:49 Відповісти
Курортний сезон в окупованому Криму: після повені закрили 83 пляжі - Цензор.НЕТ 471
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29.06.2021 15:13 Відповісти
Ничего страшного! Хоть такая вода есть крысчанам жопы подмывать. Вот рад за них
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29.06.2021 14:58 Відповісти
Курортный сезон в оккупированном Крыму: после наводнения закрыли 83 пляжа

Как это? Там же теперь весь Крым - пляж..
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29.06.2021 15:00 Відповісти
срач .
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29.06.2021 15:01 Відповісти
Курортный сезон в оккупированном Крыму: после наводнения закрыли 83 пляжа - Цензор.НЕТ 5862
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29.06.2021 15:03 Відповісти
https://mobile.twitter.com/torvi2502

https://mobile.twitter.com/torvi2502 смт.Гурзуф https://mobile.twitter.com/torvi2502 @torvi2502 https://mobile.twitter.com/torvi2502/status/1408017647095193603 24 июн.

В море купаться нельзя.
Очень много отмен брони. Многие съезжают раньше времени. Переезжают в Алушту, Судак, Евпаторию.
Местные, поднявшие перед сезоном цены в 2 раза и собиравшиеся стричь лохов все лето, находятся в легком недоумении....А Погода только наладилась.
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29.06.2021 15:59 Відповісти
Так скоро осень . Воды у них много . Пусть лакают .
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29.06.2021 15:01 Відповісти
Курортный сезон в оккупированном Крыму: после наводнения закрыли 83 пляжа - Цензор.НЕТ 2031
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29.06.2021 15:01 Відповісти
А матрёшку из дерьмы лепить будут ?
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29.06.2021 15:04 Відповісти
Очень "удобный" дождик. Когда их откроют они, уже, будут обнесены колючей проволокой и выкуплены. Счастливого отдыха, хорошего настроения)))
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29.06.2021 15:01 Відповісти
Так пусть все закроют.
Зачем лаптеногим сидеть на пляже, им куда привычнее - на бутылке...
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29.06.2021 15:01 Відповісти
Курортный сезон в оккупированном Крыму: после наводнения закрыли 83 пляжа - Цензор.НЕТ 8213
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29.06.2021 15:02 Відповісти
Там и в хорошие времена большую часть тех пляжей называть пляжами можно было лишь с большой натяжкой..пара-тройка метров гальки..
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29.06.2021 15:03 Відповісти
И UAI в сарае ...
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29.06.2021 15:05 Відповісти
"Хохлы, бандерье фашистское, гореть вам в аду! Вы обязаны, суки, нам помочь! Почему вы, п...ы укропские, не едете к нам отдыхать, а? Мы ждем вас и где вы, а? По схронам попрятали все ваши инвестиции и все ваши дотации нам положенные? Гниды америкосские, вот! Крым - наш! Луганск, мы с тобой! И вообще, ждем вас до 1 октября, и, если ни один ваш бандерлог не приедет в Крым, то это будет расцениваться, как акт геноцида русских крымчан! Понятно, да? Или, как говорится "милости просим" или "радиоактивный пепел"! Думайте..."
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29.06.2021 15:05 Відповісти
Осталось дождаться камнепада.....
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29.06.2021 15:09 Відповісти
Лаптей мокшанских можно поздравить - пусть затягивают пояса и отвыкают ежедневно кушать.... Крым разрушен, его надо восстанавливать, все налоги пойдут на Крым.... А это - сотни миллиардов рублей....
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29.06.2021 15:11 Відповісти
холерний вібріон розпізнаний у Кремлі.. воно відоме українцям як хйло
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29.06.2021 15:45 Відповісти
А вот это РА-ДУ-ЕТ! И даже очень РАДУЕТ!!!
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29.06.2021 15:56 Відповісти
холеры там нет, но дизентерия гарантирована до конца сезона, а может и на следующий.
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29.06.2021 16:24 Відповісти
а если повезет то и холера возникнет.
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29.06.2021 16:25 Відповісти
Потоп і "камні с нєба" в Ялті. Відео: https://www.youtube.com/watch?v=OsKrcEDOpDk
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29.06.2021 16:35 Відповісти
Москву затопил мощный ливень - под воду ушли станции метро, автомобили и улицы. Видео:

https://www.youtube.com/watch?v=oG_1VcAXXxA
https://www.youtube.com/watch?v=V58sGJyMGis&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=XvzLEU3NTtU&t=54s
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29.06.2021 16:41 Відповісти
Крисюки iдуть на пляж:

Курортний сезон в окупованому Криму: після повені закрили 83 пляжі - Цензор.НЕТ 4605

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29.06.2021 17:55 Відповісти
 
 