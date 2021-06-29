Курортний сезон в окупованому Криму: після повені закрили 83 пляжі
В окупованому Криму через погіршення якості морської води після підтоплень зупинили експлуатацію 83 пляжів.
Про це повідомив Росспоживнагляд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"У Республіці Крим на територіях, постраждалих від підтоплення, в зв'язку з погіршенням якості морської води призупинено експлуатацію 83 пляжів", - сказано в повідомленні.
У відомстві уточнили, що всього в окупованому Криму в літній період 2021 року функціонує 373 пляжі.
Раніше керівниця управління Росспоживнагляду у окупованому Криму і Севастополі Наталя Пеньковська сказала, що пляжі Ялти залишаються закритими для купання на невизначений термін.
Після стихії, яка обрушилася на Ялту на минулому тижні, влада заборонила купатися на місцевих пляжах, а 20 червня продовжила цю заборону.
Лабораторний аналіз Росспоживнагляду 21 червня показав, що вода в морі біля берегів Ялти непридатна для купання. 22 червня в Росспоживнагляді запевнили, що холерний вібріон біля узбережжя Ялти не розпізнаний.
В Ялті продовжують боротися з наслідками стихії, яка обрушилася на півострів минулого тижня. В управлінні російського МНС Криму повідомляли, що в період з 16 по 18 червня 2021 року через рясні опади підтоплено в Ялті і східному Криму 426 прибудинкових територій, з них 356 домоволодінь, 18 соціально значущих об'єктів. Всього із зони підтоплень евакуйовано 1783 особи.
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https://mobile.twitter.com/torvi2502 смт.Гурзуф https://mobile.twitter.com/torvi2502 @torvi2502 https://mobile.twitter.com/torvi2502/status/1409524014880628736 22 ч
Каждые пол часа по громкоговорителю объявляют, что введёно ЧС, угроза подтопления и запрет купания в море.
Туристы бегут из Большой Ялты.
Пляжи выглядят довольно необычно.
https://mobile.twitter.com/torvi2502/status/1409524014880628736/photo/1
Как это? Там же теперь весь Крым - пляж..
https://mobile.twitter.com/torvi2502 смт.Гурзуф https://mobile.twitter.com/torvi2502 @torvi2502 https://mobile.twitter.com/torvi2502/status/1408017647095193603 24 июн.
В море купаться нельзя.
Очень много отмен брони. Многие съезжают раньше времени. Переезжают в Алушту, Судак, Евпаторию.
Местные, поднявшие перед сезоном цены в 2 раза и собиравшиеся стричь лохов все лето, находятся в легком недоумении....А Погода только наладилась.
Зачем лаптеногим сидеть на пляже, им куда привычнее - на бутылке...
https://www.youtube.com/watch?v=oG_1VcAXXxA
https://www.youtube.com/watch?v=V58sGJyMGis&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=XvzLEU3NTtU&t=54s