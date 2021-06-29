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"Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины на июль

"Газпром" опять отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на июль, несмотря на предстоящие крупные ремонты на экспортрных газопроводах.

Об этом свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТС) во вторник выставлял на аукцион дополнительные - прерываемые - транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки), они оказались полностью невостребованными.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 21 июня - всего 124 млн куб. м в сутки. В июне "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Если аукцион на твердые мощности проходит со 100%-ной реализацией, может быть организован аукцион на прерываемые мощности (в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна добиться, чтобы услугами ГТС пользовался не только "Газпром", но и другие компании, - Витренко

Автор: 

Газ (10225) Газпром (3183) ГТС (994) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+6
Що почалось : ) ? Подякуємо найдемократичнішого керівника німетчини з москальським смородом...
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29.06.2021 15:36
+5
Теперь посмотрим, как Меркель, все сделает чтобы газотранспортная система Украины была заполнена.
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29.06.2021 15:41
+3
Ой,как неожиданно,зелупу на Западе посчитали тупым быдлом ...совсем так же ,как зекретин считает всех украинцев)
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29.06.2021 15:32
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"Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины на июль - Цензор.НЕТ 1354
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29.06.2021 15:31 Ответить
"Теперь 5 по 250" и не кацапы. Тут же весь прикол в том, что кацапы не могут влиять ни на цену, ни на поставки.
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29.06.2021 15:44 Ответить
Да, скрин старый. Но суть не поменялась.
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29.06.2021 15:50 Ответить
Бери выше (песд.. врать так врать)! В стопиццот раз.
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29.06.2021 17:07 Ответить
"Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины на июль - Цензор.НЕТ 3798
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29.06.2021 15:32 Ответить
Ой,как неожиданно,зелупу на Западе посчитали тупым быдлом ...совсем так же ,как зекретин считает всех украинцев)
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29.06.2021 15:32 Ответить
А зачем это ху.лу, "северный поток-2" уже достроен. Сейчас вылезет зеленный вылупок и расскажет, как он Байдена уговорил на это. Это был такой хитрый ход "величайшего лидера современности2.
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29.06.2021 15:35 Ответить
Фу, як негарно вийшло. А Україні так потрібні ці гроші від агресора-окупанта.
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29.06.2021 15:35 Ответить
Що почалось : ) ? Подякуємо найдемократичнішого керівника німетчини з москальським смородом...
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29.06.2021 15:36 Ответить
Теперь посмотрим, как Меркель, все сделает чтобы газотранспортная система Украины была заполнена.
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29.06.2021 15:41 Ответить
Она ещё и огород мне прополет.
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29.06.2021 15:44 Ответить
Ей уже пох, она почти на пенсии.
Мавр сделал своё дело, мавр может уходить.
Ну разве что телеграммы будет нам слать, как Остап Ибрагимович: "Мысленно вместе".
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29.06.2021 17:03 Ответить
Значит близко новая война . Спасибо геронтофилу макароны и комсомолке меркель.
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29.06.2021 16:56 Ответить
Решили создать дефицит и поднять цены на газ?
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29.06.2021 17:28 Ответить
они все правильно делают , зачем продавать много ,но дешево когда можно мало но дорого, контракт выполняют ,а больше их не кто не заставит продавать, спг берите у штатов
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29.06.2021 23:04 Ответить
приехали.
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30.06.2021 12:31 Ответить
 
 