"Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины на июль

"Газпром" опять отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на июль, несмотря на предстоящие крупные ремонты на экспортрных газопроводах.

Об этом свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТС) во вторник выставлял на аукцион дополнительные - прерываемые - транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки), они оказались полностью невостребованными.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 21 июня - всего 124 млн куб. м в сутки. В июне "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Если аукцион на твердые мощности проходит со 100%-ной реализацией, может быть организован аукцион на прерываемые мощности (в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы).

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