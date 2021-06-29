"Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності України на липень

"Газпром" знову відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну на липень, попри майбутні великі ремонти на експортних газопроводах.

Про це свідчать дані системи бронювання Regional Booking Platform, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Оператор газотранспортної системи України" (ОГТС) у вівторок виставляв на аукціон додаткові - переривані - транзитні потужності на липень (63,7 млн куб. м на добу), вони виявилися повністю незатребуваними.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд куб. м - це 109 млн куб. м на добу; 15 млн куб. м твердих потужностей заброньовано додатково на аукціоні 21 червня - загалом 124 млн куб. м на добу. У червні "Газпром" прокачує через Україну в середньому по 124 млн куб. м на добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.

Якщо аукціон на тверді потужності проходить зі 100%-ю реалізацією, може бути організовано аукціон на переривані потужності (залежно від можливостей оператора газотранспортної системи).

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