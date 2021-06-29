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"Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності України на липень

"Газпром" знову відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну на липень, попри майбутні великі ремонти на експортних газопроводах.

Про це свідчать дані системи бронювання Regional Booking Platform, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Оператор газотранспортної системи України" (ОГТС) у вівторок виставляв на аукціон додаткові - переривані - транзитні потужності на липень (63,7 млн куб. м на добу), вони виявилися повністю незатребуваними.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд куб. м - це 109 млн куб. м на добу; 15 млн куб. м твердих потужностей заброньовано додатково на аукціоні 21 червня - загалом 124 млн куб. м на добу. У червні "Газпром" прокачує через Україну в середньому по 124 млн куб. м на добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.

Якщо аукціон на тверді потужності проходить зі 100%-ю реалізацією, може бути організовано аукціон на переривані потужності (залежно від можливостей оператора газотранспортної системи).

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Топ коментарі
+6
Що почалось : ) ? Подякуємо найдемократичнішого керівника німетчини з москальським смородом...
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29.06.2021 15:36
+5
Теперь посмотрим, как Меркель, все сделает чтобы газотранспортная система Украины была заполнена.
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29.06.2021 15:41
+3
Ой,как неожиданно,зелупу на Западе посчитали тупым быдлом ...совсем так же ,как зекретин считает всех украинцев)
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29.06.2021 15:32
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"Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины на июль - Цензор.НЕТ 1354
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29.06.2021 15:31 Відповісти
"Теперь 5 по 250" и не кацапы. Тут же весь прикол в том, что кацапы не могут влиять ни на цену, ни на поставки.
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29.06.2021 15:44 Відповісти
Да, скрин старый. Но суть не поменялась.
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29.06.2021 15:50 Відповісти
Бери выше (песд.. врать так врать)! В стопиццот раз.
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29.06.2021 17:07 Відповісти
"Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины на июль - Цензор.НЕТ 3798
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29.06.2021 15:32 Відповісти
Ой,как неожиданно,зелупу на Западе посчитали тупым быдлом ...совсем так же ,как зекретин считает всех украинцев)
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29.06.2021 15:32 Відповісти
А зачем это ху.лу, "северный поток-2" уже достроен. Сейчас вылезет зеленный вылупок и расскажет, как он Байдена уговорил на это. Это был такой хитрый ход "величайшего лидера современности2.
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29.06.2021 15:35 Відповісти
Фу, як негарно вийшло. А Україні так потрібні ці гроші від агресора-окупанта.
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29.06.2021 15:35 Відповісти
Що почалось : ) ? Подякуємо найдемократичнішого керівника німетчини з москальським смородом...
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29.06.2021 15:36 Відповісти
Теперь посмотрим, как Меркель, все сделает чтобы газотранспортная система Украины была заполнена.
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29.06.2021 15:41 Відповісти
Она ещё и огород мне прополет.
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29.06.2021 15:44 Відповісти
Ей уже пох, она почти на пенсии.
Мавр сделал своё дело, мавр может уходить.
Ну разве что телеграммы будет нам слать, как Остап Ибрагимович: "Мысленно вместе".
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29.06.2021 17:03 Відповісти
Значит близко новая война . Спасибо геронтофилу макароны и комсомолке меркель.
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29.06.2021 16:56 Відповісти
Решили создать дефицит и поднять цены на газ?
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29.06.2021 17:28 Відповісти
они все правильно делают , зачем продавать много ,но дешево когда можно мало но дорого, контракт выполняют ,а больше их не кто не заставит продавать, спг берите у штатов
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29.06.2021 23:04 Відповісти
приехали.
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30.06.2021 12:31 Відповісти
 
 