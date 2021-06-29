Управление бюджетом Закарпатья отдали родственнику Медведчука, - Береза
В облсовете Закарпатья партия "Слуга народа" создала большинство с ОПЗЖ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом сообщил экс-нардеп Борислав Береза.
"Как всем известно куратором области сделали Николая Тищенко. ... До этого Коля ни разу не был на Закарпатье. Даже Закарпатье не мог отличить и путал в интервью. Хотя, какая разница? Да, господин президент? До сих пор в области в коалиции были "Родное Закарпатье", "Европейская Солидарность", "Батькивщина". Тогда председателем совета сделали генерал-губернатора от "Слуги народа" Алексея Петрова. Чекиста с 27 летним стажем. А потом ему на усиление из ОП отправили Тищенко. И началось. Сейчас тот же Петров вместе с Тищенко решили деребанить область с новыми ребятами. Решили, что надо с лучшими для них - с ОПЗЖ. Потому что Медведчук сейчас на крючке и будет сотрудничать с Банковой. И Слуги отдали им самое главное - дали управлять бюджетом Закарпатья. Кому именно? Родственнику Медведчука некоему Ивану Чубирко", - отметил Береза.
По словам экс-нардепа, большинство создали с теми кого президент называет врагами Украины.
"Одной рукой санкцию накладывает, а другой ОПЗЖ в коалицию со "слугами" берет и дает им возможность влиять на все в области. Исполнитель глава Закарпатского облсовета Алексей Петров. "Добро" на такую коалицию привез в область Николай Тищенко. Это какой-то нонсенс, если не найти чем мотивированы "слуги". А вопрос в распределении бабла. Это еще не все", - объяснил Береза.
Экс-нардеп отметил, что Закарпатье, кроме политической партии "Слуга народа", отныне будут представлять "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Команда Андрея Балоги", "За майбутнє", "КМКС" Партия венгров Украины".
"Еще одна ягодка на торте это, то что лидер этих венгров в розыске по линии СБУ и скрывается за границей. В новую коалицию "слуг" вошла вам неизвестна Илдика Орос ( "КМКС"). Бывший ректор Закарпатского венгерского института им. Ф. Ракоци II. На митинге в Будапеште заявила, что венгров в Украине ущемляют фашистскими методами, за что была на допросе в СБУ. А еще она соратница некоего "криминального" В.Брензовича и является одним из лидеров интересов официального Будапешта в Закарпатье. И фактически работает против интересов Украины. ... Я уже не говорю, что голосование было в нарушение регламента - с голоса депутата от "ОПЗЖ" Виктора Русина по кличке "Антибиотик", без обсуждения в комиссиях", - подчеркнул Береза.
По словам экс-нардепа Русин в 2004 руководил милицией Закарпатья.
"Поэтому у вас не будет вопросов, почему человека с таким опытом использует Банковая. Тем более, что он активен антимайдановец и бывший силовик. А это то, что сейчас искренне уважают в ОП. Хотя распил бабла там уважают больше. Вчера в области провели спецоперацию и обнаружили хищения на "Великому крадівництві". Должны были построить приемное отделение для больных COVID-19, но часть денег украли. То, что это приведет к новым возможным смертям никого из этих коррупционеров не волнует, потому что они циничные и дерзкие. Что же - в области еще много объектов строится. И вероятно, ОПЗЖ рулить бюджетом Закарпатья взяли для того, чтобы те научили "слуг" правильно воровать и рассказали, как больше не попадаться", - подытожил Береза.
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а де тухлый бихус? - его ж тема - или "єта другое")
Вы "деньги" с "пиаром" НЕ ПУТАЙТЕ!
Ведь, Бубочка, же неЛОХ?
Ух он им еще покажет!!!
Есть все основания предположить, что он также сотрудничает с российскими спецслужбами…
Член политсовета Слуги народа Вадим Слюсарев, друг президента Зеленского, уличен в широкомасштабной контрабанде сигарет в Евросоюз. Почему СНБО и СБУ не вводят санкции против высокопоставленного контрабандиста?
Такую информацию https://www.facebook.com/butusov.yuriy привел и такой вопрос задал несколько минут назад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Просто потрясающая наглость. 25 июня издание Kyiv Post и Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) опубликовали расследование о работе в 2017-18 годах ООО Duty Free Odesa и ООО Travel Retail Ukraine, совладельцем которых является генерал-майор Госпогранслужбы Вадим Слюсарев.
Слюсарев известен как один из теневых руководителей партии Слуга народа, член политсовета, куратор Харьковской парторганизации, Госпогранслужбы, прокуратуры Харьковской области и конкретно пограничного перехода «Гоптовка», который он возглавлял во времена Януковича. На странице народного депутата - Слуги народа Павла Сушко есть фотография харьковского штаба Слуг, и Слюсарев запечатлен на заднем плане с поднятыми вверх руками.
Журналистка https://www.facebook.com/Anna.Myroniuk.0?__cft__[0]=AZUL6dZXCVl_LVvXytSYo9ddg0CREeAI29WIikElzCbZHCSLp25tJpFWikerHK0kRovs3nG1fzZv_LPfZgWWJb20KH0GAGvJcxVwY5ZtC7YfNTCL4Reu5Wly6GfnN8h73KsTS6U7Pa1yriGO9LZp4TXKdzad8MZklLNMCyKvc3NuAQ&__tn__=-]K-R Anna Myroniuk получила материалы румынской таможни, и установила по ним, что фирмы Слюсарева завозили в Украину китайские сигареты марки Регина, которые в Украине не продавались, а, по данным расследования, нелегально поставлялись по схеме через Украину в Европейский союз, где нелегальная торговля сигаретами в таких масштабах приносит десятки миллионов долларов чистой прибыли:
https://www.facebook.com/Anna.Myroniuk.0/posts/4173971016001668?__cft__[0]=AZUL6dZXCVl_LVvXytSYo9ddg0CREeAI29WIikElzCbZHCSLp25tJpFWikerHK0kRovs3nG1fzZv_LPfZgWWJb20KH0GAGvJcxVwY5ZtC7YfNTCL4Reu5Wly6GfnN8h73KsTS6U7Pa1yriGO9LZp4TXKdzad8MZklLNMCyKvc3NuAQ&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/Anna.Myroniuk.0/posts/4173971016001668
То есть обнаружена контрабандная схема, к которой напрямую причастен один из приближенных к президенту высокопоставленных Слуг народа.
Но позвольте, а где же санкции СНБО? Где хотя бы комментарии партии или украинской таможни? Или Слюсарев дал честное слово, что больше не будет заниматься контрабандой, или это такой ценный спонсор власти, что его имя нельзя даже произносить вслух?
Более того, Слюсарев грубо нарушает законы Украины и незаконно летает в Крым через российские аэропорты, Слюсарев оформил себе проживание в Крыму, там зарегистрировали бизнес его родители:
https://censor.net/ru/resonance/3254148/novoe_litso_v_politsovete_slug_naroda_vadim_slyusarev_general_pri_yanukoviche_biznes_v_okkupirovannom?fbclid=IwAR2e7qLJ267PNf1kpcx0dOlpvUjDFjxEtReexdDobPcH8UC3Z7RuiDiZmFc
Есть все основания предположить, что Слюсарев сотрудничает с российскими спецслужбами, и он внесен в базу данных Миротворец после публикации его перелетов в Крым из Москвы и Белгорода.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5.html «Новое лицо» позорных «Слуг народа»: генерал при Януковиче, бизнес в оккупированном Крыму и визиты в Россию
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC.html Слуга непонятно какого народа. Членом политсовета партии Зеленского является предатель
Но никаких комментариев партия Слуг народа не дает, никакие штрафы на Слюсарева ни СБУ ни суды не налагают.
То есть Зеленский действует просто - правонарушения Слуг народа комментировать не стоит, пока скандала нет, не будем реагировать, санкции не будем вводить, пусть себе дальше работает, ценный кадр.
Ну а простому электорату будут вдувать видосики про борьбу с коррупцией, контрабандой, справедливость. Сажать Слуги будут только деревья, лишь бы не своих.
Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла. Злочинно знищуючи Українську державу і У4краънський народ!