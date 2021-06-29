Управление бюджетом Закарпатья отдали родственнику Медведчука, - Береза

В облсовете Закарпатья партия "Слуга народа" создала большинство с ОПЗЖ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом сообщил экс-нардеп Борислав Береза.

"Как всем известно куратором области сделали Николая Тищенко. ... До этого Коля ни разу не был на Закарпатье. Даже Закарпатье не мог отличить и путал в интервью. Хотя, какая разница? Да, господин президент? До сих пор в области в коалиции были "Родное Закарпатье", "Европейская Солидарность", "Батькивщина". Тогда председателем совета сделали генерал-губернатора от "Слуги народа" Алексея Петрова. Чекиста с 27 летним стажем. А потом ему на усиление из ОП отправили Тищенко. И началось. Сейчас тот же Петров вместе с Тищенко решили деребанить область с новыми ребятами. Решили, что надо с лучшими для них - с ОПЗЖ. Потому что Медведчук сейчас на крючке и будет сотрудничать с Банковой. И Слуги отдали им самое главное - дали управлять бюджетом Закарпатья. Кому именно? Родственнику Медведчука некоему Ивану Чубирко", - отметил Береза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В список "воров в законе" внесли чеченцев, которые воюют на Донбассе за Украину, чтобы выдать их России - Береза

По словам экс-нардепа, большинство создали с теми кого президент называет врагами Украины.

"Одной рукой санкцию накладывает, а другой ОПЗЖ в коалицию со "слугами" берет и дает им возможность влиять на все в области. Исполнитель глава Закарпатского облсовета Алексей Петров. "Добро" на такую ​​коалицию привез в область Николай Тищенко. Это какой-то нонсенс, если не найти чем мотивированы "слуги". А вопрос в распределении бабла. Это еще не все", - объяснил Береза.

Экс-нардеп отметил, что Закарпатье, кроме политической партии "Слуга народа", отныне будут представлять "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Команда Андрея Балоги", "За майбутнє", "КМКС" Партия венгров Украины".

"Еще одна ягодка на торте это, то что лидер этих венгров в розыске по линии СБУ и скрывается за границей. В новую коалицию "слуг" вошла вам неизвестна Илдика Орос ( "КМКС"). Бывший ректор Закарпатского венгерского института им. Ф. Ракоци II. На митинге в Будапеште заявила, что венгров в Украине ущемляют фашистскими методами, за что была на допросе в СБУ. А еще она соратница некоего "криминального" В.Брензовича и является одним из лидеров интересов официального Будапешта в Закарпатье. И фактически работает против интересов Украины. ... Я уже не говорю, что голосование было в нарушение регламента - с голоса депутата от "ОПЗЖ" Виктора Русина по кличке "Антибиотик", без обсуждения в комиссиях", - подчеркнул Береза.

По словам экс-нардепа Русин в 2004 руководил милицией Закарпатья.

"Поэтому у вас не будет вопросов, почему человека с таким опытом использует Банковая. Тем более, что он активен антимайдановец и бывший силовик. А это то, что сейчас искренне уважают в ОП. Хотя распил бабла там уважают больше. Вчера в области провели спецоперацию и обнаружили хищения на "Великому крадівництві". Должны были построить приемное отделение для больных COVID-19, но часть денег украли. То, что это приведет к новым возможным смертям никого из этих коррупционеров не волнует, потому что они циничные и дерзкие. Что же - в области еще много объектов строится. И вероятно, ОПЗЖ рулить бюджетом Закарпатья взяли для того, чтобы те научили "слуг" правильно воровать и рассказали, как больше не попадаться", - подытожил Береза.