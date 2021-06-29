Управління бюджетом Закарпаття віддали родичу Медведчука, - Береза
В облраді Закарпаття партія "Слуга народу" створила більшість з ОПЗЖ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це повідомив екснардеп Борислав Береза.
"Як всім відомо куратором області зробили Миколу Тищенка. ... До цього Коля ні разу не був на Закарпатті. Навіть Закарпаття не міг відрізнити і плутав в інтерв‘ю. Хоча, яка різниця? Да, пане президенте? Досі в області в коаліції були "Рідне Закарпаття", "Європейська Солідарність", "Батьківщина". Тоді головою ради зробили генерала-губернатора від "Слуги народу" Олексія Петрова. Чекіста із 27-річним стажем. А потім йому на підсилення з ОП відправили Тищенка. І почалося. Зараз той самий Петров разом із Тищенком вирішили деребанити область із новими хлопцями. Вирішили, що треба з найкращими для них - з ОПЗЖ. Тому, що Медведчук зараз на гачку і буде співпрацювати з Банковою. І Слуги віддали їм найголовніше - дали керувати бюджетом Закарпаття. Кому саме? Родичу Медведчука такому собі Івану Чубирку", - зазначив Береза.
За словами екснардепа, більшість створили з тими, кого президент називає ворогами України.
"Однією рукою санкцію накладає, а іншою ОПЗЖ в коаліцію із Слугами бере та дає їм можливість впливати на все в області. Виконавець голова Закарпатської облради Олексій Петров. "Добро" на таку коаліцію привіз в область Микола Тищенко. Це якийсь нонсенс, якщо не знайти чим мотивовані Слуги. А питання в розподілі бабла. Це ще не все", - пояснив Береза.
Екснардеп зазначив, що Закарпаття, крім політичної партії "Слуга народу", відтепер представлятимуть "Опозиційна платформа - За життя", "Команда Андрія Балоги", "За майбутнє", "КМКС "Партія угорців України".
"Ще одна ягідка на торті це, то що лідер цих угорців в розшуку по лінії СБУ і переховується закордоном. В нову коаліцію "слуг" увійшла вам невідома Ілдика Орос ("КМКС"). Колишня ректорка Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці II. На мітингу в Будапешті заявила, що угорців в Україні утискають фашистськими методами, за що була на допиті в СБУ. А ще вона соратниця такого собі "кримінального" В.Брензовича та є одним із провідників інтересів офіційного Будапешта на Закарпатті. І фактично працює проти інтересів України. Але це не засмучює Зеленського та Тищенка. Бо вони не знали, що я займуся цією історією. Я вже не кажу, що голосування було в порушення регламенту - з голосу депутата від "ОПЗЖ" Віктора Русина на прізвисько "Антибіотик", без обговорення в комісіях", - підкреслив Береза.
За словами екснардепа Русин в 2004 році керував міліцією Закарпаття.
"Тож у вас не буде запитань, чому людину с таким досвідом використовує Банкова. Тим більше, що він активний антимайданівець і колишній силовик. А це те, що зараз щиро шанують в ОП. Хоча розпил бабла там поважають більше. Вчора в області провели спецоперацію і виявили розкрадання на "Великому крадівництві". Мали збудувати приймальне відділення для хворих на COVID-19, але частину грошей вкрали. Те, що це приведе до нових можливих смертей нікого з цих корупционерів не хвилює, бо вони цинічні та зухвалі. Що ж - в області ще багато об‘єктів будується. І певно, ОПЗЖ рулити бюджетом Закарпаття взяли для того, аби ті навчили Слуг правильно красти і розповіли, як більше не попадатись", - підсумував Береза.
Будь ласка, зачекайте...
а де тухлый бихус? - его ж тема - или "єта другое")
Вы "деньги" с "пиаром" НЕ ПУТАЙТЕ!
Ведь, Бубочка, же неЛОХ?
Ух он им еще покажет!!!
Есть все основания предположить, что он также сотрудничает с российскими спецслужбами…
Член политсовета Слуги народа Вадим Слюсарев, друг президента Зеленского, уличен в широкомасштабной контрабанде сигарет в Евросоюз. Почему СНБО и СБУ не вводят санкции против высокопоставленного контрабандиста?
Такую информацию https://www.facebook.com/butusov.yuriy привел и такой вопрос задал несколько минут назад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Просто потрясающая наглость. 25 июня издание Kyiv Post и Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) опубликовали расследование о работе в 2017-18 годах ООО Duty Free Odesa и ООО Travel Retail Ukraine, совладельцем которых является генерал-майор Госпогранслужбы Вадим Слюсарев.
Слюсарев известен как один из теневых руководителей партии Слуга народа, член политсовета, куратор Харьковской парторганизации, Госпогранслужбы, прокуратуры Харьковской области и конкретно пограничного перехода «Гоптовка», который он возглавлял во времена Януковича. На странице народного депутата - Слуги народа Павла Сушко есть фотография харьковского штаба Слуг, и Слюсарев запечатлен на заднем плане с поднятыми вверх руками.
Журналистка https://www.facebook.com/Anna.Myroniuk.0?__cft__[0]=AZUL6dZXCVl_LVvXytSYo9ddg0CREeAI29WIikElzCbZHCSLp25tJpFWikerHK0kRovs3nG1fzZv_LPfZgWWJb20KH0GAGvJcxVwY5ZtC7YfNTCL4Reu5Wly6GfnN8h73KsTS6U7Pa1yriGO9LZp4TXKdzad8MZklLNMCyKvc3NuAQ&__tn__=-]K-R Anna Myroniuk получила материалы румынской таможни, и установила по ним, что фирмы Слюсарева завозили в Украину китайские сигареты марки Регина, которые в Украине не продавались, а, по данным расследования, нелегально поставлялись по схеме через Украину в Европейский союз, где нелегальная торговля сигаретами в таких масштабах приносит десятки миллионов долларов чистой прибыли:
https://www.facebook.com/Anna.Myroniuk.0/posts/4173971016001668?__cft__[0]=AZUL6dZXCVl_LVvXytSYo9ddg0CREeAI29WIikElzCbZHCSLp25tJpFWikerHK0kRovs3nG1fzZv_LPfZgWWJb20KH0GAGvJcxVwY5ZtC7YfNTCL4Reu5Wly6GfnN8h73KsTS6U7Pa1yriGO9LZp4TXKdzad8MZklLNMCyKvc3NuAQ&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/Anna.Myroniuk.0/posts/4173971016001668
То есть обнаружена контрабандная схема, к которой напрямую причастен один из приближенных к президенту высокопоставленных Слуг народа.
Но позвольте, а где же санкции СНБО? Где хотя бы комментарии партии или украинской таможни? Или Слюсарев дал честное слово, что больше не будет заниматься контрабандой, или это такой ценный спонсор власти, что его имя нельзя даже произносить вслух?
Более того, Слюсарев грубо нарушает законы Украины и незаконно летает в Крым через российские аэропорты, Слюсарев оформил себе проживание в Крыму, там зарегистрировали бизнес его родители:
https://censor.net/ru/resonance/3254148/novoe_litso_v_politsovete_slug_naroda_vadim_slyusarev_general_pri_yanukoviche_biznes_v_okkupirovannom?fbclid=IwAR2e7qLJ267PNf1kpcx0dOlpvUjDFjxEtReexdDobPcH8UC3Z7RuiDiZmFc
Есть все основания предположить, что Слюсарев сотрудничает с российскими спецслужбами, и он внесен в базу данных Миротворец после публикации его перелетов в Крым из Москвы и Белгорода.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5.html «Новое лицо» позорных «Слуг народа»: генерал при Януковиче, бизнес в оккупированном Крыму и визиты в Россию
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC.html Слуга непонятно какого народа. Членом политсовета партии Зеленского является предатель
Но никаких комментариев партия Слуг народа не дает, никакие штрафы на Слюсарева ни СБУ ни суды не налагают.
То есть Зеленский действует просто - правонарушения Слуг народа комментировать не стоит, пока скандала нет, не будем реагировать, санкции не будем вводить, пусть себе дальше работает, ценный кадр.
Ну а простому электорату будут вдувать видосики про борьбу с коррупцией, контрабандой, справедливость. Сажать Слуги будут только деревья, лишь бы не своих.
Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла. Злочинно знищуючи Українську державу і У4краънський народ!