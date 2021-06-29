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Новости Репрессии в Беларуси
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Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по спортивной ходьбе

Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по спортивной ходьбе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) заявила об отмене проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе 2022 года в Беларуси.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Всемирный совет по легкой атлетике согласился перенести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 2022 года, первоначально запланированный в Минске",- говорится в сообщении

Сейчас World Athletics ведет переговоры с альтернативными городами-организаторами этого мероприятия и планирует объявить новое место проведения до следующего заседания совета (28-29 июля).

В организации объяснили, что такое решение было выдвинуто по результатам рассмотрения специального отчета, подготовленного комитетом по рискам, в котором подчеркивается неопределенность в дипломатических отношениях и ограничения на международные поездки в Беларусь.

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Ранее командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 2020 года, был перенесен на 2022 год из-за пандемии коронавируса.

Автор: 

Беларусь (7891) репрессии (2767) санкции (11289) чемпионат (322)


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Я думаю сябры сильно не расстроятся из-за этого. Главное чтобы бульба уродила
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29.06.2021 16:27 Ответить
Щаз наберет популярность спортивная ходьба из Беларуси, а не в ней.
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29.06.2021 21:35 Ответить
https://mobile.twitter.com/Punisher_Cat

https://mobile.twitter.com/Punisher_Cat Alex Petrov @Punisher_Cat

https://mobile.twitter.com/Punisher_Cat https://mobile.twitter.com/Punisher_Cat



Инсайдец.
Банковая истерично клепает новые «пльонки».
На этот раз типа разговор Порошенко - Лукашенко. Дескать, это Порох давно слил Грыгоровичу «вагнеровцев», и Зе тут неувиноват, в натуре.
Следующими вероятно будут плёнки «Батый - Порошенко». Тема - сдача Киева в 1240 году.
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29.06.2021 16:30 Ответить
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29.06.2021 16:30 Ответить
Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по спортивной ходьбе - Цензор.НЕТ 8592
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29.06.2021 16:38 Ответить
Они будут проводить состязания с Московией по метанию дисков из гαβна.
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29.06.2021 16:43 Ответить
или присаживания на бутылки среди патриотов *********
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29.06.2021 16:54 Ответить
Чемпионат по спортивному хождению по кругу в тюремной робе.
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29.06.2021 20:49 Ответить
 
 