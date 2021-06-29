Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по спортивной ходьбе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) заявила об отмене проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе 2022 года в Беларуси.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Всемирный совет по легкой атлетике согласился перенести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 2022 года, первоначально запланированный в Минске",- говорится в сообщении

Сейчас World Athletics ведет переговоры с альтернативными городами-организаторами этого мероприятия и планирует объявить новое место проведения до следующего заседания совета (28-29 июля).

В организации объяснили, что такое решение было выдвинуто по результатам рассмотрения специального отчета, подготовленного комитетом по рискам, в котором подчеркивается неопределенность в дипломатических отношениях и ограничения на международные поездки в Беларусь.

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Ранее командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 2020 года, был перенесен на 2022 год из-за пандемии коронавируса.