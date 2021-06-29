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Білорусь позбавили права проведення чемпіонату світу зі спортивної ходьби

Білорусь позбавили права проведення чемпіонату світу зі спортивної ходьби

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) заявила про скасовування проведення командного чемпіонату світу зі спортивної ходьби 2022 року в Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Всесвітня рада з легкої атлетики погодилася перенести командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби 2022 року, спочатку запланований в Мінську", - зазначено у повідомленні

Наразі World Athletics веде переговори з альтернативними містами-організаторами цього заходу і планує оголосити нове місце проведення до наступного засідання ради (28-29 липня).

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В організації пояснили, що таке рішення було висунуто за результатами розгляду спеціального звіту, підготовленого комітетом за ризиками, в якому підкреслюється невизначеність в дипломатичних відносинах і обмеження на міжнародні поїздки до Білорусі.

Раніше командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби 2020 року був перенесений на 2022 рік через пандемію коронавірусу.
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Я думаю сябры сильно не расстроятся из-за этого. Главное чтобы бульба уродила
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29.06.2021 16:27 Відповісти
Щаз наберет популярность спортивная ходьба из Беларуси, а не в ней.
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29.06.2021 21:35 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Punisher_Cat

https://mobile.twitter.com/Punisher_Cat Alex Petrov @Punisher_Cat

https://mobile.twitter.com/Punisher_Cat https://mobile.twitter.com/Punisher_Cat



Инсайдец.
Банковая истерично клепает новые «пльонки».
На этот раз типа разговор Порошенко - Лукашенко. Дескать, это Порох давно слил Грыгоровичу «вагнеровцев», и Зе тут неувиноват, в натуре.
Следующими вероятно будут плёнки «Батый - Порошенко». Тема - сдача Киева в 1240 году.
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29.06.2021 16:30 Відповісти
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29.06.2021 16:30 Відповісти
Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по спортивной ходьбе - Цензор.НЕТ 8592
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29.06.2021 16:38 Відповісти
Они будут проводить состязания с Московией по метанию дисков из гαβна.
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29.06.2021 16:43 Відповісти
или присаживания на бутылки среди патриотов *********
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29.06.2021 16:54 Відповісти
Чемпионат по спортивному хождению по кругу в тюремной робе.
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29.06.2021 20:49 Відповісти
 
 