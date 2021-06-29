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Средняя зарплата в Украине в мае составила 13,5 тыс. грн, - Госстат

Средняя зарплата в Украине в мае составила 13,5 тыс. грн, - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в мае 2021 года по сравнению с маем-2020 увеличилась на 16,8%.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в мае 2021 года по сравнению с апрелем сократилась на 0,3%, а в годовом измерении выросла – на 28,1%, составив 13 499 грн, что выше в 2,3 раза уровня минимальной зарплаты (6000грн).

Ведомство уточняет, что в апреле 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 13 543 грн, в марте – 13 612 грн, в феврале – 12 549 грн, в январе – 12 337 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в мае текущего года по сравнению с маем 2020-го наблюдался в Тернопольской (на 35,9%), Волынской (на 34,6%), Хмельницкой (на 32,9%), Черкасской (на 32,6%), Львовской (на 31,5%), Винницкой (на 30,2%), Харьковской (на 29,8%), Ивано-Франковской (на 29,6%), Киевской (на 29,3%) и Херсонской (на 29,2%) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы тратят на еду и коммунальные платежи почти 60% доходов, - Госстат

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 19 287 грн, самый низкий в Волынской области – 10 890 грн.

Автор: 

Госстат (220) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+15
В мае 20г. бутылка подсолнечного масла стоила 34гр. Вчера в Сильпо 72гр.
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29.06.2021 16:37
+14
Пани їдять м'ясо холопи капусту а усі їдять голубці
Так и зарплата нафиг єта дутая статистика
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29.06.2021 16:39
+11
13,5 к средняя зарплата? и кто ее получает? насколько знаю, у учителей, медиков, большинства гос служащих в два раза меньше
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29.06.2021 16:49
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Правила форума Совет форумчан
падает второй месяц. но какая разница.
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29.06.2021 16:36 Ответить
500 долларов. Во многих странах Ю.Америки и Африки -это минимальная пенсия.
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29.06.2021 16:37 Ответить
Особливо у Африці
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29.06.2021 16:47 Ответить
А чого, в ЦАР вже відмовилися від канібальства незважаючи на те, що у них господарюють "вагнеровци", можна сказати військова еліта Московії.
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29.06.2021 17:01 Ответить
В мае 20г. бутылка подсолнечного масла стоила 34гр. Вчера в Сильпо 72гр.
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29.06.2021 16:37 Ответить
Питання дебільне! Ти не знаєш своїх витрат? Спитай маму!
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29.06.2021 16:48 Ответить
Все зависит от семьи, ее состава, предпочтений и дохода. У одних, к примеру слуг нарИда мудрого, 1 литра хватает на 3 - 4 месяца, изредка в салатик, когда первого отжима оливковое надоедает, а другим, к примеру избирателям слуг мудрого нарИда, 1 литр на неделю, х.. с маслом покушать, ежедневно.
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29.06.2021 16:51 Ответить
Судячи по гнівним дописам, літрів 30-40.
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29.06.2021 18:47 Ответить
В Бедронке щас литр олии 5 злотых, шо примерно дорівнює 36 гривен.
А если учитывать, шо ето именно ЛИТР, а не ети хитрожопые 0,84 чи 0,76 л, которые у нас продают - то становится совсем печально.
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29.06.2021 16:52 Ответить
мойщики польских жоп, все как один проголосовали за зеленого рагуля на президентских выборах. они то и дальше моют панские дупы за злотые, а украинцы теперь вынуждены жить с ценами по-новому. из-за одних дебилов, страдают адекватные граждане.
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29.06.2021 16:56 Ответить
О, давно не было про польские жопы, лаптей шо-то маловато стало.
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29.06.2021 17:26 Ответить
набутилочна кавалерія прискакала )))
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29.06.2021 18:38 Ответить
Это ты себя щас в адекватные граждане записал? Не льсти себе.
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29.06.2021 20:26 Ответить
Пани їдять м'ясо холопи капусту а усі їдять голубці
Так и зарплата нафиг єта дутая статистика
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29.06.2021 16:39 Ответить
для одного 43-х летнего вылупка . он прочитает и подумает . как все таки он много делает для народа
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29.06.2021 16:57 Ответить
так був же лакдаун ! звидкы...?
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29.06.2021 16:41 Ответить
Уга, повагищи! Вы еще цены на курятину не видели, а так, всё харашо, всё харашо ************* мразина!
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29.06.2021 16:43 Ответить
я вже давно на курятину не дивлюсь.. та й яйця раз через раз тухлими бувають... отака в нас купiвельна спроможнiсть...
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29.06.2021 16:50 Ответить
Треба себе заставляти
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29.06.2021 18:48 Ответить
Средняя зарплата в Украине в мае составила 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 9829
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29.06.2021 16:45 Ответить
Классные девки! Только слишком молоды
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29.06.2021 16:51 Ответить
судя по надписям на футболках - польска курва. более хренового варианта для долговременных отношений - сложно придумать. наши более интереснее в плане построения семьи.
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29.06.2021 17:01 Ответить
твої співвівчизниці - найгірший варіант. В Західній Європі цьому явищу навіть окрему назву придумали - "рузька нєвєста".
Це на додачу до "бізнєса па-руззкі"
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29.06.2021 18:41 Ответить
Ваши - это кто? Девки с Гибралтара? Зачем тебе прокси на цензоре?
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29.06.2021 20:33 Ответить
Ага, прямо таки растет.😄
Впрочем, 600 000 000 судьям добавили на зряплату, а мне пенсион не повышают, как при повышали "барИге", а в среднем растет.🙂
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29.06.2021 16:46 Ответить
не на зарплату, а на конверты и марки. второй год почту почти не отправляют. зарплата у них с других счетов финансируется
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29.06.2021 16:48 Ответить
Средняя зарплата в Украине в мае составила 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 8680
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29.06.2021 16:47 Ответить
13,5 к средняя зарплата? и кто ее получает? насколько знаю, у учителей, медиков, большинства гос служащих в два раза меньше
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29.06.2021 16:49 Ответить
4000$ в два раза меньше? Это по какой формуле?

Середня зарплата в Україні в травні становила 13,5 тис. грн, - Держстат - Цензор.НЕТ 7276

https://youtu.be/SPbAxIULVTM
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29.06.2021 16:53 Ответить
получають. Ті самі вчителі в Києві отримують до 14-15 тис. Але комунальні за 2-х кімнатну квартиру взимку - 5 тис, і продукти 5-6 тис в місяць на людину. Тобто працюємо за їжу і комуналку, що йде олігархам. А на одежу чи відпочинок, чи на утримання дитини - вже немає.
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29.06.2021 16:54 Ответить
ну, в киеве может и получают. в других городах намного меньше
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29.06.2021 16:59 Ответить
не скажи . одну дытыну мы всей страной все таки содержим . сыночка папы Саши и мамы Римы
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29.06.2021 17:00 Ответить
ну про учителей не стоит чушь писать! в два раза меньше может получать только начинающий учитель младших классов, без высшего образования!!! а так и 15, и 18к получают!
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29.06.2021 17:36 Ответить
Не п...зди!
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29.06.2021 18:41 Ответить
Ты дурак? Учителя со стажем, в/о и нормальным количеством часов получают 13-15к!!!
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29.06.2021 18:47 Ответить
Я не чув, щоб у когось з оточення зросла зарплата за останній рік. А от ціни на продукти і комунальні платежі виросли на 30%, і далі будуть рости.
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29.06.2021 16:50 Ответить
КАК!? ВЫ НЕ ВЕРИТЕ ТЕПЛОЙ И УПРУГОЙ СТРУЕ ЗЕленого цвета льющийся вам в глаза и уши?😲😳
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29.06.2021 16:54 Ответить
у судьи зарплата 60+тыс, у вахтерши - 4тыс. вот и получается, что средняя зарплата по стране 13 тыс
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29.06.2021 16:53 Ответить
А ще треба враховувати зарплати чиновників і клерків, і тоді виходить що звичайним українцям живеться не так вже і погано. Не знаю ні однієї людини яка б отримувала більше 8000 грн.
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29.06.2021 23:39 Ответить
Хочу в Украину!
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29.06.2021 16:54 Ответить
Я тоже. В Украину при клятом "барИге".
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29.06.2021 16:55 Ответить
Мабуть ціни ростуть швидше, ніж зряплата.

А взагалі, якщо людина візьме в руку таку клоунюшку-говнюшку, як Вова Зеленський, і почне ним розмахуватись - то ви б мали розуміти, що з боку вона буде схожа на ідіота з дурки. Так ото розумний народ гівно в руки не візьме й ним хвалитися не буде. А як візьме - то відразу викине. Так що вся та фігня є дуже закономірною - що Вова Зеленський, що забита головою жебракувата Україна.
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29.06.2021 16:54 Ответить
почасовая оплата не выгодна в первую очередь бенефециарам действующей власти. ведь ахметову, каломойше и прочим олигархам прийдется раскошелится на выплату зарплат рабам.
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29.06.2021 17:03 Ответить
Такое я видел только в Испании. там депеутаты в городах получают 1.2 средней зарплаты по Испании, а Кортесах 1,4 средней зарплаты. Хотя я считаю самое верное, всё измерят в минимальной зар.плате. Например в Зап.Европе гос служащий не может получать больше 8 минимальных зар.плат.
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29.06.2021 17:06 Ответить
Только пенсионерам от этого не легче.Середня зарплата в Україні в травні становила 13,5 тис. грн, - Держстат - Цензор.НЕТ 7997
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29.06.2021 17:03 Ответить
З одного боку, звичайно, шкода тих, хто живе на пенсію в 2.5-3.5 тис грн. З іншого - там абсолютна більшість за Зеленського. Так шо, закони еволюції, нічого не поробиш.
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29.06.2021 18:35 Ответить
средняя зарплата по стране - это миф и бред
может быть средняя по отрасли, по министерству, по предприятию, по должности...
это как средняя между ослом конем и трепетной ланью...
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29.06.2021 17:08 Ответить
Поискал по медианной зарплате, нашёл только за 18-19гг. Совпадение? Не думаю
Середня зарплата в Україні в травні становила 13,5 тис. грн, - Держстат - Цензор.НЕТ 1631
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29.06.2021 17:20 Ответить
Все богатеют а потребность в субсидиях растет.
Странная статистика.
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29.06.2021 17:26 Ответить
Печально это все.
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29.06.2021 17:27 Ответить
А крадіїв з нафтогазів і інших наглядових рад теж врахували ? А ну , якщо без них ?
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29.06.2021 17:28 Ответить
Даааа,видать я не в Украине живу...года два
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29.06.2021 17:28 Ответить
Жарти про м'ясо, капусту та голубці вже були чи ні?
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29.06.2021 17:31 Ответить
Голубенку можна ще раз про голубці
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29.06.2021 18:04 Ответить
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29.06.2021 18:06 Ответить
Если б судьям не подняли, то не было и этого.
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29.06.2021 17:36 Ответить
Деньги вообще никогда ни где ни принадлежали рабочему человеку. Они даются ему во временное пользование, что бы он их подержал в руках, помял, понюхал, погордился собой и уже после этого вернул хозяину. Вернул в виде платежей, налогов, взаиморасчетов с другими работягами. Поэтому сами цифры зарплат, никакого значения не имеют. Главное для хозяина денег, что бы работяги работали и им хватало средств для существования. Деньги это пряник рабовладельца.
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29.06.2021 17:42 Ответить
ВЕРЮ! Если большинство " мудрого нариду" работает за минимальную зарплату, а чиновники за миллионную то в среднем получится 13 тыс.
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29.06.2021 18:32 Ответить
Реальна?!
А ціни на скільки піднялись?!
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29.06.2021 18:37 Ответить
Ну прямо як в Бєларусі!
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29.06.2021 18:52 Ответить
Брехня повна. Все набагато гірше. Біля супермаркетів на стоянках сотні покинутих машин, бо всі гроші йдуть на їжу а на бензин вже не вистачає.
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29.06.2021 18:52 Ответить
Не знаю таких,у кого 13к зарплата. Живу в 80 тыс городе.
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29.06.2021 19:03 Ответить
Реальная увеличилась на ~17%?!!!
А инфляция? ~10%. Т.Е. РЕАЛЬНАЯ на 7%.
НО!!!! Покупательная способность по основным расходам (еда + ком) упала, и составляет ~60% от уровня 2020г.
При Зеленском,разкрав резервы,заложенные при Порошенко уровень жизни уже упал в 1,5 раза! И это еще не начало осени,когда придеться отдавать % по кредитам взятым этими керувальниками,которые благополучно выведены в их офшоры Зеля&К95.
Все смеються и хвалят Зе-брехло!
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29.06.2021 19:25 Ответить
Это где? я тоже хочу.....
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29.06.2021 21:31 Ответить
Тю.
У некоторых и "премии" по 4 миллиона. Не гривен.
К ней прибавить его зарплату, приплюсовать зарплату дворника и поделить на два.
Выйдет, что в среднем наш дворник на яхтах может кататься.
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29.06.2021 21:34 Ответить
Ага, тільки ось у "провінції" цього не бачуть! Ніяк не омєуть зрозуміти, що українці (навіть ЗЕ-фані) не вірять у таке поняття як "середня зарплата зросла"!
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29.06.2021 21:35 Ответить
 
 