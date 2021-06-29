Средняя зарплата в Украине в мае составила 13,5 тыс. грн, - Госстат
Реальная заработная плата в Украине в мае 2021 года по сравнению с маем-2020 увеличилась на 16,8%.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в мае 2021 года по сравнению с апрелем сократилась на 0,3%, а в годовом измерении выросла – на 28,1%, составив 13 499 грн, что выше в 2,3 раза уровня минимальной зарплаты (6000грн).
Ведомство уточняет, что в апреле 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 13 543 грн, в марте – 13 612 грн, в феврале – 12 549 грн, в январе – 12 337 грн.
По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в мае текущего года по сравнению с маем 2020-го наблюдался в Тернопольской (на 35,9%), Волынской (на 34,6%), Хмельницкой (на 32,9%), Черкасской (на 32,6%), Львовской (на 31,5%), Винницкой (на 30,2%), Харьковской (на 29,8%), Ивано-Франковской (на 29,6%), Киевской (на 29,3%) и Херсонской (на 29,2%) областях.
Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 19 287 грн, самый низкий в Волынской области – 10 890 грн.
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А если учитывать, шо ето именно ЛИТР, а не ети хитрожопые 0,84 чи 0,76 л, которые у нас продают - то становится совсем печально.
Так и зарплата нафиг єта дутая статистика
Це на додачу до "бізнєса па-руззкі"
Впрочем, 600 000 000 судьям добавили на зряплату, а мне пенсион не повышают, как при повышали "барИге", а в среднем растет.🙂
https://youtu.be/SPbAxIULVTM
А взагалі, якщо людина візьме в руку таку клоунюшку-говнюшку, як Вова Зеленський, і почне ним розмахуватись - то ви б мали розуміти, що з боку вона буде схожа на ідіота з дурки. Так ото розумний народ гівно в руки не візьме й ним хвалитися не буде. А як візьме - то відразу викине. Так що вся та фігня є дуже закономірною - що Вова Зеленський, що забита головою жебракувата Україна.
может быть средняя по отрасли, по министерству, по предприятию, по должности...
это как средняя между
осломконем и трепетной ланью...
Странная статистика.
А ціни на скільки піднялись?!
А инфляция? ~10%. Т.Е. РЕАЛЬНАЯ на 7%.
НО!!!! Покупательная способность по основным расходам (еда + ком) упала, и составляет ~60% от уровня 2020г.
При Зеленском,разкрав резервы,заложенные при Порошенко уровень жизни уже упал в 1,5 раза! И это еще не начало осени,когда придеться отдавать % по кредитам взятым этими керувальниками,которые благополучно выведены в их офшоры Зеля&К95.
Все смеються и хвалят Зе-брехло!
У некоторых и "премии" по 4 миллиона. Не гривен.
К ней прибавить его зарплату, приплюсовать зарплату дворника и поделить на два.
Выйдет, что в среднем наш дворник на яхтах может кататься.