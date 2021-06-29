Середня зарплата в Україні в травні становила 13,5 тис. грн, - Держстат
Реальна заробітна плата в Україні в травні 2021 року порівняно з травнем-2020 збільшилася на 16,8%.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як зазначив Держстат, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у травні 2021 року порівняно з квітнем скоротилася на 0,3%, а в річному вимірі виросла - на 28,1%, становивши 13 499 грн, що вище в 2,3 раза рівня мінімальної зарплати (6000 грн).
Відомство уточнює, що в квітні 2021 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників становила 13 543 грн, в березні - 13 612 грн, в лютому - 12 549 грн, в січні - 12 337 грн.
За даними статвідомства, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у травні поточного року в порівнянні з травнем 2020-го спостерігалося у Тернопільській (на 35,9%), Волинській (на 34,6%), Хмельницькій (на 32,9%), Черкаській (на 32,6%), Львівській (на 31,5%), Вінницькій (на 30,2%), Харківській (на 29,8%), Івано-Франківській (на 29,6%), Київській ( на 29,3%) і Херсонській (на 29,2%) областях.
Найвищий рівень зарплат в минулому місяці зафіксовано в Києві - 19 287 грн, найнижчий у Волинській області - 10 890 грн.
Будь ласка, зачекайте...
А если учитывать, шо ето именно ЛИТР, а не ети хитрожопые 0,84 чи 0,76 л, которые у нас продают - то становится совсем печально.
Так и зарплата нафиг єта дутая статистика
Це на додачу до "бізнєса па-руззкі"
Впрочем, 600 000 000 судьям добавили на зряплату, а мне пенсион не повышают, как при повышали "барИге", а в среднем растет.🙂
https://youtu.be/SPbAxIULVTM
А взагалі, якщо людина візьме в руку таку клоунюшку-говнюшку, як Вова Зеленський, і почне ним розмахуватись - то ви б мали розуміти, що з боку вона буде схожа на ідіота з дурки. Так ото розумний народ гівно в руки не візьме й ним хвалитися не буде. А як візьме - то відразу викине. Так що вся та фігня є дуже закономірною - що Вова Зеленський, що забита головою жебракувата Україна.
может быть средняя по отрасли, по министерству, по предприятию, по должности...
это как средняя между
осломконем и трепетной ланью...
Странная статистика.
А ціни на скільки піднялись?!
А инфляция? ~10%. Т.Е. РЕАЛЬНАЯ на 7%.
НО!!!! Покупательная способность по основным расходам (еда + ком) упала, и составляет ~60% от уровня 2020г.
При Зеленском,разкрав резервы,заложенные при Порошенко уровень жизни уже упал в 1,5 раза! И это еще не начало осени,когда придеться отдавать % по кредитам взятым этими керувальниками,которые благополучно выведены в их офшоры Зеля&К95.
Все смеються и хвалят Зе-брехло!
У некоторых и "премии" по 4 миллиона. Не гривен.
К ней прибавить его зарплату, приплюсовать зарплату дворника и поделить на два.
Выйдет, что в среднем наш дворник на яхтах может кататься.