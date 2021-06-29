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Держстат (1593) зарплата (2211)

Середня зарплата в Україні в травні становила 13,5 тис. грн, - Держстат

Середня зарплата в Україні в травні становила 13,5 тис. грн, - Держстат

Реальна заробітна плата в Україні в травні 2021 року порівняно з травнем-2020 збільшилася на 16,8%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначив Держстат, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у травні 2021 року порівняно з квітнем скоротилася на 0,3%, а в річному вимірі виросла - на 28,1%, становивши 13 499 грн, що вище в 2,3 раза рівня мінімальної зарплати (6000 грн).

Відомство уточнює, що в квітні 2021 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників становила 13 543 грн, в березні - 13 612 грн, в лютому - 12 549 грн, в січні - 12 337 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці витрачають на їжу та комунальні платежі майже 60% доходів, - Держстат

За даними статвідомства, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у травні поточного року в порівнянні з травнем 2020-го спостерігалося у Тернопільській (на 35,9%), Волинській (на 34,6%), Хмельницькій (на 32,9%), Черкаській (на 32,6%), Львівській (на 31,5%), Вінницькій (на 30,2%), Харківській (на 29,8%), Івано-Франківській (на 29,6%), Київській ( на 29,3%) і Херсонській (на 29,2%) областях.

Найвищий рівень зарплат в минулому місяці зафіксовано в Києві - 19 287 грн, найнижчий у Волинській області - 10 890 грн.

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Топ коментарі
+15
В мае 20г. бутылка подсолнечного масла стоила 34гр. Вчера в Сильпо 72гр.
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29.06.2021 16:37
+14
Пани їдять м'ясо холопи капусту а усі їдять голубці
Так и зарплата нафиг єта дутая статистика
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29.06.2021 16:39
+11
13,5 к средняя зарплата? и кто ее получает? насколько знаю, у учителей, медиков, большинства гос служащих в два раза меньше
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29.06.2021 16:49
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падает второй месяц. но какая разница.
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29.06.2021 16:36 Відповісти
500 долларов. Во многих странах Ю.Америки и Африки -это минимальная пенсия.
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29.06.2021 16:37 Відповісти
Особливо у Африці
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29.06.2021 16:47 Відповісти
А чого, в ЦАР вже відмовилися від канібальства незважаючи на те, що у них господарюють "вагнеровци", можна сказати військова еліта Московії.
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29.06.2021 17:01 Відповісти
В мае 20г. бутылка подсолнечного масла стоила 34гр. Вчера в Сильпо 72гр.
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29.06.2021 16:37 Відповісти
Питання дебільне! Ти не знаєш своїх витрат? Спитай маму!
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29.06.2021 16:48 Відповісти
Все зависит от семьи, ее состава, предпочтений и дохода. У одних, к примеру слуг нарИда мудрого, 1 литра хватает на 3 - 4 месяца, изредка в салатик, когда первого отжима оливковое надоедает, а другим, к примеру избирателям слуг мудрого нарИда, 1 литр на неделю, х.. с маслом покушать, ежедневно.
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29.06.2021 16:51 Відповісти
Судячи по гнівним дописам, літрів 30-40.
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29.06.2021 18:47 Відповісти
В Бедронке щас литр олии 5 злотых, шо примерно дорівнює 36 гривен.
А если учитывать, шо ето именно ЛИТР, а не ети хитрожопые 0,84 чи 0,76 л, которые у нас продают - то становится совсем печально.
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29.06.2021 16:52 Відповісти
мойщики польских жоп, все как один проголосовали за зеленого рагуля на президентских выборах. они то и дальше моют панские дупы за злотые, а украинцы теперь вынуждены жить с ценами по-новому. из-за одних дебилов, страдают адекватные граждане.
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29.06.2021 16:56 Відповісти
О, давно не было про польские жопы, лаптей шо-то маловато стало.
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29.06.2021 17:26 Відповісти
набутилочна кавалерія прискакала )))
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29.06.2021 18:38 Відповісти
Это ты себя щас в адекватные граждане записал? Не льсти себе.
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29.06.2021 20:26 Відповісти
Пани їдять м'ясо холопи капусту а усі їдять голубці
Так и зарплата нафиг єта дутая статистика
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29.06.2021 16:39 Відповісти
для одного 43-х летнего вылупка . он прочитает и подумает . как все таки он много делает для народа
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29.06.2021 16:57 Відповісти
так був же лакдаун ! звидкы...?
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29.06.2021 16:41 Відповісти
Уга, повагищи! Вы еще цены на курятину не видели, а так, всё харашо, всё харашо ************* мразина!
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29.06.2021 16:43 Відповісти
я вже давно на курятину не дивлюсь.. та й яйця раз через раз тухлими бувають... отака в нас купiвельна спроможнiсть...
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29.06.2021 16:50 Відповісти
Треба себе заставляти
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29.06.2021 18:48 Відповісти
Средняя зарплата в Украине в мае составила 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 9829
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29.06.2021 16:45 Відповісти
Классные девки! Только слишком молоды
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29.06.2021 16:51 Відповісти
судя по надписям на футболках - польска курва. более хренового варианта для долговременных отношений - сложно придумать. наши более интереснее в плане построения семьи.
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29.06.2021 17:01 Відповісти
твої співвівчизниці - найгірший варіант. В Західній Європі цьому явищу навіть окрему назву придумали - "рузька нєвєста".
Це на додачу до "бізнєса па-руззкі"
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29.06.2021 18:41 Відповісти
Ваши - это кто? Девки с Гибралтара? Зачем тебе прокси на цензоре?
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29.06.2021 20:33 Відповісти
Ага, прямо таки растет.😄
Впрочем, 600 000 000 судьям добавили на зряплату, а мне пенсион не повышают, как при повышали "барИге", а в среднем растет.🙂
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29.06.2021 16:46 Відповісти
не на зарплату, а на конверты и марки. второй год почту почти не отправляют. зарплата у них с других счетов финансируется
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29.06.2021 16:48 Відповісти
Средняя зарплата в Украине в мае составила 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 8680
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29.06.2021 16:47 Відповісти
13,5 к средняя зарплата? и кто ее получает? насколько знаю, у учителей, медиков, большинства гос служащих в два раза меньше
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29.06.2021 16:49 Відповісти
4000$ в два раза меньше? Это по какой формуле?

Середня зарплата в Україні в травні становила 13,5 тис. грн, - Держстат - Цензор.НЕТ 7276

https://youtu.be/SPbAxIULVTM
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29.06.2021 16:53 Відповісти
получають. Ті самі вчителі в Києві отримують до 14-15 тис. Але комунальні за 2-х кімнатну квартиру взимку - 5 тис, і продукти 5-6 тис в місяць на людину. Тобто працюємо за їжу і комуналку, що йде олігархам. А на одежу чи відпочинок, чи на утримання дитини - вже немає.
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29.06.2021 16:54 Відповісти
ну, в киеве может и получают. в других городах намного меньше
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29.06.2021 16:59 Відповісти
не скажи . одну дытыну мы всей страной все таки содержим . сыночка папы Саши и мамы Римы
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29.06.2021 17:00 Відповісти
ну про учителей не стоит чушь писать! в два раза меньше может получать только начинающий учитель младших классов, без высшего образования!!! а так и 15, и 18к получают!
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29.06.2021 17:36 Відповісти
Не п...зди!
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29.06.2021 18:41 Відповісти
Ты дурак? Учителя со стажем, в/о и нормальным количеством часов получают 13-15к!!!
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29.06.2021 18:47 Відповісти
Я не чув, щоб у когось з оточення зросла зарплата за останній рік. А от ціни на продукти і комунальні платежі виросли на 30%, і далі будуть рости.
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29.06.2021 16:50 Відповісти
КАК!? ВЫ НЕ ВЕРИТЕ ТЕПЛОЙ И УПРУГОЙ СТРУЕ ЗЕленого цвета льющийся вам в глаза и уши?😲😳
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29.06.2021 16:54 Відповісти
у судьи зарплата 60+тыс, у вахтерши - 4тыс. вот и получается, что средняя зарплата по стране 13 тыс
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29.06.2021 16:53 Відповісти
А ще треба враховувати зарплати чиновників і клерків, і тоді виходить що звичайним українцям живеться не так вже і погано. Не знаю ні однієї людини яка б отримувала більше 8000 грн.
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29.06.2021 23:39 Відповісти
Хочу в Украину!
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29.06.2021 16:54 Відповісти
Я тоже. В Украину при клятом "барИге".
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29.06.2021 16:55 Відповісти
Мабуть ціни ростуть швидше, ніж зряплата.

А взагалі, якщо людина візьме в руку таку клоунюшку-говнюшку, як Вова Зеленський, і почне ним розмахуватись - то ви б мали розуміти, що з боку вона буде схожа на ідіота з дурки. Так ото розумний народ гівно в руки не візьме й ним хвалитися не буде. А як візьме - то відразу викине. Так що вся та фігня є дуже закономірною - що Вова Зеленський, що забита головою жебракувата Україна.
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29.06.2021 16:54 Відповісти
почасовая оплата не выгодна в первую очередь бенефециарам действующей власти. ведь ахметову, каломойше и прочим олигархам прийдется раскошелится на выплату зарплат рабам.
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29.06.2021 17:03 Відповісти
Такое я видел только в Испании. там депеутаты в городах получают 1.2 средней зарплаты по Испании, а Кортесах 1,4 средней зарплаты. Хотя я считаю самое верное, всё измерят в минимальной зар.плате. Например в Зап.Европе гос служащий не может получать больше 8 минимальных зар.плат.
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29.06.2021 17:06 Відповісти
Только пенсионерам от этого не легче.Середня зарплата в Україні в травні становила 13,5 тис. грн, - Держстат - Цензор.НЕТ 7997
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29.06.2021 17:03 Відповісти
З одного боку, звичайно, шкода тих, хто живе на пенсію в 2.5-3.5 тис грн. З іншого - там абсолютна більшість за Зеленського. Так шо, закони еволюції, нічого не поробиш.
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29.06.2021 18:35 Відповісти
средняя зарплата по стране - это миф и бред
может быть средняя по отрасли, по министерству, по предприятию, по должности...
это как средняя между ослом конем и трепетной ланью...
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29.06.2021 17:08 Відповісти
Поискал по медианной зарплате, нашёл только за 18-19гг. Совпадение? Не думаю
Середня зарплата в Україні в травні становила 13,5 тис. грн, - Держстат - Цензор.НЕТ 1631
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29.06.2021 17:20 Відповісти
Все богатеют а потребность в субсидиях растет.
Странная статистика.
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29.06.2021 17:26 Відповісти
Печально это все.
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29.06.2021 17:27 Відповісти
А крадіїв з нафтогазів і інших наглядових рад теж врахували ? А ну , якщо без них ?
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29.06.2021 17:28 Відповісти
Даааа,видать я не в Украине живу...года два
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29.06.2021 17:28 Відповісти
Жарти про м'ясо, капусту та голубці вже були чи ні?
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29.06.2021 17:31 Відповісти
Голубенку можна ще раз про голубці
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29.06.2021 18:04 Відповісти
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29.06.2021 18:06 Відповісти
Если б судьям не подняли, то не было и этого.
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29.06.2021 17:36 Відповісти
Деньги вообще никогда ни где ни принадлежали рабочему человеку. Они даются ему во временное пользование, что бы он их подержал в руках, помял, понюхал, погордился собой и уже после этого вернул хозяину. Вернул в виде платежей, налогов, взаиморасчетов с другими работягами. Поэтому сами цифры зарплат, никакого значения не имеют. Главное для хозяина денег, что бы работяги работали и им хватало средств для существования. Деньги это пряник рабовладельца.
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29.06.2021 17:42 Відповісти
ВЕРЮ! Если большинство " мудрого нариду" работает за минимальную зарплату, а чиновники за миллионную то в среднем получится 13 тыс.
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29.06.2021 18:32 Відповісти
Реальна?!
А ціни на скільки піднялись?!
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29.06.2021 18:37 Відповісти
Ну прямо як в Бєларусі!
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29.06.2021 18:52 Відповісти
Брехня повна. Все набагато гірше. Біля супермаркетів на стоянках сотні покинутих машин, бо всі гроші йдуть на їжу а на бензин вже не вистачає.
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29.06.2021 18:52 Відповісти
Не знаю таких,у кого 13к зарплата. Живу в 80 тыс городе.
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29.06.2021 19:03 Відповісти
Реальная увеличилась на ~17%?!!!
А инфляция? ~10%. Т.Е. РЕАЛЬНАЯ на 7%.
НО!!!! Покупательная способность по основным расходам (еда + ком) упала, и составляет ~60% от уровня 2020г.
При Зеленском,разкрав резервы,заложенные при Порошенко уровень жизни уже упал в 1,5 раза! И это еще не начало осени,когда придеться отдавать % по кредитам взятым этими керувальниками,которые благополучно выведены в их офшоры Зеля&К95.
Все смеються и хвалят Зе-брехло!
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29.06.2021 19:25 Відповісти
Это где? я тоже хочу.....
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29.06.2021 21:31 Відповісти
Тю.
У некоторых и "премии" по 4 миллиона. Не гривен.
К ней прибавить его зарплату, приплюсовать зарплату дворника и поделить на два.
Выйдет, что в среднем наш дворник на яхтах может кататься.
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29.06.2021 21:34 Відповісти
Ага, тільки ось у "провінції" цього не бачуть! Ніяк не омєуть зрозуміти, що українці (навіть ЗЕ-фані) не вірять у таке поняття як "середня зарплата зросла"!
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29.06.2021 21:35 Відповісти
 
 