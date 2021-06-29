ВР сделала первый шаг к увеличению численности Вооруженных Сил Украины

Верховная Рада сделала первый шаг по увеличению численности Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности народные депутаты проголосовали за основу законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона "О численности Вооруженных сил Украины" об увеличении численности Вооруженных сил Украины в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления".

За такое решение - 320 парламентариев.

Они также сократили сроки подготовки документа ко второму чтению.

Перед голосованием министр обороны Украины Андрей Таран, выступая с парламентской трибуны, рассказал, что законопроектом предусматривается увеличение ВСУ на 11 тысяч военнослужащих.

"Таким образом после принятия законопроекта численность ВСУ не будет превышать 261 тысячу человек", - отметил он.

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