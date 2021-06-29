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ВР (27371) законопроект (3202) военнослужащие (5990) ВСУ (6259) Таран Андрей (267)

ВР сделала первый шаг к увеличению численности Вооруженных Сил Украины

ВР сделала первый шаг к увеличению численности Вооруженных Сил Украины

Верховная Рада сделала первый шаг по увеличению численности Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности народные депутаты проголосовали за основу законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона "О численности Вооруженных сил Украины" об увеличении численности Вооруженных сил Украины в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления".

За такое решение - 320 парламентариев.

Они также сократили сроки подготовки документа ко второму чтению.

Перед голосованием министр обороны Украины Андрей Таран, выступая с парламентской трибуны, рассказал, что законопроектом предусматривается увеличение ВСУ на 11 тысяч военнослужащих.

"Таким образом после принятия законопроекта численность ВСУ не будет превышать 261 тысячу человек", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада одобрила в первом чтении законопроект Зеленского о национальном сопротивлении

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Топ комментарии
+9
я так понимаю, 1 млрд задолженности перед ВСУ, зеленые рагули из кабмина уже заплатили армии?!!
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29.06.2021 17:09
+8
нам бы к увеличению численности солдат,увеличить бы количество современного вооружения и уменьшить коррупцию при оборонных заказах.А козырем к качественному преобразованию армии было бы изъятие из армии идиотов и трусов из командного состава.
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29.06.2021 17:10
+5
Неужели уклонист зеленский решил таки отдать долг Родине?
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29.06.2021 17:11
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"Таким образом после принятия законопроекта численность ВСУ не будет превышать 261 тысячу человек", - отметил он."
_Недопонял... Это такая цель: не превышать?
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29.06.2021 17:09 Ответить
я так понимаю, 1 млрд задолженности перед ВСУ, зеленые рагули из кабмина уже заплатили армии?!!
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29.06.2021 17:09 Ответить
нам бы к увеличению численности солдат,увеличить бы количество современного вооружения и уменьшить коррупцию при оборонных заказах.А козырем к качественному преобразованию армии было бы изъятие из армии идиотов и трусов из командного состава.
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29.06.2021 17:10 Ответить
Любое увеличение численности надо подтверждать финансово, с одной стороны, а с другой, нынешнее решение ответ на фейки полугодичной давности о тотальном сокращении ВСУ, хотя бригад у нас возможно и многовато и внимание следовало бы уделить наполнению и совершенствованию батальонов
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29.06.2021 17:11 Ответить
Неужели уклонист зеленский решил таки отдать долг Родине?
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29.06.2021 17:11 Ответить
ЗЕленский что-то должен Родине ?

космополиты должны только своей семье
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29.06.2021 18:42 Ответить
Смотря какое государство Вольдемар считает своей родиной?
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29.06.2021 18:44 Ответить
Зеленые дебилы даже существующую армию содержать, вооружать и просто нормально кормить не в состоянии. Как они собираются содержать увеличенную?
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29.06.2021 17:13 Ответить
может надеются на зарубежную помощь?
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29.06.2021 17:19 Ответить
Какая помощь? Кто будет помогать власти бородатой бабушки с поголовным засильем рашенских агентов? Эта власть уже набралась долгов, как дворняжка блох. Если и будут давать в долг на армию, то ровно настолько, чтобы оставить текущее состояние обороны от ***** до лучших времен. .
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29.06.2021 17:37 Ответить
Вони в "состоянии", тільки його дуже скубуть на свою користь.
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29.06.2021 17:54 Ответить
А к увеличению зарплат военным,и самое главное выплате своевременной денежных видов довольствия (как то оздоровительные, подъёмные,мат.помощь)она эта Зрада,никаких шагов не собирается делать судя по всему?? Ничего терпение не бесконечно....
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29.06.2021 17:13 Ответить
Ой зрадонька зрадна !
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29.06.2021 17:13 Ответить
Заголовок некорректно написан. Надо вот так "Численность ЗСУ увеличена за счет формирования подразделений национального сопротивления". Про финансирование, разумеется, ни слова...
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29.06.2021 17:17 Ответить
свої приватні армії записали у якості увєлічєнія чисельності ВСУ?
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29.06.2021 19:16 Ответить
Нет, резервистов. И теперь как победа преподносится с "увеличением"
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29.06.2021 19:21 Ответить
ааа. От хитрожопі виродки!
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29.06.2021 19:30 Ответить
Ловкость рук и никакой бородатой бабушки, жадной до государственной казны.
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29.06.2021 19:34 Ответить
Еще интереснее с оружием и экипировкой, которую никто заранее выдавать не будет, в воинских частях предусмотрено только на штат. Так что по сигналу "Ч" надо будет нестись на склады вооружения, которые явно не в черте населенного пункта будут. Так что плюсов, корме громкого заявления об очередной победе нет.
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29.06.2021 19:45 Ответить
Ух ніхєра собі!!!Аж на 11 тищ?!!Трєпєсчі Раіса!
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29.06.2021 17:56 Ответить
между прочим сухопутные войска РФ 280 000 всего навсего... У Украины в сухопутных вдвое меньше, но и граница поменьше, так что есть чем отбиваться, если зрадофилов убрать подальше
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29.06.2021 19:25 Ответить
О то вже агенти Кремля що виробляють курва !)
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29.06.2021 18:38 Ответить
геть гнойних криворізьких гайморитніків
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29.06.2021 22:57 Ответить
 
 