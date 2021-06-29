ВР зробила перший крок до збільшення чисельності Збройних Сил України

Верховна Рада зробила перший крок щодо збільшення чисельності Збройних Сил України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема народні депутати проголосували за основу законопроєкт про внесення зміни до статті 1 Закону "Про чисельність Збройних сил України" про збільшення чисельності Збройних сил України в зв'язку з прийняттям закону "Про основи національного спротиву".

За таке рішення - 320 парламентаріїв.

Вони також скоротили терміни підготовки документа до другого читання.

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Перед голосуванням міністр оборони України Андрій Таран, виступаючи з парламентської трибуни, розповів, що законопроєктом передбачається збільшення ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців.

"Таким чином після ухвалення законопроєкту чисельність ЗСУ не перевищуватиме 261 тисячу осіб", - зазначив він.