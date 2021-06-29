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ВР (14812) законопроєкт (3547) військовослужбовці (4588) ЗСУ (7182) Таран Андрій (267)

ВР зробила перший крок до збільшення чисельності Збройних Сил України

ВР зробила перший крок до збільшення чисельності Збройних Сил України

Верховна Рада зробила перший крок щодо збільшення чисельності Збройних Сил України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема народні депутати проголосували за основу законопроєкт про внесення зміни до статті 1 Закону "Про чисельність Збройних сил України" про збільшення чисельності Збройних сил України в зв'язку з прийняттям закону "Про основи національного спротиву".

За таке рішення - 320 парламентаріїв.

Вони також скоротили терміни підготовки документа до другого читання.

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Перед голосуванням міністр оборони України Андрій Таран, виступаючи з парламентської трибуни, розповів, що законопроєктом передбачається збільшення ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців.

"Таким чином після ухвалення законопроєкту чисельність ЗСУ не перевищуватиме 261 тисячу осіб", - зазначив він.
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Топ коментарі
+9
я так понимаю, 1 млрд задолженности перед ВСУ, зеленые рагули из кабмина уже заплатили армии?!!
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29.06.2021 17:09
+8
нам бы к увеличению численности солдат,увеличить бы количество современного вооружения и уменьшить коррупцию при оборонных заказах.А козырем к качественному преобразованию армии было бы изъятие из армии идиотов и трусов из командного состава.
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29.06.2021 17:10
+5
Неужели уклонист зеленский решил таки отдать долг Родине?
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29.06.2021 17:11
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"Таким образом после принятия законопроекта численность ВСУ не будет превышать 261 тысячу человек", - отметил он."
_Недопонял... Это такая цель: не превышать?
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29.06.2021 17:09 Відповісти
я так понимаю, 1 млрд задолженности перед ВСУ, зеленые рагули из кабмина уже заплатили армии?!!
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29.06.2021 17:09 Відповісти
нам бы к увеличению численности солдат,увеличить бы количество современного вооружения и уменьшить коррупцию при оборонных заказах.А козырем к качественному преобразованию армии было бы изъятие из армии идиотов и трусов из командного состава.
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29.06.2021 17:10 Відповісти
Любое увеличение численности надо подтверждать финансово, с одной стороны, а с другой, нынешнее решение ответ на фейки полугодичной давности о тотальном сокращении ВСУ, хотя бригад у нас возможно и многовато и внимание следовало бы уделить наполнению и совершенствованию батальонов
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29.06.2021 17:11 Відповісти
Неужели уклонист зеленский решил таки отдать долг Родине?
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29.06.2021 17:11 Відповісти
ЗЕленский что-то должен Родине ?

космополиты должны только своей семье
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29.06.2021 18:42 Відповісти
Смотря какое государство Вольдемар считает своей родиной?
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29.06.2021 18:44 Відповісти
Зеленые дебилы даже существующую армию содержать, вооружать и просто нормально кормить не в состоянии. Как они собираются содержать увеличенную?
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29.06.2021 17:13 Відповісти
может надеются на зарубежную помощь?
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29.06.2021 17:19 Відповісти
Какая помощь? Кто будет помогать власти бородатой бабушки с поголовным засильем рашенских агентов? Эта власть уже набралась долгов, как дворняжка блох. Если и будут давать в долг на армию, то ровно настолько, чтобы оставить текущее состояние обороны от ***** до лучших времен. .
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29.06.2021 17:37 Відповісти
Вони в "состоянии", тільки його дуже скубуть на свою користь.
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29.06.2021 17:54 Відповісти
А к увеличению зарплат военным,и самое главное выплате своевременной денежных видов довольствия (как то оздоровительные, подъёмные,мат.помощь)она эта Зрада,никаких шагов не собирается делать судя по всему?? Ничего терпение не бесконечно....
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29.06.2021 17:13 Відповісти
Ой зрадонька зрадна !
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29.06.2021 17:13 Відповісти
Заголовок некорректно написан. Надо вот так "Численность ЗСУ увеличена за счет формирования подразделений национального сопротивления". Про финансирование, разумеется, ни слова...
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29.06.2021 17:17 Відповісти
свої приватні армії записали у якості увєлічєнія чисельності ВСУ?
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29.06.2021 19:16 Відповісти
Нет, резервистов. И теперь как победа преподносится с "увеличением"
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29.06.2021 19:21 Відповісти
ааа. От хитрожопі виродки!
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29.06.2021 19:30 Відповісти
Ловкость рук и никакой бородатой бабушки, жадной до государственной казны.
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29.06.2021 19:34 Відповісти
Еще интереснее с оружием и экипировкой, которую никто заранее выдавать не будет, в воинских частях предусмотрено только на штат. Так что по сигналу "Ч" надо будет нестись на склады вооружения, которые явно не в черте населенного пункта будут. Так что плюсов, корме громкого заявления об очередной победе нет.
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29.06.2021 19:45 Відповісти
Ух ніхєра собі!!!Аж на 11 тищ?!!Трєпєсчі Раіса!
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29.06.2021 17:56 Відповісти
между прочим сухопутные войска РФ 280 000 всего навсего... У Украины в сухопутных вдвое меньше, но и граница поменьше, так что есть чем отбиваться, если зрадофилов убрать подальше
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29.06.2021 19:25 Відповісти
О то вже агенти Кремля що виробляють курва !)
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29.06.2021 18:38 Відповісти
геть гнойних криворізьких гайморитніків
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29.06.2021 22:57 Відповісти
 
 