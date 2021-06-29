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Кравчук (1160) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (330)

Кравчуку сделали операцию на сердце, - Арестович

Кравчуку сделали операцию на сердце, - Арестович

Первый президент независимой Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Операция была плановой и прошла без осложнений, сообщил представитель ТКГ Алексей Арестович.

Пока же глава украинской делегации в ТКГ находится в больничной палате и восстанавливается после операции.

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87-летний Кравчук уже не впервые обращается к кардиохирургам. В 2017 году ему делали стентирование сердца.

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Топ комментарии
+30
"87-летний Кравчук уже не впервые обращается к кардиохирургам. В 2017 году ему делали стентирование сердца."
-----------
А дед таки не дурак - к кардиохирургам обращается, а не к клоунам. А мог бы и Арестовича попросить в сердце поковыряться, тот вообще языком - на все руки мастер.
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29.06.2021 21:23
+10
Дай Бог ему долголетия и наснаги!
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29.06.2021 21:09
+9
Здоров'я першому президенту незалежної України.
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29.06.2021 21:06
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Здоров'я першому президенту незалежної України.
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29.06.2021 21:06 Ответить
Я звиняюсь, але те що у Кравчука є серце чую перший раз)
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30.06.2021 00:18 Ответить
У нього - ще й голова є
На відміну від деяких
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30.06.2021 02:13 Ответить
Тысяча лет жизни товарищу Мао !
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30.06.2021 14:47 Ответить
Дай Бог ему долголетия и наснаги!
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29.06.2021 21:09 Ответить
Будьте здорові!
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29.06.2021 21:13 Ответить
Кравчуку желаю скорейшего выздоровления.
Брехло Абосраковича на уважаю.
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29.06.2021 21:22 Ответить
"87-летний Кравчук уже не впервые обращается к кардиохирургам. В 2017 году ему делали стентирование сердца."
-----------
А дед таки не дурак - к кардиохирургам обращается, а не к клоунам. А мог бы и Арестовича попросить в сердце поковыряться, тот вообще языком - на все руки мастер.
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29.06.2021 21:23 Ответить
Какая логическая цепочка привела Вас к таким интересным выводам?
Вас беспокоят "порохоботы"? У Вас порохоботофобия и они Вам всюду мерещаться? Можем обсудить Вашу проблему за скромную плату (как у клоунов).
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29.06.2021 22:06 Ответить
Мне моё здоровье тоже дорого, но всё-таки любопытно - где Вы прочитали что я Вам предлагал деньги?
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29.06.2021 22:20 Ответить
Тебе порохоботы в штаны насрали(((((
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29.06.2021 22:26 Ответить
ОК.
Будьте здоровы до 120.
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29.06.2021 22:28 Ответить
Зураб, если не трудно, дай адрес в Рача-Лечхуми, кто способен сделать сухое Хванчкара 13,5 градусов.
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29.06.2021 22:10 Ответить
Вот видишь, это потому вы так плохо живёте, что пишете не то, что думаете а думаете не то, что пишете.
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29.06.2021 22:30 Ответить
к кардиохирургам обращается, а не к клоунам. Как понимать то есть в больницу или цирк или .....
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29.06.2021 22:29 Ответить
Так и понимать - президентом избрали недоразумение, без гражданской позиции, неспособного к принятию сложных ответственных решений (а это главнокомандующий), зависящее от одобрения зрителей, и на них же перекладывающее ответственность. Кравчук агитировал за Зеленского, то есть - зная что это некомпетентное ничтожество, и за этот свой выбор люди заплатят, и жизнями в том числе, он осознанно на это шёл.
Так вот по аналогии - если ты избираешь вороватого недалёкого клоуна обслуживающего олигархов, то и лечиться ты должен не у специалистов, а у клоунов парикмахеров и котлеточников.
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29.06.2021 22:42 Ответить
Скажите Сергей ,.а кто вы по специальности и какая у у вас профессия в настоящее время
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29.06.2021 22:50 Ответить
Специальностей много - от изготовления электролитических конденсаторов (много лет тому назад) до программирования. Сейчас мебелью занимаюсь, особо не напрягаясь - совсем ленивый стал...
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29.06.2021 23:13 Ответить
Не из Хмельницка случайно ,там был такой завод ,электролиты выпускали
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29.06.2021 23:24 Ответить
Да, он самый.
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29.06.2021 23:26 Ответить
Здоровья и долгих лет жизни, уважаемый пан Кравчук!
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29.06.2021 21:27 Ответить
десь на зоні.
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29.06.2021 21:28 Ответить
Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Источник: https://censor.net/ru/n3274122

А я думав у діда комуніста срачка від немитої черешні
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29.06.2021 21:28 Ответить
Возможно и так, кто же нам скажет правду-то?
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29.06.2021 22:56 Ответить
А нужно было на голове, судя по заявлениям
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29.06.2021 21:53 Ответить
Гнида.
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29.06.2021 21:54 Ответить
Самокритично!
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29.06.2021 22:45 Ответить
С возрастом калорийной пищи надо потреблять всё меньше .
Буддистким монахам никакое стентирование не нужно.
Но они никогда не были приписаны к партийным спецбуфетам.
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29.06.2021 21:59 Ответить
Потому что истинные монахи едят 1-2 раза в день , исключив животную пищу !

😊
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29.06.2021 22:10 Ответить
Какая потеря... Лучше бы Арестовичу трепанацию сделали.
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29.06.2021 22:06 Ответить
жаль потёрли народные портреты этого как его...
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29.06.2021 22:12 Ответить
Переработался бедняжка не жалея себя, тфу!
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29.06.2021 22:35 Ответить
Все партийцы поработать были не дураки, но только большой ложкой.
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29.06.2021 22:59 Ответить
Напевно ліки і анестезію не на «кравчучцi підвозили, як іншим лохам бувало?
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29.06.2021 23:00 Ответить
Интересно, где проводилась операция ? В Украине, или как ?
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29.06.2021 23:20 Ответить
стентирования хватает на 4-5 лет, затем надо делать повторно, вот и прошло 4 года, наверно просто новый стент поставили.
Амосову 3 раза делали, даже в Германии, первый раз в 79 лет, но хватило до 88 лет, увы...
но он прожил тяжелую жизнь, и работа у него была очень тяжелая , на износ - и в морально-психическом отношении тоже. переживал каждую неудачную операцию на сердце, особенно у детей - вот свое сердце и не выдержало
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30.06.2021 01:11 Ответить
... стесняюсь спрсить, этот про деда-мопеда? (наверное в их команде, все это автовеломотопарк?)
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30.06.2021 05:49 Ответить
Зная пиз-на арестовича - это был гемморой! И не Кравчуку, а Сивохе....
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30.06.2021 11:50 Ответить
 
 