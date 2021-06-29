Кравчуку сделали операцию на сердце, - Арестович

Первый президент независимой Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Операция была плановой и прошла без осложнений, сообщил представитель ТКГ Алексей Арестович.

Пока же глава украинской делегации в ТКГ находится в больничной палате и восстанавливается после операции.

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87-летний Кравчук уже не впервые обращается к кардиохирургам. В 2017 году ему делали стентирование сердца.