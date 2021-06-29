Кравчуку сделали операцию на сердце, - Арестович
Первый президент независимой Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Операция была плановой и прошла без осложнений, сообщил представитель ТКГ Алексей Арестович.
Пока же глава украинской делегации в ТКГ находится в больничной палате и восстанавливается после операции.
87-летний Кравчук уже не впервые обращается к кардиохирургам. В 2017 году ему делали стентирование сердца.
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На відміну від деяких
Брехло Абосраковича на уважаю.
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А дед таки не дурак - к кардиохирургам обращается, а не к клоунам. А мог бы и Арестовича попросить в сердце поковыряться, тот вообще языком - на все руки мастер.
Вас беспокоят "порохоботы"? У Вас порохоботофобия и они Вам всюду мерещаться? Можем обсудить Вашу проблему за скромную плату (как у клоунов).
Будьте здоровы до 120.
Так вот по аналогии - если ты избираешь вороватого недалёкого клоуна обслуживающего олигархов, то и лечиться ты должен не у специалистов, а у клоунов парикмахеров и котлеточников.
А я думав у діда комуніста срачка від немитої черешні
Буддистким монахам никакое стентирование не нужно.
Но они никогда не были приписаны к партийным спецбуфетам.
😊
Амосову 3 раза делали, даже в Германии, первый раз в 79 лет, но хватило до 88 лет, увы...
но он прожил тяжелую жизнь, и работа у него была очень тяжелая , на износ - и в морально-психическом отношении тоже. переживал каждую неудачную операцию на сердце, особенно у детей - вот свое сердце и не выдержало