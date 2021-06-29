Кравчуку зробили операцію на серці, - Арестович
Перший президент незалежної України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Операція була плановою і пройшла без ускладнень, повідомив представник ТКГ Олексій Арестович.
Поки ж голова української делегації в ТКГ перебуває в лікарняній палаті і відновлюється після операції.
87-річний Кравчук уже не вперше звертається до кардіохірургів. У 2017 році йому робили стентування серця.
Топ коментарі
+30 Сергей Трофимов 7c913dc7
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+10 Иван Кравченко 507ed38e
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+9 Пара Маунт
показати весь коментар29.06.2021 21:06
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Будь ласка, зачекайте...
На відміну від деяких
Брехло Абосраковича на уважаю.
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А дед таки не дурак - к кардиохирургам обращается, а не к клоунам. А мог бы и Арестовича попросить в сердце поковыряться, тот вообще языком - на все руки мастер.
Вас беспокоят "порохоботы"? У Вас порохоботофобия и они Вам всюду мерещаться? Можем обсудить Вашу проблему за скромную плату (как у клоунов).
Будьте здоровы до 120.
Так вот по аналогии - если ты избираешь вороватого недалёкого клоуна обслуживающего олигархов, то и лечиться ты должен не у специалистов, а у клоунов парикмахеров и котлеточников.
А я думав у діда комуніста срачка від немитої черешні
Буддистким монахам никакое стентирование не нужно.
Но они никогда не были приписаны к партийным спецбуфетам.
😊
Амосову 3 раза делали, даже в Германии, первый раз в 79 лет, но хватило до 88 лет, увы...
но он прожил тяжелую жизнь, и работа у него была очень тяжелая , на износ - и в морально-психическом отношении тоже. переживал каждую неудачную операцию на сердце, особенно у детей - вот свое сердце и не выдержало