РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6382 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 034 18
оборона (5145) Пентагон (1410) Си-Бриз (130) Кирби (447)

Учения Sea Breeze-2021 направлены на поддержание стабильности и безопасности в регионе Черного моря, в них нет ничего провокационного, - Пентагон

Учения Sea Breeze-2021 направлены на поддержание стабильности и безопасности в регионе Черного моря, в них нет ничего провокационного, - Пентагон

Масштабные учения Sea Breeze-2021 не имеют провокационного характера и направлены на поддержание стабильности и безопасности в регионе Черного моря.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге в Пентагоне заявил представитель министерства обороны США Джон Кирби

"Военно-морские учения в международных водах не имеют ничего провокационного", - сказал Кирби, комментируя начало Sea Breeze-2021.

Он подчеркнул, что такую ​​позицию четко определили представители командования американских ВМС, и это еще раз подтверждает министерство обороны США.

"Эти многолетние учения продолжают поддерживать безопасность и стабильность благодаря взаимодействию с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе Черного моря", - отметил представитель Пентагона.

Он уточнил, что на этой неделе маневры будут направлены на интеграцию сил, а также проверку "динамических морских возможностей участников".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия на фоне учений Sea Breeze тестировала ПВО в оккупированном Крыму

Как сообщалось, 28 июня в Черном море начались военно-морские учения Sea Breeze-2021, организованные совместно ВМС Украины и Шестым оперативным флотом ВМС США. Их цель - повысить уровень совместимости подразделений ВМС Украины и США, а также государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по поддержанию морской региональной безопасности и обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.

Нынешние учения, которые стали самыми масштабными за более чем 20 лет, продлятся до 10 июля. В них принимают участие представители 31 государства, около 30 кораблей и катеров, до 30 самолетов и вертолетов.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Фишка в том что Эрдоган строит Босфор №2,а это удар по РАБссии,поскольку теперь в Черное море будут заходить и авианосцы США и Британии,поскольку Босфор №1 мелководный...Эрдоганыч Браво.!!!
показать весь комментарий
30.06.2021 07:25
+3
Учения Си Бриз проходят в Черном море 24 года подряд...,но сегодня Си Бриз обосрал РАБссию с поносом аж на месяц,учения закончатся аж 23 июля....СкреПОНОСные воют крокодиловыми слезами...
показать весь комментарий
30.06.2021 07:27
+3
Когда-то Украина хотела прокопать свой судоходный канал на Дунае - вой противников был конкретный. Говорят, что Ющенко заплатили отступные и потом на РНБО вызывали авторов проекта и хаяли и угрожали. Авторы проекта - Одесский проектный институт ,
показать весь комментарий
30.06.2021 07:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вы перед парашей пытаетесь оправдываться? Сотрите её с лица Земли и скажите, что так надо.
показать весь комментарий
30.06.2021 07:20 Ответить
Фишка в том что Эрдоган строит Босфор №2,а это удар по РАБссии,поскольку теперь в Черное море будут заходить и авианосцы США и Британии,поскольку Босфор №1 мелководный...Эрдоганыч Браво.!!!
показать весь комментарий
30.06.2021 07:25 Ответить
Учения Си Бриз проходят в Черном море 24 года подряд...,но сегодня Си Бриз обосрал РАБссию с поносом аж на месяц,учения закончатся аж 23 июля....СкреПОНОСные воют крокодиловыми слезами...
показать весь комментарий
30.06.2021 07:27 Ответить
А, может и Украине надо аналог Босфора вырыть?
показать весь комментарий
30.06.2021 07:27 Ответить
Когда-то Украина хотела прокопать свой судоходный канал на Дунае - вой противников был конкретный. Говорят, что Ющенко заплатили отступные и потом на РНБО вызывали авторов проекта и хаяли и угрожали. Авторы проекта - Одесский проектный институт ,
показать весь комментарий
30.06.2021 07:35 Ответить
Сибирские реки перекинем в Узбекистан и ССср станет СмехДержавой...Беломор-канал и канал Волга-Дон Круче Эрдогана...
показать весь комментарий
30.06.2021 07:31 Ответить
У татаромордвы кругом враги, как это ничего провокационного ? Само существование рядом независимых государств демократических уже есть провокация для дичи и ********* рода недочеловеческого
показать весь комментарий
30.06.2021 07:31 Ответить
Украинским десантникам подарок,инженеры придумали новые боевые шлемы для десантуры,советское дерьмо давно устарело,передает сайт Украина 365
показать весь комментарий
30.06.2021 07:34 Ответить
По международному Морскому праву подписанном кстати и РАБссией территориальные воды государств составляют всего 12 морских миль,остальное Международные воды в любом море Мира...,крысы Мавзолейные поплачьте...всего 12 морских миль ваши от Новороссийска или Тувапсе... или от Калининграда с Североморском...,Муманском или Находкойс Владивостоком...стадо баранов...12 морских миль
показать весь комментарий
30.06.2021 07:51 Ответить
ху@лостан олсіжьіваєт навчання НАТО паралельно з отсліжьіванієм виходу України в 1/4 чемпіонату газпрому...
Чекаємо на зростання кількості самогубств.ру.
показать весь комментарий
30.06.2021 07:54 Ответить
12 мильная морская граница вокруг Крыма,это территориальные воды Украины...,следовательно РАБссия НИКТО в Крыму.... поскольку страны НАТО не признали Крым РАБссиянским конуцлагерем....,то сами понимаете что может быть с вами...браконьерами и ворами чужой земли, согласно Международному праву которое вы Крысы так "уважаете"...
показать весь комментарий
30.06.2021 07:58 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2021 08:29 Ответить
Вчера РАБссия признала Одессу страшным для РАБссии городом,типа Милитаристский антиРАБссиянский и вражеский город...Бедная РАБссия кругом одни враги... Действительно,порт Одесса знаменит не только Дерибассовской или Привозом...,там даже живет большой Друг РАБссии Олег Филимонов...и его клуб Джентльменов по смеху
показать весь комментарий
30.06.2021 08:27 Ответить
Навчання Sea Breeze-2021 спрямовані на підтримання стабільності й безпеки в регіоні Чорного моря, в них немає нічого провокативного, - Пентагон - Цензор.НЕТ 2477
показать весь комментарий
30.06.2021 08:30 Ответить
Для кацапні саме існування України є провокативним.
показать весь комментарий
30.06.2021 08:33 Ответить
Кремль забыл, что США его не признавали 15 лет ?
Это хунта брехунов, воров и уголовников, а не страна.
Вечный генератор военного противостояния.
показать весь комментарий
30.06.2021 09:23 Ответить
https://censor.net/ua/user/50367 А ты не забыл, что признание США, СССР, было и признанием УССР (Украины)?)))) Т. е. США не признавали и Украину 15 лет)))
показать весь комментарий
30.06.2021 11:11 Ответить
 
 