Учения Sea Breeze-2021 направлены на поддержание стабильности и безопасности в регионе Черного моря, в них нет ничего провокационного, - Пентагон
Масштабные учения Sea Breeze-2021 не имеют провокационного характера и направлены на поддержание стабильности и безопасности в регионе Черного моря.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге в Пентагоне заявил представитель министерства обороны США Джон Кирби
"Военно-морские учения в международных водах не имеют ничего провокационного", - сказал Кирби, комментируя начало Sea Breeze-2021.
Он подчеркнул, что такую позицию четко определили представители командования американских ВМС, и это еще раз подтверждает министерство обороны США.
"Эти многолетние учения продолжают поддерживать безопасность и стабильность благодаря взаимодействию с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе Черного моря", - отметил представитель Пентагона.
Он уточнил, что на этой неделе маневры будут направлены на интеграцию сил, а также проверку "динамических морских возможностей участников".
Как сообщалось, 28 июня в Черном море начались военно-морские учения Sea Breeze-2021, организованные совместно ВМС Украины и Шестым оперативным флотом ВМС США. Их цель - повысить уровень совместимости подразделений ВМС Украины и США, а также государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по поддержанию морской региональной безопасности и обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.
Нынешние учения, которые стали самыми масштабными за более чем 20 лет, продлятся до 10 июля. В них принимают участие представители 31 государства, около 30 кораблей и катеров, до 30 самолетов и вертолетов.
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