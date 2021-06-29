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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия на фоне учений Sea Breeze тестировала ПВО в оккупированном Крыму

Россия на фоне учений Sea Breeze тестировала ПВО в оккупированном Крыму

Россия провела испытания своих систем противовоздушной обороны в оккупированном Крыму в то время, как в Черном море проходят многонациональные военные учения Sea Breeze.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По данным российского "Интерфакса", около 20 самолетов и вертолетов, несколько дивизионов комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и "Панцирь-С" провели в Крыму "учебную проверку".

Церемония открытия украинско-американских учений Sea Breeze прошла в Одессе 28 июня при участии представителей около 30 стран-участников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американско-украинские учения Sea Breeze 2021 стартуют сегодня в Черном море

Учения продлятся до 10 июля. Они проходят в Одессе, Очакове, на Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский и в других районах Украины.

Напомним, учения "Си Бриз" – многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины, начиная с 1997 года, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области оборонных и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины от 1993 года. Организаторами учений являются Украина и США.

В Минобороны Украины заявили, что в этом году учения будут самыми масштабными. В Sea Breeze-2021 принимают участие около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5000 личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

Национальный центр управления обороной России 28 июня заявил, что российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учениях Sea Breeze.

Также читайте: В России считают, что в Украину под прикрытием учений с НАТО доставят вооружение и боеприпасы

Автор: 

Крым (26380) россия (95515) Си-Бриз (145)


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Топ комментарии
+12
НАФИГА?!
Израиль их уже полностью протестировал!
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29.06.2021 16:19
+10
Россия на фоне учений Sea Breeze тестировала ПВО в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8884
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29.06.2021 16:15
+9
Значить гарні навчання, раз рузьке наперед обделалісь
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29.06.2021 16:21
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Россия на фоне учений Sea Breeze тестировала ПВО в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8884
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29.06.2021 16:15 Ответить
НАФИГА?!
Израиль их уже полностью протестировал!
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29.06.2021 16:19 Ответить
сссерии - в свое время не помогла ,куча ,вернее гора оружия
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29.06.2021 16:20 Ответить
Пусть лучше вспомнят "бойню в долине Бекаа" , Сирия , 1982 г , или Руста 1987 г.. Вот и все ПВО.
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29.06.2021 19:44 Ответить
а бурю - 1992, три иракских танковых дивизии - просто порвали
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30.06.2021 09:19 Ответить
Значить гарні навчання, раз рузьке наперед обделалісь
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29.06.2021 16:21 Ответить
ні, це "Дефендер" успішно срисував усе парашинське ПВО в розгортанні...
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29.06.2021 16:22 Ответить
Росія на тлі навчань Sea Breeze тестувала ППО в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2587
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29.06.2021 16:22 Ответить
Оно даже само падает:

Росія на тлі навчань Sea Breeze тестувала ППО в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4476
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29.06.2021 16:23 Ответить
честно говоря, к той погодной чехарде что порадовала крысчан водой (хоть залейся)... еще только рукожопских учений срашкиных и не хватало! вот все одно к одному - как просили...
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29.06.2021 16:28 Ответить
А шо такова? Вылетела ж!

Росія на тлі навчань Sea Breeze тестувала ППО в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9757
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29.06.2021 16:36 Ответить
и как красиво !!! ))))
вспомнилось:
***

от трёхступенчатой ракеты
отпала первая ступень
потом вторая... а до взлёта
ещё четырнадцать часов
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29.06.2021 16:45 Ответить
1 кораблик проплив чуть не обісралось, а тут 30 ще й стріляти будуть(а може буде велика війна?)
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29.06.2021 16:39 Ответить
Ну как "чуть"? С далека было чуть, как обоср@лись...
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29.06.2021 16:41 Ответить
Проверили давление в надувных искадерах где мало подкачали.
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29.06.2021 16:41 Ответить
Перезарядили пуканы горохом.
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29.06.2021 16:43 Ответить
Росія на тлі навчань Sea Breeze тестувала ППО в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7097
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29.06.2021 16:42 Ответить
когда будем тестовать наши "байрактары" на фоне разного парашинского металлолома?
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29.06.2021 16:47 Ответить
Так в Карабахе тоже уже.
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29.06.2021 16:49 Ответить
Крым 75 лет назад. Марк Солонин воспроизводит события Второй мировой

https://youtu.be/1-5oX0WKH_M Деды в Крыму воевале
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29.06.2021 17:00 Ответить
Лаптемордые ещё и своего сраного Кузю притянут:

Росія на тлі навчань Sea Breeze тестувала ППО в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4347



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29.06.2021 18:06 Ответить
уже не притянут... нет у них таких буксиров.....(кстати, "кузя" в свое врем украденный в Украине)
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29.06.2021 19:22 Ответить
 
 