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Росія на тлі навчань Sea Breeze тестувала ППО в окупованому Криму

Росія на тлі навчань Sea Breeze тестувала ППО в окупованому Криму

Росія провела випробування своїх систем протиповітряної оборони в окупованому Криму водночас, як в Чорному морі відбуваються багатонаціональні військові навчання Sea Breeze.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними російського "Інтерфаксу", близько 20 літаків і вертольотів, кілька дивізіонів комплексів протиповітряної оборони (ППО) С-400 і "Панцир-С" провели в Криму "навчальну перевірку".

Церемонія відкриття українсько-американських навчань Sea Breeze відбулася в Одесі 28 червня за участю представників близько 30 країн-учасників.

Навчання триватимуть до 10 липня. Вони відбуваються в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський і в інших районах України.

Нагадаємо, навчання "Сі Бриз" - багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України, починаючи з 1997 року, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міністерствами оборони США та України від 1993 року. Організаторами навчань є Україна і США.

У Міноборони України заявили, що в цьому році навчання будуть наймасштабнішими. В Sea Breeze-2 021 беруть участь близько 30 кораблів, катерів і суден, понад 30 літаків і вертольотів, до 5000 особового складу та 50 одиниць озброєння і військової техніки.

Національний центр управління обороною Росії 28 червня заявив, що російські військові в Чорному морі стежать за кораблями НАТО та інших країн на навчаннях Sea Breeze.

Також читайте: Американський ракетний есмінець USS Ross направляється у Чорне море для участі в Сі-Бриз, - посольство США. ФОТО
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Топ коментарі
+12
НАФИГА?!
Израиль их уже полностью протестировал!
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29.06.2021 16:19
+10
Россия на фоне учений Sea Breeze тестировала ПВО в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8884
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29.06.2021 16:15
+9
Значить гарні навчання, раз рузьке наперед обделалісь
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29.06.2021 16:21
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Россия на фоне учений Sea Breeze тестировала ПВО в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8884
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29.06.2021 16:15 Відповісти
НАФИГА?!
Израиль их уже полностью протестировал!
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29.06.2021 16:19 Відповісти
сссерии - в свое время не помогла ,куча ,вернее гора оружия
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29.06.2021 16:20 Відповісти
Пусть лучше вспомнят "бойню в долине Бекаа" , Сирия , 1982 г , или Руста 1987 г.. Вот и все ПВО.
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29.06.2021 19:44 Відповісти
а бурю - 1992, три иракских танковых дивизии - просто порвали
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30.06.2021 09:19 Відповісти
Значить гарні навчання, раз рузьке наперед обделалісь
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29.06.2021 16:21 Відповісти
ні, це "Дефендер" успішно срисував усе парашинське ПВО в розгортанні...
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29.06.2021 16:22 Відповісти
Росія на тлі навчань Sea Breeze тестувала ППО в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2587
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29.06.2021 16:22 Відповісти
Оно даже само падает:

Росія на тлі навчань Sea Breeze тестувала ППО в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4476
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29.06.2021 16:23 Відповісти
честно говоря, к той погодной чехарде что порадовала крысчан водой (хоть залейся)... еще только рукожопских учений срашкиных и не хватало! вот все одно к одному - как просили...
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29.06.2021 16:28 Відповісти
А шо такова? Вылетела ж!

Росія на тлі навчань Sea Breeze тестувала ППО в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9757
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29.06.2021 16:36 Відповісти
и как красиво !!! ))))
вспомнилось:
***

от трёхступенчатой ракеты
отпала первая ступень
потом вторая... а до взлёта
ещё четырнадцать часов
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29.06.2021 16:45 Відповісти
1 кораблик проплив чуть не обісралось, а тут 30 ще й стріляти будуть(а може буде велика війна?)
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29.06.2021 16:39 Відповісти
Ну как "чуть"? С далека было чуть, как обоср@лись...
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29.06.2021 16:41 Відповісти
Проверили давление в надувных искадерах где мало подкачали.
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29.06.2021 16:41 Відповісти
Перезарядили пуканы горохом.
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29.06.2021 16:43 Відповісти
Росія на тлі навчань Sea Breeze тестувала ППО в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7097
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29.06.2021 16:42 Відповісти
когда будем тестовать наши "байрактары" на фоне разного парашинского металлолома?
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29.06.2021 16:47 Відповісти
Так в Карабахе тоже уже.
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29.06.2021 16:49 Відповісти
Крым 75 лет назад. Марк Солонин воспроизводит события Второй мировой

https://youtu.be/1-5oX0WKH_M Деды в Крыму воевале
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29.06.2021 17:00 Відповісти
Лаптемордые ещё и своего сраного Кузю притянут:

Росія на тлі навчань Sea Breeze тестувала ППО в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4347



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29.06.2021 18:06 Відповісти
уже не притянут... нет у них таких буксиров.....(кстати, "кузя" в свое врем украденный в Украине)
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29.06.2021 19:22 Відповісти
 
 