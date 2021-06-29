Росія на тлі навчань Sea Breeze тестувала ППО в окупованому Криму

Росія провела випробування своїх систем протиповітряної оборони в окупованому Криму водночас, як в Чорному морі відбуваються багатонаціональні військові навчання Sea Breeze.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними російського "Інтерфаксу", близько 20 літаків і вертольотів, кілька дивізіонів комплексів протиповітряної оборони (ППО) С-400 і "Панцир-С" провели в Криму "навчальну перевірку".

Церемонія відкриття українсько-американських навчань Sea Breeze відбулася в Одесі 28 червня за участю представників близько 30 країн-учасників.

Навчання триватимуть до 10 липня. Вони відбуваються в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський і в інших районах України.

Нагадаємо, навчання "Сі Бриз" - багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України, починаючи з 1997 року, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міністерствами оборони США та України від 1993 року. Організаторами навчань є Україна і США.

У Міноборони України заявили, що в цьому році навчання будуть наймасштабнішими. В Sea Breeze-2 021 беруть участь близько 30 кораблів, катерів і суден, понад 30 літаків і вертольотів, до 5000 особового складу та 50 одиниць озброєння і військової техніки.

Національний центр управління обороною Росії 28 червня заявив, що російські військові в Чорному морі стежать за кораблями НАТО та інших країн на навчаннях Sea Breeze.

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