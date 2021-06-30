Непогода обесточила 24 населенных пункта в Киевской и Сумской областях, - ГСЧС

В Украине из-за непогоды обесточены 24 населенных пунктов в двух областях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 30 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 24 населенных пункта в 2 областях (Киевская - 16 и Сумская - 8)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Непогода в Запорожье: буря повалила деревья, ливни затопили улицы. ФОТОрепортаж