В США авиапассажиров без масок будут штрафовать на $35 тыс.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало кампанию с целью предупреждения пассажиров о том, что их могут оштрафовать на сумму до 35 тыс. долларов за нарушение правил безопасности в условиях пандемии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщает CNN.

С начала года FAA получило 3201 сообщение о недисциплинированных пассажиров на коммерческих рейсах. Подавляющее большинство - 2429 случаев - касаются нарушения правил ношения масок. Управление выявило потенциальные грубые нарушения в 491 случае и уже начало производства в 61 деле.

"Вы могли потратить 35 тыс. долларов на новенькую машину, а взамен оплатите штраф, потому что подставили под удар бортпроводника", - такую социальную рекламу распространяет FAA в аэропортах.

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Как сообщалось, в США действует федеральное распоряжение Центров контроля и предотвращения заболеваний (CDC), которое обязывает пассажиров носить маски в общественном и коммерческом транспорте. Кроме того, эта норма действует во время пребывания на вокзалах и в аэропортах на территории страны.