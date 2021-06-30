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В США авиапассажиров без масок будут штрафовать на $35 тыс.

В США авиапассажиров без масок будут штрафовать на $35 тыс.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало кампанию с целью предупреждения пассажиров о том, что их могут оштрафовать на сумму до 35 тыс. долларов за нарушение правил безопасности в условиях пандемии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщает CNN.

С начала года FAA получило 3201 сообщение о недисциплинированных пассажиров на коммерческих рейсах. Подавляющее большинство - 2429 случаев - касаются нарушения правил ношения масок. Управление выявило потенциальные грубые нарушения в 491 случае и уже начало производства в 61 деле.

"Вы могли потратить 35 тыс. долларов на новенькую машину, а взамен оплатите штраф, потому что подставили под удар бортпроводника", - такую социальную рекламу распространяет FAA в аэропортах.

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Как сообщалось, в США действует федеральное распоряжение Центров контроля и предотвращения заболеваний (CDC), которое обязывает пассажиров носить маски в общественном и коммерческом транспорте. Кроме того, эта норма действует во время пребывания на вокзалах и в аэропортах на территории страны.
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Топ комментарии
+2
А потом удивляются - почему человек взял автомат, пошел в торговый центр и положил полсотни людей?
Когда на ровном месте могут отжать 35 килобаксов, крыша может и поехать.
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30.06.2021 08:23
+2
Байден наживается,скажут кремлевские болваны,...
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30.06.2021 08:33
+2
Толку с этих масок в замкнутых пространствах
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30.06.2021 08:45
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А потом удивляются - почему человек взял автомат, пошел в торговый центр и положил полсотни людей?
Когда на ровном месте могут отжать 35 килобаксов, крыша может и поехать.
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30.06.2021 08:23 Ответить
Ja tak panimaju ti ili durak , nu a mozhet prosta zahvarivshij baciloi RUSKIJ .....
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30.06.2021 09:29 Ответить
Ja tak panimmaju ti ili durak , nu a mozhet prosta ZEBILJ .....
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30.06.2021 13:28 Ответить
маску одягати не пробував ?

може дешевше буде і по грошах, і по людях ?
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30.06.2021 12:10 Ответить
Невідповідність провини і покарання.

Якщо людина забула маску, то може просто нагадати їй, або дать одноразову маску в літаку?
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30.06.2021 14:04 Ответить
Оооооо! Эти твари лживые воровитые Зе шобла скоро и у нас введут 35 тыш...только гривен.
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30.06.2021 08:28 Ответить
У нас теж так було. На Південному досі бояться впускати покупців без масок.
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30.06.2021 08:32 Ответить
Байден наживается,скажут кремлевские болваны,...
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30.06.2021 08:33 Ответить
Ні, на штрафах воно не наживається. Воно просто біоробот, якого вже давно пора влаштувати в елітний будинок престарілих.
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30.06.2021 09:57 Ответить
та плешивий вже давно в бункері сидить
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30.06.2021 12:11 Ответить
На РАБссию пришел Коронавирус Дельта,а это страшнее ядерной войны...,кажуть Баста давал концерт в Киеве...Баста-дебилы были без масок....Ждем-с результаты тестов....
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30.06.2021 08:36 Ответить
Толку с этих масок в замкнутых пространствах
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30.06.2021 08:45 Ответить
Маски СНИЖАЮТ ВЕРОЯТНОСТЬ заражения.
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30.06.2021 09:59 Ответить
А два намордника на одном хлебале вообще в отрицательные значения загоняют эту вероятность.

Рекомендую очень.
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30.06.2021 10:01 Ответить
Ты - идиот. Приятного заражения!
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30.06.2021 10:17 Ответить
І воду забороніть в літаках, бо п'ють падли без масок.
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30.06.2021 08:53 Ответить
Плыву в море без Маски подплывает водолаз полицай и орет...слышь Чувак,надевай маску Зеленского,бо штраф 35 000 Зеленских...,говорю,ты че обалдел...? а он отвечает :долларов Зеленых...,а не Зелемойских гривен...
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30.06.2021 08:58 Ответить
Крышееды. Но дальше будет токо хуже
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30.06.2021 09:42 Ответить
Кстате не понял, а проводники чо, не привитые? Иле от прививки нет гарантий?
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30.06.2021 10:00 Ответить
Та давайте уж расстреливайте на месте, чего там мелочиться . Совсем, блин, крыша у ковидианцев едет
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30.06.2021 11:41 Ответить
 
 