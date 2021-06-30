В США авиапассажиров без масок будут штрафовать на $35 тыс.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало кампанию с целью предупреждения пассажиров о том, что их могут оштрафовать на сумму до 35 тыс. долларов за нарушение правил безопасности в условиях пандемии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщает CNN.
С начала года FAA получило 3201 сообщение о недисциплинированных пассажиров на коммерческих рейсах. Подавляющее большинство - 2429 случаев - касаются нарушения правил ношения масок. Управление выявило потенциальные грубые нарушения в 491 случае и уже начало производства в 61 деле.
"Вы могли потратить 35 тыс. долларов на новенькую машину, а взамен оплатите штраф, потому что подставили под удар бортпроводника", - такую социальную рекламу распространяет FAA в аэропортах.
Как сообщалось, в США действует федеральное распоряжение Центров контроля и предотвращения заболеваний (CDC), которое обязывает пассажиров носить маски в общественном и коммерческом транспорте. Кроме того, эта норма действует во время пребывания на вокзалах и в аэропортах на территории страны.
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Когда на ровном месте могут отжать 35 килобаксов, крыша может и поехать.
може дешевше буде і по грошах, і по людях ?
Якщо людина забула маску, то може просто нагадати їй, або дать одноразову маску в літаку?
Рекомендую очень.