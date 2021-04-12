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Нарушающие масочный режим нардепы должны нести ответственность, - Стефанчук. ВИДЕО

Первый заместить председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагает предусмотреть правовой механизм привлечения к ответственности народных депутатов, которые нарушают масочный режим в зале заседаний парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Хочу попросить руководителей фракций обратить внимание на дисциплину масочного режима в зале. Я увидел, что призывы со стороны президиума не действуют. Поэтому я хотел бы, чтобы мы нашли, все-таки, тот механизм, по которому будет осуществляться фиксация правонарушения и депутаты, которые допустили это, будут нести ответственность - административную, правовую", - подчеркнул первый вице-спикер.

По словам Стефанчука, это чрезвычайно важно не только для повышения правовой сознательности, но и для наполнения государственного бюджета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Народ сам должен формулировать вопросы для референдума, исходя из своих потребностей, - Стефанчук о новом законе про референдум

Автор: 

ВР (29273) депутат (3320) карантин (16729) маска (166) Стефанчук Руслан (658) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Дайош кожному маску а ля Богуцька.Нардепи, які порушують масковий режим, мають нести відповідальність, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5489
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12.04.2021 11:55
+2
Вынеси на референдум. Пусть народ решит что с ними делать.
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12.04.2021 11:51
+2
Есть . Маска , как тент от "Газели" .
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12.04.2021 11:54
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Нарушающие масочный режим нардепы должны нести ответственность, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6797
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12.04.2021 11:45 Ответить
Нарушающие масочный режим нардепы должны нести ответственность, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1202
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12.04.2021 11:51 Ответить
Вынеси на референдум. Пусть народ решит что с ними делать.
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12.04.2021 11:51 Ответить
Других забот у Стефанчука видимо НЕТ ....
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12.04.2021 11:52 Ответить
Есть . Маска , как тент от "Газели" .
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12.04.2021 11:54 Ответить
На це Ї.@..о навідь газоочисних споруд "криворіжсталі" замало буде...
Нардепи, які порушують масковий режим, мають нести відповідальність, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4977
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12.04.2021 12:03 Ответить
а ему высказаться за, вновь открывшийся буковель, слабо?
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12.04.2021 12:01 Ответить
"Коронавируса никакого нет!" - депутат Шахов,член депутатської групи "ДОВІРА" . Мы ( 73%) Вам верим, товарищ Шахов!
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12.04.2021 11:54 Ответить
Тепер він затятий прихильник вакцинації. Чомусь.
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12.04.2021 11:57 Ответить
Дайош кожному маску а ля Богуцька.Нардепи, які порушують масковий режим, мають нести відповідальність, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5489
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12.04.2021 11:55 Ответить
Лізка-рукодєльніца
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12.04.2021 11:58 Ответить
дура бессмертная .
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12.04.2021 11:59 Ответить
То не маска...

Нардепи, які порушують масковий режим, мають нести відповідальність, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5183
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12.04.2021 12:01 Ответить
тут тобі відповідальність занесли:
Нардепи, які порушують масковий режим, мають нести відповідальність, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8883
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12.04.2021 11:57 Ответить
А пліснява влада за коронавірусний геноцид щодо українців має нести відповідальність?
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12.04.2021 12:00 Ответить
 
 