Нарушающие масочный режим нардепы должны нести ответственность, - Стефанчук. ВИДЕО

Первый заместить председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагает предусмотреть правовой механизм привлечения к ответственности народных депутатов, которые нарушают масочный режим в зале заседаний парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Хочу попросить руководителей фракций обратить внимание на дисциплину масочного режима в зале. Я увидел, что призывы со стороны президиума не действуют. Поэтому я хотел бы, чтобы мы нашли, все-таки, тот механизм, по которому будет осуществляться фиксация правонарушения и депутаты, которые допустили это, будут нести ответственность - административную, правовую", - подчеркнул первый вице-спикер.

По словам Стефанчука, это чрезвычайно важно не только для повышения правовой сознательности, но и для наполнения государственного бюджета.

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