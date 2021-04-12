Нардепи, які порушують масковий режим, мають нести відповідальність, - Стефанчук. ВIДЕО

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук пропонує передбачити правовий механізм притягнення до відповідальності народних депутатів, які порушують масковий режим у залі засідань парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хочу попросити керівників фракцій звернути увагу на дисципліну маскового режиму в залі. Я побачив, що заклики з боку президії не діють. Тому я хотів би, щоб ми знайшли, все-таки, той механізм, за яким буде здійснюватися фіксація правопорушення та депутати, які допустили це, будуть нести відповідальність - адміністративну, правову", - підкреслив перший віцеспікер.

За словами Стефанчука, це надзвичайно важливо не тільки для підвищення правової свідомості, а й для наповнення державного бюджету.

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