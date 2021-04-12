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Нардепи, які порушують масковий режим, мають нести відповідальність, - Стефанчук. ВIДЕО

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук пропонує передбачити правовий механізм притягнення до відповідальності народних депутатів, які порушують масковий режим у залі засідань парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хочу попросити керівників фракцій звернути увагу на дисципліну маскового режиму в залі. Я побачив, що заклики з боку президії не діють. Тому я хотів би, щоб ми знайшли, все-таки, той механізм, за яким буде здійснюватися фіксація правопорушення та депутати, які допустили це, будуть нести відповідальність - адміністративну, правову", - підкреслив перший віцеспікер.

За словами Стефанчука, це надзвичайно важливо не тільки для підвищення правової свідомості, а й для наповнення державного бюджету.

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Автор: 

ВР (15027) депутат (1781) карантин (18172) маска (157) Стефанчук Руслан (760) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Дайош кожному маску а ля Богуцька.Нардепи, які порушують масковий режим, мають нести відповідальність, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5489
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12.04.2021 11:55
+2
Вынеси на референдум. Пусть народ решит что с ними делать.
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12.04.2021 11:51
+2
Есть . Маска , как тент от "Газели" .
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12.04.2021 11:54
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Нарушающие масочный режим нардепы должны нести ответственность, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6797
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12.04.2021 11:45 Відповісти
Нарушающие масочный режим нардепы должны нести ответственность, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1202
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12.04.2021 11:51 Відповісти
Вынеси на референдум. Пусть народ решит что с ними делать.
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12.04.2021 11:51 Відповісти
Других забот у Стефанчука видимо НЕТ ....
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12.04.2021 11:52 Відповісти
Есть . Маска , как тент от "Газели" .
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12.04.2021 11:54 Відповісти
На це Ї.@..о навідь газоочисних споруд "криворіжсталі" замало буде...
Нардепи, які порушують масковий режим, мають нести відповідальність, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4977
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12.04.2021 12:03 Відповісти
а ему высказаться за, вновь открывшийся буковель, слабо?
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12.04.2021 12:01 Відповісти
"Коронавируса никакого нет!" - депутат Шахов,член депутатської групи "ДОВІРА" . Мы ( 73%) Вам верим, товарищ Шахов!
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12.04.2021 11:54 Відповісти
Тепер він затятий прихильник вакцинації. Чомусь.
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12.04.2021 11:57 Відповісти
Дайош кожному маску а ля Богуцька.Нардепи, які порушують масковий режим, мають нести відповідальність, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5489
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12.04.2021 11:55 Відповісти
Лізка-рукодєльніца
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12.04.2021 11:58 Відповісти
дура бессмертная .
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12.04.2021 11:59 Відповісти
То не маска...

Нардепи, які порушують масковий режим, мають нести відповідальність, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5183
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12.04.2021 12:01 Відповісти
тут тобі відповідальність занесли:
Нардепи, які порушують масковий режим, мають нести відповідальність, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8883
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12.04.2021 11:57 Відповісти
А пліснява влада за коронавірусний геноцид щодо українців має нести відповідальність?
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12.04.2021 12:00 Відповісти
 
 