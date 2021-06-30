У США авіапасажирів без масок штрафуватимуть на $35 тис.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) розпочало кампанію з метою попередження пасажирів про те, що їх можуть оштрафувати на суму до 35 тис. доларів за порушення правил безпеки в умовах пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна", про це повідомляє CNN.

З початку року FAA отримало 3201 повідомлення про недисциплінованих пасажирів на комерційних рейсах. Переважна більшість - 2429 випадків - стосуються порушення правил носіння масок. Управління виявило потенційні грубі порушення в 491 випадку і вже почало провадження в 61 справі.

"Ви могли витратити 35 тис. доларів на новеньку машину, а натомість сплатіть штраф, тому що підставили під удар бортпровідника", - таку соціальну рекламу поширює FAA в аеропортах.

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Як повідомлялося, у США діє федеральне розпорядження Центрів контролю та запобігання захворюванням (CDC), яке зобов’язує пасажирів носити маски у громадському й комерційному транспорті. Крім того, ця норма діє під час перебування на вокзалах та в аеропортах на території країни.