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У США авіапасажирів без масок штрафуватимуть на $35 тис.

У США авіапасажирів без масок штрафуватимуть на $35 тис.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) розпочало кампанію з метою попередження пасажирів про те, що їх можуть оштрафувати на суму до 35 тис. доларів за порушення правил безпеки в умовах пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна", про це повідомляє CNN.

З початку року FAA отримало 3201 повідомлення про недисциплінованих пасажирів на комерційних рейсах. Переважна більшість - 2429 випадків - стосуються порушення правил носіння масок. Управління виявило потенційні грубі порушення в 491 випадку і вже почало провадження в 61 справі.

"Ви могли витратити 35 тис. доларів на новеньку машину, а натомість сплатіть штраф, тому що підставили під удар бортпровідника", - таку соціальну рекламу поширює FAA в аеропортах.

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Як повідомлялося, у США діє федеральне розпорядження Центрів контролю та запобігання захворюванням (CDC), яке зобов’язує пасажирів носити маски у громадському й комерційному транспорті. Крім того, ця норма діє під час перебування на вокзалах та в аеропортах на території країни.

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Топ коментарі
+2
А потом удивляются - почему человек взял автомат, пошел в торговый центр и положил полсотни людей?
Когда на ровном месте могут отжать 35 килобаксов, крыша может и поехать.
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30.06.2021 08:23
+2
Байден наживается,скажут кремлевские болваны,...
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30.06.2021 08:33
+2
Толку с этих масок в замкнутых пространствах
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30.06.2021 08:45
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А потом удивляются - почему человек взял автомат, пошел в торговый центр и положил полсотни людей?
Когда на ровном месте могут отжать 35 килобаксов, крыша может и поехать.
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30.06.2021 08:23 Відповісти
Ja tak panimaju ti ili durak , nu a mozhet prosta zahvarivshij baciloi RUSKIJ .....
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30.06.2021 09:29 Відповісти
Ja tak panimmaju ti ili durak , nu a mozhet prosta ZEBILJ .....
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30.06.2021 13:28 Відповісти
маску одягати не пробував ?

може дешевше буде і по грошах, і по людях ?
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30.06.2021 12:10 Відповісти
Невідповідність провини і покарання.

Якщо людина забула маску, то може просто нагадати їй, або дать одноразову маску в літаку?
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30.06.2021 14:04 Відповісти
Оооооо! Эти твари лживые воровитые Зе шобла скоро и у нас введут 35 тыш...только гривен.
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30.06.2021 08:28 Відповісти
У нас теж так було. На Південному досі бояться впускати покупців без масок.
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30.06.2021 08:32 Відповісти
Байден наживается,скажут кремлевские болваны,...
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30.06.2021 08:33 Відповісти
Ні, на штрафах воно не наживається. Воно просто біоробот, якого вже давно пора влаштувати в елітний будинок престарілих.
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30.06.2021 09:57 Відповісти
та плешивий вже давно в бункері сидить
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30.06.2021 12:11 Відповісти
На РАБссию пришел Коронавирус Дельта,а это страшнее ядерной войны...,кажуть Баста давал концерт в Киеве...Баста-дебилы были без масок....Ждем-с результаты тестов....
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30.06.2021 08:36 Відповісти
Толку с этих масок в замкнутых пространствах
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30.06.2021 08:45 Відповісти
Маски СНИЖАЮТ ВЕРОЯТНОСТЬ заражения.
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30.06.2021 09:59 Відповісти
А два намордника на одном хлебале вообще в отрицательные значения загоняют эту вероятность.

Рекомендую очень.
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30.06.2021 10:01 Відповісти
Ты - идиот. Приятного заражения!
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30.06.2021 10:17 Відповісти
І воду забороніть в літаках, бо п'ють падли без масок.
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30.06.2021 08:53 Відповісти
Плыву в море без Маски подплывает водолаз полицай и орет...слышь Чувак,надевай маску Зеленского,бо штраф 35 000 Зеленских...,говорю,ты че обалдел...? а он отвечает :долларов Зеленых...,а не Зелемойских гривен...
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30.06.2021 08:58 Відповісти
Крышееды. Но дальше будет токо хуже
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30.06.2021 09:42 Відповісти
Кстате не понял, а проводники чо, не привитые? Иле от прививки нет гарантий?
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30.06.2021 10:00 Відповісти
Та давайте уж расстреливайте на месте, чего там мелочиться . Совсем, блин, крыша у ковидианцев едет
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30.06.2021 11:41 Відповісти
 
 