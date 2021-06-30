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"Слуга народа" сегодня обсудит законопроект о деолигархизации, - Гетманцев

Сегодня фракция "Слуга народа" обсудит законопроект о деолигархизации.

Об этом рассказал журналистам перед началом заседания Верховной Рады нардеп "СН" Даниил Гетманцев, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, фракция проведет голосование по данному вопросу, однако собираться на отдельное заседание для этого не будет.

Гетманцев предполагает, что "Слуга народа" поддержит данный законопроект.

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"Лично я его поддерживаю. Я считаю, что его в любом случае нужно принимать. Это очень важный и необходимый для государства документ", - подчеркнул нардеп.

Он напомнил, что в сессионный зал документ будет вынесен в четверг на внеочередном заседании.

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Топ комментарии
+5
Читайте, цукі !!! https://censor.net/ru/news/3274159/otsenite_vsyu_glubinu_dna_antioligarhicheskogo_zakonoproekta_zelenskogo_zagrebelskaya_ozvuchila_vyvody
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30.06.2021 10:05
+5
Що можуть обговорювати "слуги"?
Вони тупо жмуть кнопки за командою паханів, як дресировані мавпи в цирку.
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30.06.2021 10:06
+5
Не було.
Олігархи біднішали.
Тому їм прийшлось 5 років окучувати вату перед виборами, щоб поставити свою нікчему президентом. Державою керують невігласи, злодії та бариги. Завдяки лохам.
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30.06.2021 10:18
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Читайте, цукі !!! https://censor.net/ru/news/3274159/otsenite_vsyu_glubinu_dna_antioligarhicheskogo_zakonoproekta_zelenskogo_zagrebelskaya_ozvuchila_vyvody
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30.06.2021 10:05 Ответить
При святому Петрі такого не було!
Верніть все взад!!!
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30.06.2021 10:15 Ответить
Не було.
Олігархи біднішали.
Тому їм прийшлось 5 років окучувати вату перед виборами, щоб поставити свою нікчему президентом. Державою керують невігласи, злодії та бариги. Завдяки лохам.
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30.06.2021 10:18 Ответить
Хоча б тарифи вернули які були "за Петра".
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30.06.2021 10:18 Ответить
"Слуга народу" сьогодні обговорить законопроєкт про деолігархізацію, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2388
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30.06.2021 10:19 Ответить
Да тебя из зада и не вынимали
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30.06.2021 10:27 Ответить
Що можуть обговорювати "слуги"?
Вони тупо жмуть кнопки за командою паханів, як дресировані мавпи в цирку.
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30.06.2021 10:06 Ответить
та да... главное на бородатую бабушку и рыжего таракана на намекнуть между строк...
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30.06.2021 10:06 Ответить
Квартал 95 можно переключить и не смотреть, на концерты не ходить, А это все издевательство в реальной жизни. Ублюдки.
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30.06.2021 10:11 Ответить
"Слуга народу" сьогодні обговорить законопроєкт про деолігархізацію, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5901
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30.06.2021 10:12 Ответить
дороги в україні зразу треба мостити граблями.
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30.06.2021 10:19 Ответить
Україна пишеться з великої літери.
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30.06.2021 10:24 Ответить
саша паламарчук теж)
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30.06.2021 10:31 Ответить
не факт
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30.06.2021 10:32 Ответить
"Слуга народу" сьогодні обговорить законопроєкт про деолігархізацію, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9999
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30.06.2021 10:31 Ответить
Пердак то припекает, да дима?😄
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30.06.2021 11:05 Ответить
Название закона нужно откорректировать в соответствии с его задачей: "О проклятом барыге и олигархе Порошенко, бо Вава его сцытся"
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30.06.2021 10:36 Ответить
 
 