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"Слуга народу" сьогодні обговорить законопроєкт про деолігархізацію, - Гетманцев

Сьогодні фракція "Слуга народу" обговорить законопроект про деолігархізацію.

Про це розповів журналістам перед початком засідання Верховної Ради нардеп "СН" Данило Гетманцев, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, фракція проведе голосування з цього питання, однак збиратися на окреме засідання для цього не буде.

Гетманцев передбачає, що "Слуга народу" підтримає цей законопроєкт.

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"Особисто я його підтримую. Я вважаю, що його в будь-якому разі потрібно приймати. Це дуже важливий і необхідний для держави документ", - підкреслив нардеп.

Він нагадав, що в сесійну залу документ буде винесено в четвер на позачерговому засіданні.
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Топ коментарі
+5
Читайте, цукі !!! https://censor.net/ru/news/3274159/otsenite_vsyu_glubinu_dna_antioligarhicheskogo_zakonoproekta_zelenskogo_zagrebelskaya_ozvuchila_vyvody
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30.06.2021 10:05
+5
Що можуть обговорювати "слуги"?
Вони тупо жмуть кнопки за командою паханів, як дресировані мавпи в цирку.
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30.06.2021 10:06
+5
Не було.
Олігархи біднішали.
Тому їм прийшлось 5 років окучувати вату перед виборами, щоб поставити свою нікчему президентом. Державою керують невігласи, злодії та бариги. Завдяки лохам.
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30.06.2021 10:18
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Читайте, цукі !!! https://censor.net/ru/news/3274159/otsenite_vsyu_glubinu_dna_antioligarhicheskogo_zakonoproekta_zelenskogo_zagrebelskaya_ozvuchila_vyvody
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30.06.2021 10:05 Відповісти
При святому Петрі такого не було!
Верніть все взад!!!
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30.06.2021 10:15 Відповісти
Не було.
Олігархи біднішали.
Тому їм прийшлось 5 років окучувати вату перед виборами, щоб поставити свою нікчему президентом. Державою керують невігласи, злодії та бариги. Завдяки лохам.
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30.06.2021 10:18 Відповісти
Хоча б тарифи вернули які були "за Петра".
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30.06.2021 10:18 Відповісти
"Слуга народу" сьогодні обговорить законопроєкт про деолігархізацію, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2388
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30.06.2021 10:19 Відповісти
Да тебя из зада и не вынимали
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30.06.2021 10:27 Відповісти
Що можуть обговорювати "слуги"?
Вони тупо жмуть кнопки за командою паханів, як дресировані мавпи в цирку.
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30.06.2021 10:06 Відповісти
та да... главное на бородатую бабушку и рыжего таракана на намекнуть между строк...
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30.06.2021 10:06 Відповісти
Квартал 95 можно переключить и не смотреть, на концерты не ходить, А это все издевательство в реальной жизни. Ублюдки.
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30.06.2021 10:11 Відповісти
"Слуга народу" сьогодні обговорить законопроєкт про деолігархізацію, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5901
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30.06.2021 10:12 Відповісти
дороги в україні зразу треба мостити граблями.
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30.06.2021 10:19 Відповісти
Україна пишеться з великої літери.
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30.06.2021 10:24 Відповісти
саша паламарчук теж)
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30.06.2021 10:31 Відповісти
не факт
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30.06.2021 10:32 Відповісти
"Слуга народу" сьогодні обговорить законопроєкт про деолігархізацію, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9999
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30.06.2021 10:31 Відповісти
Пердак то припекает, да дима?😄
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30.06.2021 11:05 Відповісти
Название закона нужно откорректировать в соответствии с его задачей: "О проклятом барыге и олигархе Порошенко, бо Вава его сцытся"
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30.06.2021 10:36 Відповісти
 
 