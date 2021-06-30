Чехия запретила гражданам страны поездки в РФ из-за вспышки коронавируса
Министерство здравоохранения Чехии запретило гражданам поездки в Россию из-за повышенного риска заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сказано в приказе ведомства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Novinky.
Запрет будет действовать месяц, с 1 по 31 июля. Правило коснется всех граждан Чехии и иностранцев, постоянно проживающих в стране, кроме россиян, которые временно находятся в стране.
Также исключение сделают для неотложных поездок, о которых нужно предварительно сообщить власти.
Запрет направлен на предотвращение дальнейших случаев завоза мутаций коронавируса в Чехии и их распространение в стране.
В министерстве отметили, что в России в июне зафиксирован значительный рост числа зараженных COVID-19, в основном из-за распространения индийского штамма "Дельта".
Кроме России, в список стран с высоким риском заражения COVID-19 попали Парагвай, Намибия и Тунис. Ранее туда внесли Индию, некоторые.индийского штамма "Дельта". страны Южной Америки и Африки.
Те, кто приезжает в Чехию из этих государств, должны сдать ПЦР-тест перед поездкой и еще два по приезде, и пойти на двухнедельный самоизоляцию.
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