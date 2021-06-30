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Чехия запретила гражданам страны поездки в РФ из-за вспышки коронавируса

Чехия запретила гражданам страны поездки в РФ из-за вспышки коронавируса

Министерство здравоохранения Чехии запретило гражданам поездки в Россию из-за повышенного риска заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сказано в приказе ведомства,  пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Novinky.

Запрет будет действовать месяц, с 1 по 31 июля. Правило коснется всех граждан Чехии и иностранцев, постоянно проживающих в стране, кроме россиян, которые временно находятся в стране.

Также исключение сделают для неотложных поездок, о которых нужно предварительно сообщить власти.

Запрет направлен ​​на предотвращение дальнейших случаев завоза мутаций коронавируса в Чехии и их распространение в стране.

В министерстве отметили, что в России в июне зафиксирован значительный рост числа зараженных COVID-19, в основном из-за распространения индийского штамма "Дельта".

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Кроме России, в список стран с высоким риском заражения COVID-19 попали Парагвай, Намибия и Тунис. Ранее туда внесли Индию, некоторые.индийского штамма "Дельта". страны Южной Америки и Африки.

Те, кто приезжает в Чехию из этих государств, должны сдать ПЦР-тест перед поездкой и еще два по приезде, и пойти на двухнедельный самоизоляцию.

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Тю. А из-за естественной брезгливости не?
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30.06.2021 10:39 Ответить
повезло чехам, що їх матч з данцями Баку...
https://www.flashscore.ua/match/KGNpv7sc/#match-summary А от швейцарцям та іспанцям доведеться серед корони гуляти...
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30.06.2021 10:45 Ответить
а наши бараны надеются спровоцировать вспышку, как я понял.
закрывайте границу!
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30.06.2021 10:48 Ответить
У нас корона (зеленая) уже два года внутри страны. Сначала поражено было 73%. Героическим бездействием и тупостью власть добилась снижения до 26%. Ковид не решается вступить с ними в схватку чтобы не подхватить заразу.
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30.06.2021 11:07 Ответить
Зато матч четверть финала Евро будет Питер принимать,бабло превыше всего
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30.06.2021 11:05 Ответить
 
 