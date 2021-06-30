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Штамм коронавируса "дельта" зафиксирован минимум в 96 странах, - ВОЗ

Штамм коронавируса

Штамм COVID-19 - B.1.617.2, впервые выявленный в Индии и маркируемый Всемирной организацией здравоохранения как Delta, был зафиксирован минимум в 96 странах и территориях.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВООЗ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что еще 7 стран не указали, какой именно подвид варианта они зафиксировали.

Статистика по другим штаммам коронавируса в мире выглядит следующим образом: вариант B.1.1.7, который происходит из Великобритании и классифицируется ВОЗ как Alfa, зафиксировали в 172 странах и территориях, вариант Beta (B.1.351) из Южной Африки - в 120 странах и территориях, вариант Gamma (P.1) из Бразилии - в 72.

Организация сообщает, что за последнюю неделю (21-27 июня) количество новых случаев коронавируса в мире составило 2 600 313 и соответствует аналогичным показателям за предыдущий недельный период. Количество смертей уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущей неделей и достигло 57 603. Это самый низкий еженедельный показатель смертности с начала ноября 2020 года.

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На этой неделе Африканский регион зафиксировал резкий рост заболеваемости (33%) и смертности (42%) по сравнению с предыдущей неделей. Также о росте еженедельных случаев сообщили регионы Восточного Средиземноморья и Европы. Все регионы, за исключением Африканского региона, сообщили об уменьшении количества смертей за последнюю неделю.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в Бразилии (521 298; увеличение на 3% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Индии (351 218; увеличение на 12%), Колумбии (204 132; увеличение на 5%), России (134 465; увеличение на 24%) и Аргентине (131 824 новых случаев; уменьшение на 11%).

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Топ комментарии
+1
Пока есть финансирование, вирус непобедим. Перестанут выделять бабки и злой вирусяка быстренько исчезнет.
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30.06.2021 09:47
+1
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксовано щонайменше в 96 країнах, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 271
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30.06.2021 09:51
+1
Чем больше мутирует вирус, тем менее смертельным он становится (чтобы заразить как можно больше и "выжить") - это закон природы...
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30.06.2021 10:19
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Правила форума Совет форумчан
А когда закончится алфавит как новые версии именовать будете???
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30.06.2021 09:43 Ответить
Будут индексы ставить. Или возьмут китайский - там надолго хватит.
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30.06.2021 09:54 Ответить
Посмотри как вирусы гриппа маркируют «A/Fujian/411/2002 (H3N2)». Подумай.
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30.06.2021 11:01 Ответить
Пока есть финансирование, вирус непобедим. Перестанут выделять бабки и злой вирусяка быстренько исчезнет.
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30.06.2021 09:47 Ответить
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксовано щонайменше в 96 країнах, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 271
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30.06.2021 09:51 Ответить
Чем больше мутирует вирус, тем менее смертельным он становится (чтобы заразить как можно больше и "выжить") - это закон природы...
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30.06.2021 10:19 Ответить
Неправда. Мутации происходят случайно и могут как усилить, так и ослабить летальность.
Для проверки попробуйте объяснить, как возник вирус, вызвавший пандемию "испанки".
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30.06.2021 11:08 Ответить
Причём тут как возник? Я говорю не о возникновении изначального варианта, а о последующих его изменениях. В природе нет ничего случайного.
Мутации вируса могут быть разными, но в итоге доминирующим станет именно наименее смертельный вариант. Так всегда было и будет.
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30.06.2021 11:42 Ответить
При том, что "новая" разновидность вируса возникает путем мутации в его более "старой" версии.
А по поводу более и менее смертельных версий - Представьте себе большой остров с множеством людей (типа Австралии), там за год болеет в течение 3 недель 1% населения, из которых умирает половина, а у выздоровевших иммунитет держится полгода. При приросте населения более 0,5% в год население будет расти, а вирус никуда не исчезнет. А при приросте населения в 3%, мутация с 70% летальности тоже сможет бесконечно там циркулировать. Если вирус начнет убивать больше, чем рождается, население начнет сокращаться, пока время путешествия между нас. пунтами не превысит времени контагиозного периода болезни в достаточно легкой для путешествий форме.
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30.06.2021 11:54 Ответить
225 000 ЕВРО ЗА ОЧИЩЕННЫЙ ВИРУС!

https://www.bitchute.com/video/s2ycFxXNkfSp/
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30.06.2021 11:41 Ответить
 
 