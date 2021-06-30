Штам коронавірусу "Дельта" зафіксовано щонайменше в 96 країнах, - ВООЗ

Штам COVID-19 - B.1.617.2, який вперше виявлений в Індії і маркується Всесвітньою організацією охорони здоров'я як Delta, зафіксовано щонайменше в 96 країнах і територіях.

Про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що ще 7 країн не вказали, який саме підвид варіанта вони зафіксували.

Статистика щодо інших штамів коронавірусу у світі має такий вигляд: варіант B.1.1.7, який походить з Великої Британії і який ВООЗ класифікує як Alfa, зафіксували у 172 країнах та територіях, варіант Beta (B.1.351) з Південної Африки – у 120 країнах та територіях, варіант Gamma (P.1) з Бразилії – у 72.

Організація повідомляє, що за останній тиждень (21-27 червня) кількість нових випадків коронавірусу у світі становить 2 600 313 і відповідає аналогічним показникам за попередній тижневий період. Кількість смертей зменшилася на 10% у порівнянні з попереднім тижнем і сягнула 57 603. Це найнижчий щотижневий показник смертності з початку листопада 2020 року.

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Цього тижня Африканський регіон зафіксував різке зростання захворюваності (33%) та смертності (42%) проти попереднього тижня. Також про зростання щотижневих випадків повідомили регіони Східного Середземномор'я та Європи. Усі регіони, за винятком Африканського регіону, повідомили про зменшення кількості смертей за останній тиждень.

Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в Бразилії (521 298; збільшення на 3% у порівнянні з попереднім тижневим періодом), Індії (351 218; збільшення на 12%), Колумбії (204 132; збільшення на 5%), Росії (134 465; збільшення на 24%) та Аргентині (131 824 нових випадків; зменшення на 11%).