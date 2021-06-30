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Штам коронавірусу "Дельта" зафіксовано щонайменше в 96 країнах, - ВООЗ

Штам коронавірусу

Штам COVID-19 - B.1.617.2, який вперше виявлений в Індії і маркується Всесвітньою організацією охорони здоров'я як Delta, зафіксовано щонайменше в 96 країнах і територіях.

Про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що ще 7 країн не вказали, який саме підвид варіанта вони зафіксували.

Статистика щодо інших штамів коронавірусу у світі має такий вигляд: варіант B.1.1.7, який походить з Великої Британії і який ВООЗ класифікує як Alfa, зафіксували у 172 країнах та територіях, варіант Beta (B.1.351) з Південної Африки – у 120 країнах та територіях, варіант Gamma (P.1) з Бразилії – у 72.

Організація повідомляє, що за останній тиждень (21-27 червня) кількість нових випадків коронавірусу у світі становить 2 600 313 і відповідає аналогічним показникам за попередній тижневий період. Кількість смертей зменшилася на 10% у порівнянні з попереднім тижнем і сягнула 57 603. Це найнижчий щотижневий показник смертності з початку листопада 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особи, які прибувають з Росії, Індії, Великої Британії і Португалії повинні будуть здати на кордоні експрес-тест на COVID-19

Цього тижня Африканський регіон зафіксував різке зростання захворюваності (33%) та смертності (42%) проти попереднього тижня. Також про зростання щотижневих випадків повідомили регіони Східного Середземномор'я та Європи. Усі регіони, за винятком Африканського регіону, повідомили про зменшення кількості смертей за останній тиждень.

Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в Бразилії (521 298; збільшення на 3% у порівнянні з попереднім тижневим періодом), Індії (351 218; збільшення на 12%), Колумбії (204 132; збільшення на 5%), Росії (134 465; збільшення на 24%) та Аргентині (131 824 нових випадків; зменшення на 11%).

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Топ коментарі
+1
Пока есть финансирование, вирус непобедим. Перестанут выделять бабки и злой вирусяка быстренько исчезнет.
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30.06.2021 09:47
+1
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксовано щонайменше в 96 країнах, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 271
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30.06.2021 09:51
+1
Чем больше мутирует вирус, тем менее смертельным он становится (чтобы заразить как можно больше и "выжить") - это закон природы...
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30.06.2021 10:19
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А когда закончится алфавит как новые версии именовать будете???
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30.06.2021 09:43 Відповісти
Будут индексы ставить. Или возьмут китайский - там надолго хватит.
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30.06.2021 09:54 Відповісти
Посмотри как вирусы гриппа маркируют «A/Fujian/411/2002 (H3N2)». Подумай.
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30.06.2021 11:01 Відповісти
Пока есть финансирование, вирус непобедим. Перестанут выделять бабки и злой вирусяка быстренько исчезнет.
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30.06.2021 09:47 Відповісти
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксовано щонайменше в 96 країнах, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 271
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30.06.2021 09:51 Відповісти
Чем больше мутирует вирус, тем менее смертельным он становится (чтобы заразить как можно больше и "выжить") - это закон природы...
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30.06.2021 10:19 Відповісти
Неправда. Мутации происходят случайно и могут как усилить, так и ослабить летальность.
Для проверки попробуйте объяснить, как возник вирус, вызвавший пандемию "испанки".
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30.06.2021 11:08 Відповісти
Причём тут как возник? Я говорю не о возникновении изначального варианта, а о последующих его изменениях. В природе нет ничего случайного.
Мутации вируса могут быть разными, но в итоге доминирующим станет именно наименее смертельный вариант. Так всегда было и будет.
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30.06.2021 11:42 Відповісти
При том, что "новая" разновидность вируса возникает путем мутации в его более "старой" версии.
А по поводу более и менее смертельных версий - Представьте себе большой остров с множеством людей (типа Австралии), там за год болеет в течение 3 недель 1% населения, из которых умирает половина, а у выздоровевших иммунитет держится полгода. При приросте населения более 0,5% в год население будет расти, а вирус никуда не исчезнет. А при приросте населения в 3%, мутация с 70% летальности тоже сможет бесконечно там циркулировать. Если вирус начнет убивать больше, чем рождается, население начнет сокращаться, пока время путешествия между нас. пунтами не превысит времени контагиозного периода болезни в достаточно легкой для путешествий форме.
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30.06.2021 11:54 Відповісти
225 000 ЕВРО ЗА ОЧИЩЕННЫЙ ВИРУС!

https://www.bitchute.com/video/s2ycFxXNkfSp/
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30.06.2021 11:41 Відповісти
 
 