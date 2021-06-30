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дороги (2472) Полтавщина (1052) Синегубов (554) Большая стройка (728)

На Полтавщине полностью восстановили дорогу Шилы - Полтава, - ОГА

Ремонт дороги Шилы - Надержинщина - Полтава завершен. Согласное европейским стандартам трассу восстановили по всей длинне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полтавская ОГА.

Отмечается, что в ходе ремонта в рамках президентской программы "Большая стройка" подрядчики отфрезеровали старое покрытие дороги, положили два слоя асфальтобетона, расчистили и укрепили обочины, нанесли горизонтальную дорожную разметку и установили дорожные знаки.

По словам главы Полтавской ОГА Олега Синегубова, дорогу отремонтировали полностью.

На Полтавщине полностью восстановили дорогу Шилы - Полтава, - ОГА 01

"В этом году отремонтировали почти 4 километра дороги. Всего сплошным асфальтобетоном покрыто почти 10 километров автодороги", - рассказал Синегубов.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Ага...и не забудьте фото весны или лета 2022-го года потом опубликовать..
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30.06.2021 13:08 Ответить
Исправить цифры на фото не составит большого труда.
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30.06.2021 13:13 Ответить
Лучше 2023. Пару лет продержится. Разметка, сделанная масляной краской, сотрется раньше, но то уже такое ...

В целом, все что делается - срала/мазала. Даже туркам выставили такие откаты, что они вынуждены экономить на качестве и стандартах.
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30.06.2021 13:51 Ответить
Ділянка траси Київ-Харкіів, біля Полтави, яку будували турки, вистояла зиму без проблем. Думаю, ще не одну відстоїть. Про фарбу - ви зовсім не в темі. Де ви бачили, останнім часом, взагалі олійну фарбу? Давно вже використовують акрилову.
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30.06.2021 14:46 Ответить
Прикольно вы сравнили: Трассу национального значения с дорогой в райцентр. Я, например часто езжу по дороге Кривой Рог - Николаев и вижу состояние дороги полностью восстановленной 3 года назад. Колейность и стертая разметка. "Маслянная краска" я сказал условно. Слово "сарказм" слышали? Я лично видел какой состав используется для разметки в ОАЕ. На него гарантия 10 лет. Это при том что там песок и ветры. В Европе гарантия 20 лет. А у нас разметка через 2 года с трудом просматривается. И это очень выгодно, т.к. позволяет системно воровать деньги на этом. Это как знаменитый "ямочный ремонт" - мечта коррупционера.
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30.06.2021 15:03 Ответить
Наддержинщина - 194 люд, Шили - 107 людей. Масштаб Великого Будівництва окриляє!
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30.06.2021 13:38 Ответить
А ось це, м'яко кажучи, дивує. Біля Полтави турки теж побудували об'їздну на Кременчуг. Дорога - супер, з двома мостами і розв'зками. Але потік транспорту там мізерний. Явно, "відкатна" дорога. Не треба плутати з ремонтом дороги в статті - це будує область. І відкати вже не йдуть Києву, а залишаються в Полтаві.
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30.06.2021 14:50 Ответить
Показуха. Коли відновили дороги Львів-Тернопіль, Львів - Луцьк і інші то про це не афішували бо зробив не зелебобік. Це норма відновлювати і ремонтувати дороги. я знаю чому зелебобік зробив оце велике будівництво бо там величезна корупція і йому ідуть великі відкати. Такої корупції як при зелебобіку не було ні при жодному президенті навіть при Януковичу і Кучми.
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30.06.2021 13:47 Ответить
 
 