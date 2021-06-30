На Полтавщині повністю відновили дорогу Шили - Полтава, - ОДА
Ремонт дороги Шили - Надержинщина - Полтава завершено. Згідно з європейськими стандартами трасу відновили вздовж всієї довжини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Полтавська ОДА.
"За два роки підрядники Агентства місцевих доріг повністю відремонтували дорогу Шили – Надержинщина – Полтава по всій протяжності. Цьогоріч відремонтували майже 4 кілометри дороги. Загалом суцільним асфальтобетоном вкрито майже 10 кілометрів автошляху", – розповів голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.
Підрядники відфрезерували покриття дороги, уклали два шари асфальтобетону, розчистили та зміцнили узбіччя, нанесли горизонтальну дорожню розмітку на встановили дорожні знаки.
Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.
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В целом, все что делается - срала/мазала. Даже туркам выставили такие откаты, что они вынуждены экономить на качестве и стандартах.