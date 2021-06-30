На Полтавщині повністю відновили дорогу Шили - Полтава, - ОДА

Ремонт дороги Шили - Надержинщина - Полтава завершено. Згідно з європейськими стандартами трасу відновили вздовж всієї довжини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Полтавська ОДА.

"За два роки підрядники Агентства місцевих доріг повністю відремонтували дорогу Шили – Надержинщина – Полтава по всій протяжності. Цьогоріч відремонтували майже 4 кілометри дороги. Загалом суцільним асфальтобетоном вкрито майже 10 кілометрів автошляху", – розповів голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

Підрядники відфрезерували покриття дороги, уклали два шари асфальтобетону, розчистили та зміцнили узбіччя, нанесли горизонтальну дорожню розмітку на встановили дорожні знаки.

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Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.