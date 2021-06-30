Туристичний маршрут через Перечин відновлюють на Закарпатті, - ОДА. ФОТО

На Закарпатті в місті Перечин стартували роботи з ремонту центральної дороги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Іштван Петрушка.

Зазначається, що дорога є частиною траси національного значення Н-13 Львів - Самбір - Ужгород.

Нещодавно в рамках президенської програми "Велике будівництво" на дорозі зняли верхній шар полотна фрезеруванням, влаштують основу методом холодного ресайклінгу. Дорожники готуються до влаштування вирівнюючого та верхнього шарів на одній смузі.

За словами заступника голови ОДА, ремонт дороги дозволить забезпечити комфортні умови під час подорожі до розташованих в цій місцевості туристичних об'єктів.

"Потік туристів тут за останні кілька років помітно збільшився – багато охочих туристів приїжджають сюди, аби милуватися природою в селах Лумшори, Лікіцари та інших. Популярним став і Перечин, адже тут – Лавандова гора, Хресна дорога, сироварня та єдиний в світі пам’ятник поштарю Федору Фекеті", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив, що центральна влада почала масштабне оновлення туристичної інфраструктури. Так, в рамках ініціативи Президента Зеленського "Велика реставрація" планується за три роки оновити 150 об'єктів культурної спадщини, а також маршрути до них.

Також читайте: Дорогу на під'їздах до Рівного розширять майже вдвічі, - ОДА. ФОТОрепортаж



