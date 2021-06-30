Туристический маршрут через Перечин восстанавливают на Закарпатье, - ОГА. ФОТО

На Закарпатье в городе Перечин стартовали работы по ремонту центральной дороги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель главы Закарпатской ОГА Иштван Петрушка.

Отмечается, что дорога является частью трассы национального значения Н-13 Львов - Самбор - Ужгород

Недавно в рамках президентской программы "Большая стройка" на дороге завершили фрезерование верхнего слоя полотна. Вскоре стартуют работы по устройству выравнивающего и верхнего слоев на одной полосе. Основу дороги планируют уложить методом холодного ресайклинга.

По словам замглавы ОГА, ремонт дороги позволит обеспечить комфортные условия во время путешествия к расположенным в этой местности туристическим объектам.

"Поток туристов здесь за последние несколько лет заметно увеличился - много желающих приезжают сюда, чтобы любоваться природой в селах Лумшоры, Ликицары и других. Популярным стал и Перечин, ведь здесь - Лавандовая гора, Крестная дорога, сыроварня и единственный в мире памятник почтальону Федору Фекете", - объяснил он.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил, что центральная власть начала масштабное обновление туристической инфраструктуры. Так, в рамках инициативы Президента Зеленского "Большая реставрация" планируется за три года обновить 150 объектов культурного наследия, а также маршруты к ним.

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