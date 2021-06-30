Идет опрос среди депутатов "СН" по поддержке законопроекта о деолигархизации, - Кравчук
Фракция "Слуга народа" хотела бы проголосовать законопроект о деолигархизации собственными силами.
Об этом журналистам в Раде сказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
По ее словам, это было бы правильно, честно и показательно. По словам нардепа, сейчас фракция проводит опрос среди своих депутатов по поддержке законопроекта в письменном виде.
"В моей группе (16 человек. - Ред.) 100-процентная поддержка. Надеюсь, также и у других коллег", - рассказала Кравчук.
Отвечая на вопрос журналистов, просил ли президент Украины Владимир Зеленский поддержать этот законопроект, она подчеркнула: "мне кажется, президент не должен просить свою фракцию поддержать законопроект, который подал президент Украины. Это нонсенс, чтобы президент о таком просил, особенно, когда речь идет о таком важном законопроекте".
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Це ж по кілька тищ долярів на рило.
Запишуть Беню в меценати, Агмєта в благодійника...а його посіпак в лобістів.
Олігархом призначать лише Порошенка , бо він зеленському не відстьобує
А після них комусь купу лайна прийдеться розгрібати. І тих вумний лоховитий народ зробить винними, мовляв, чого так довго ??? Де наші покращення ??