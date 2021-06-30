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Идет опрос среди депутатов "СН" по поддержке законопроекта о деолигархизации, - Кравчук

Идет опрос среди депутатов

Фракция "Слуга народа" хотела бы проголосовать законопроект о деолигархизации собственными силами.

Об этом журналистам в Раде сказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, это было бы правильно, честно и показательно. По словам нардепа, сейчас фракция проводит опрос среди своих депутатов по поддержке законопроекта в письменном виде.

"В моей группе (16 человек. - Ред.) 100-процентная поддержка. Надеюсь, также и у других коллег", - рассказала Кравчук.

Отвечая на вопрос журналистов, просил ли президент Украины Владимир Зеленский поддержать этот законопроект, она подчеркнула: "мне кажется, президент не должен просить свою фракцию поддержать законопроект, который подал президент Украины. Это нонсенс, чтобы президент о таком просил, особенно, когда речь идет о таком важном законопроекте".

Читайте также: Гончаренко о законопроекте президента: Это не деолигархизация, а монархизация Украины. Зеленский хочет себе больше полномочий

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Топ комментарии
+7
А я знаю, який покус вони провернуть.
Запишуть Беню в меценати, Агмєта в благодійника...а його посіпак в лобістів.
Олігархом призначать лише Порошенка , бо він зеленському не відстьобує
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30.06.2021 13:43
+5
Ойц....невже зелені відмовляться від щомісячних виплат від коломойші ?
Це ж по кілька тищ долярів на рило.
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30.06.2021 13:41
+5
Буде такий же пустопорожній закон як і всі закони від Бубачки.
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30.06.2021 13:46
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Ойц....невже зелені відмовляться від щомісячних виплат від коломойші ?
Це ж по кілька тищ долярів на рило.
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30.06.2021 13:41 Ответить
А я знаю, який покус вони провернуть.
Запишуть Беню в меценати, Агмєта в благодійника...а його посіпак в лобістів.
Олігархом призначать лише Порошенка , бо він зеленському не відстьобує
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30.06.2021 13:43 Ответить
большевик?
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30.06.2021 13:47 Ответить
Московит.
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30.06.2021 13:48 Ответить
то так - сказка ,про иванушку на печи, не зря есть
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30.06.2021 13:54 Ответить
большевик, московит, еврей - вы видите разницу? А ее нет!
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30.06.2021 14:14 Ответить
Таки да. Но я бы в список добавил французов, итальянцев и немцев.
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30.06.2021 15:39 Ответить
Буде такий же пустопорожній закон як і всі закони від Бубачки.
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30.06.2021 13:46 Ответить
да какаяразница - примут этот бред или нет ?))
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30.06.2021 13:46 Ответить
Велика. Нічого доброго вони не зроблять.
А після них комусь купу лайна прийдеться розгрібати. І тих вумний лоховитий народ зробить винними, мовляв, чого так довго ??? Де наші покращення ??
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30.06.2021 13:50 Ответить
идёт опрос среди идиотов о законе для идиотов.
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30.06.2021 13:52 Ответить
А що, Зеля Косовороткович більше не буде виступати на каналі "1+1", який частково належить Медведчуку? А себе в закон включив, бо він також є олігарх, і не простий олігарх, а ворожий до України.
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30.06.2021 14:00 Ответить
когда там по новому закону планируют ахметова и каломойше посадить?!
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30.06.2021 14:09 Ответить
 
 