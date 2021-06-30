Триває опитування серед депутатів "СН" щодо підтримки законопроєкту про деолігархізацію, - Кравчук
Фракція "Слуга народу" хотіла б проголосувати законопроєкт про деолігархізацію власними силами.
Про це журналістам у Раді сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
За її словами, це було б правильно, чесно і показово. За словами нардепа, зараз фракція проводить опитування серед своїх депутатів з підтримки законопроєкту в письмовому вигляді.
"У моїй групі (16 осіб. - Ред.) 100-процентна підтримка. Сподіваюся, також і в інших колег", - розповіла Кравчук.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи просив президент України Володимир Зеленський підтримати цей законопроєкт, вона підкреслила: "Мені здається, президент не повинен просити свою фракцію підтримати законопроєкт, який подав президент України. Це нонсенс, щоб президент про таке просив, особливо, коли мова про такий важливий законопроєкт".
Будь ласка, зачекайте...
Це ж по кілька тищ долярів на рило.
Запишуть Беню в меценати, Агмєта в благодійника...а його посіпак в лобістів.
Олігархом призначать лише Порошенка , бо він зеленському не відстьобує
А після них комусь купу лайна прийдеться розгрібати. І тих вумний лоховитий народ зробить винними, мовляв, чого так довго ??? Де наші покращення ??