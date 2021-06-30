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ВР (14814) законопроєкт (3548) Зеленський (22416) олігарх (918) Слуга народу (2800) Кравчук Євгенія (374)

Триває опитування серед депутатів "СН" щодо підтримки законопроєкту про деолігархізацію, - Кравчук

Триває опитування серед депутатів

Фракція "Слуга народу" хотіла б проголосувати законопроєкт про деолігархізацію власними силами.

Про це журналістам у Раді сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, це було б правильно, чесно і показово. За словами нардепа, зараз фракція проводить опитування серед своїх депутатів з підтримки законопроєкту в письмовому вигляді.

"У моїй групі (16 осіб. - Ред.) 100-процентна підтримка. Сподіваюся, також і в інших колег", - розповіла Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончаренко про законопроєкт президента: Це не деолігархізація, а монархізація України. Зеленський хоче собі більше повноважень

Відповідаючи на запитання журналістів, чи просив президент України Володимир Зеленський підтримати цей законопроєкт, вона підкреслила: "Мені здається, президент не повинен просити свою фракцію підтримати законопроєкт, який подав президент України. Це нонсенс, щоб президент про таке просив, особливо, коли мова про такий важливий законопроєкт".

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Топ коментарі
+7
А я знаю, який покус вони провернуть.
Запишуть Беню в меценати, Агмєта в благодійника...а його посіпак в лобістів.
Олігархом призначать лише Порошенка , бо він зеленському не відстьобує
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30.06.2021 13:43
+5
Ойц....невже зелені відмовляться від щомісячних виплат від коломойші ?
Це ж по кілька тищ долярів на рило.
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30.06.2021 13:41
+5
Буде такий же пустопорожній закон як і всі закони від Бубачки.
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30.06.2021 13:46
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Ойц....невже зелені відмовляться від щомісячних виплат від коломойші ?
Це ж по кілька тищ долярів на рило.
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30.06.2021 13:41 Відповісти
А я знаю, який покус вони провернуть.
Запишуть Беню в меценати, Агмєта в благодійника...а його посіпак в лобістів.
Олігархом призначать лише Порошенка , бо він зеленському не відстьобує
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30.06.2021 13:43 Відповісти
большевик?
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30.06.2021 13:47 Відповісти
Московит.
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30.06.2021 13:48 Відповісти
то так - сказка ,про иванушку на печи, не зря есть
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30.06.2021 13:54 Відповісти
большевик, московит, еврей - вы видите разницу? А ее нет!
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30.06.2021 14:14 Відповісти
Таки да. Но я бы в список добавил французов, итальянцев и немцев.
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30.06.2021 15:39 Відповісти
Буде такий же пустопорожній закон як і всі закони від Бубачки.
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30.06.2021 13:46 Відповісти
да какаяразница - примут этот бред или нет ?))
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30.06.2021 13:46 Відповісти
Велика. Нічого доброго вони не зроблять.
А після них комусь купу лайна прийдеться розгрібати. І тих вумний лоховитий народ зробить винними, мовляв, чого так довго ??? Де наші покращення ??
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30.06.2021 13:50 Відповісти
идёт опрос среди идиотов о законе для идиотов.
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30.06.2021 13:52 Відповісти
А що, Зеля Косовороткович більше не буде виступати на каналі "1+1", який частково належить Медведчуку? А себе в закон включив, бо він також є олігарх, і не простий олігарх, а ворожий до України.
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30.06.2021 14:00 Відповісти
когда там по новому закону планируют ахметова и каломойше посадить?!
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30.06.2021 14:09 Відповісти
 
 