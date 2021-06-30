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В пансионате на Херсонщине из табельного оружия застрелился полицейский

В пансионате на Херсонщине из табельного оружия застрелился полицейский

Сегодня, 30 июня, в Херсонской области застрелился полицейский. Трагедия произошла утром.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.ua, об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Нацполиции в Херсонской области Виталий Байдаров.

По его словам, полицейский покончил с собой в курортном селе Стрелковое на Арабатской Стрелке.

"Погибший 1982 года рождения. Он находился в служебной командировке. Жил на территории пансионата. Застрелился из табельного оружия в комнате. Выстрел услышали работники пансионата", - сказал Байдаров.

Что стало причиной суицида, пока не известно.

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Полиция проводит расследование.

Напомним, в Херсонской области в воинской части застрелился срочник 1999 года рождения. Солдат был родом из Кропивницкого.
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Топ комментарии
+3
с табельным оружием... в командировке... в пансионате...просто полицейский...
столько вопросов...
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30.06.2021 13:46
+1
То же мутным это все показалось. Говорят они самострелами страдают, т.к. пистолетиками мальчики любят играться, но этот 82 года рождения, вроде должен был уже наиграться...
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30.06.2021 13:50
+1
Судя по фото табельным оружием у наших полицейских является Беретта 92 !?
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30.06.2021 14:32
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с табельным оружием... в командировке... в пансионате...просто полицейский...
столько вопросов...
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30.06.2021 13:46 Ответить
То же мутным это все показалось. Говорят они самострелами страдают, т.к. пистолетиками мальчики любят играться, но этот 82 года рождения, вроде должен был уже наиграться...
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30.06.2021 13:50 Ответить
стрелок застрелился в селе Стрелковое на Арабатской Стрелке.
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30.06.2021 14:16 Ответить
Судя по фото табельным оружием у наших полицейских является Беретта 92 !?
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30.06.2021 14:32 Ответить
Мабуть сервіс хреновий був!!!
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30.06.2021 15:00 Ответить
а ссылку Напомним, в Херсонской области в воинской части застрелился срочник 1999 года рождения. Солдат был родом из Кропивницкого.Источник: https://censor.net/ru/n3274247
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30.06.2021 15:02 Ответить
Совесть проснулась и замучила ...
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30.06.2021 15:16 Ответить
Стріляються і стріляються, а ні разу нє агент кремля Аваков все прикриває і прикриває...
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30.06.2021 17:54 Ответить
Комменты конечно... На самом деле все просто. Когда под рукой есть ствол, то у слабого человека гораздо выше возможность совершить самоубийство. Потому среди силовиков столь часты самострелы. В лидерах - ВСУ, потому что к вышеуказанным фактам добавляются еще и срочники.
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30.06.2021 22:13 Ответить
Ну а стебаться со смерти человека - это уже диагноз. Рекомендую задуматься о душе.
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30.06.2021 22:14 Ответить
 
 