У пансіонаті на Херсонщині з табельної зброї застрелився поліцейський

Сьогодні, 30 червня, в Херсонській області застрелився поліцейський. Трагедія сталася вранці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.ua, про це повідомив заступник керівника пресслужби Нацполіції в Херсонській області Віталій Байдаров.

За його словами, поліцейський наклав на себе руки в курортному селі Стрілкове на Арабатській Стрілці.

"Загиблий 1982 року народження. Він перебував у службовому відрядженні. Жив на території пансіонату. Застрелився з табельної зброї у кімнаті. Вистріл почули працівники пансіонату", - сказав Байдаров.

Що стало причиною суїциду, наразі не відомо.

Поліція проводить розслідування.

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Нагадаємо, у Херсонській області у військовій частині застрелився строковик, 1999 року народження. Солдат був родом із Кропивницького.