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У пансіонаті на Херсонщині з табельної зброї застрелився поліцейський

У пансіонаті на Херсонщині з табельної зброї застрелився поліцейський

Сьогодні, 30 червня, в Херсонській області застрелився поліцейський. Трагедія сталася вранці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.ua, про це повідомив заступник керівника пресслужби Нацполіції в Херсонській області Віталій Байдаров.

За його словами, поліцейський наклав на себе руки в курортному селі Стрілкове на Арабатській Стрілці.

"Загиблий 1982 року народження. Він перебував у службовому відрядженні. Жив на території пансіонату. Застрелився з табельної зброї у кімнаті. Вистріл почули працівники пансіонату", - сказав Байдаров.

Що стало причиною суїциду, наразі не відомо.

Поліція проводить розслідування.

Також читайте: Літній чоловік вистрілив у сина і наклав на себе руки на Черкащині, - поліція. ФОТО

Нагадаємо, у Херсонській області у військовій частині застрелився строковик, 1999 року народження. Солдат був родом із Кропивницького.
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Топ коментарі
+3
с табельным оружием... в командировке... в пансионате...просто полицейский...
столько вопросов...
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30.06.2021 13:46
+1
То же мутным это все показалось. Говорят они самострелами страдают, т.к. пистолетиками мальчики любят играться, но этот 82 года рождения, вроде должен был уже наиграться...
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30.06.2021 13:50
+1
Судя по фото табельным оружием у наших полицейских является Беретта 92 !?
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30.06.2021 14:32
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с табельным оружием... в командировке... в пансионате...просто полицейский...
столько вопросов...
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30.06.2021 13:46 Відповісти
То же мутным это все показалось. Говорят они самострелами страдают, т.к. пистолетиками мальчики любят играться, но этот 82 года рождения, вроде должен был уже наиграться...
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30.06.2021 13:50 Відповісти
стрелок застрелился в селе Стрелковое на Арабатской Стрелке.
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30.06.2021 14:16 Відповісти
Судя по фото табельным оружием у наших полицейских является Беретта 92 !?
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30.06.2021 14:32 Відповісти
Мабуть сервіс хреновий був!!!
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30.06.2021 15:00 Відповісти
а ссылку Напомним, в Херсонской области в воинской части застрелился срочник 1999 года рождения. Солдат был родом из Кропивницкого.Источник: https://censor.net/ru/n3274247
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30.06.2021 15:02 Відповісти
Совесть проснулась и замучила ...
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30.06.2021 15:16 Відповісти
Стріляються і стріляються, а ні разу нє агент кремля Аваков все прикриває і прикриває...
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30.06.2021 17:54 Відповісти
Комменты конечно... На самом деле все просто. Когда под рукой есть ствол, то у слабого человека гораздо выше возможность совершить самоубийство. Потому среди силовиков столь часты самострелы. В лидерах - ВСУ, потому что к вышеуказанным фактам добавляются еще и срочники.
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30.06.2021 22:13 Відповісти
Ну а стебаться со смерти человека - это уже диагноз. Рекомендую задуматься о душе.
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30.06.2021 22:14 Відповісти
 
 