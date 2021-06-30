Украина может уже осенью подписать "авиационный безвиз" с ЕС, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что подписание соглашения об Общем авиационном пространстве (ОАП) с Украиной состоится этой осенью.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
"Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС, надеюсь, мы сможем физически подписать уже этой осенью. Такое соглашение означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, в то же время европейские компании зайдут в Украину. Поэтому конкуренция будет способствовать снижению цен", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что Совет ЕС ранее дал согласие на заключение авиационного соглашения с Украиной. И это один из пяти безвизов, которые Украина планирует подписать с ЕС в ближайшие годы.
"Авиационный безвиз у нас идет вместе с промышленным, таможенным, цифровым и энергетическим безвизом", - отметил он.
Шмыгаль подчеркнул, что у правительства есть четкая дорожная карта евроинтеграции, и ее планомерно выполняют не только для того, чтобы однажды вступить в ЕС, но и для внутренних преобразований государства к лучшему.
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Такое соглашение означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, в то же время европейские компании зайдут в Украину. Источник: https://censor.net/ru/n3274251
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