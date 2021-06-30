РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11131 посетитель онлайн
Новости
1 601 7
авиация (2703) безвизовый режим (1547) авиасообщение (792) Евросоюз (16684) Шмыгаль Денис (2590)

Украина может уже осенью подписать "авиационный безвиз" с ЕС, - Шмыгаль

Украина может уже осенью подписать

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что подписание соглашения об Общем авиационном пространстве (ОАП) с Украиной состоится этой осенью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС, надеюсь, мы сможем физически подписать уже этой осенью. Такое соглашение означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, в то же время европейские компании зайдут в Украину. Поэтому конкуренция будет способствовать снижению цен", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Совет ЕС ранее дал согласие на заключение авиационного соглашения с Украиной. И это один из пяти безвизов, которые Украина планирует подписать с ЕС в ближайшие годы.

"Авиационный безвиз у нас идет вместе с промышленным, таможенным, цифровым и энергетическим безвизом", - отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что у правительства есть четкая дорожная карта евроинтеграции, и ее планомерно выполняют не только для того, чтобы однажды вступить в ЕС, но и для внутренних преобразований государства к лучшему.

Также читайте: Таможенный безвиз Украины и ЕС может быть достигнут в 2021 году, - торгпред Качка

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а может и не подписать - какаяразница
показать весь комментарий
30.06.2021 13:55 Ответить
благодаря зеленым недоумкам, безвиза с ЕС уже фактически нет 1,5 года. теперь зеленые орангутанги кормят баснями о каком-то авиационном безвизе! нафига он людям если евросоюз закрыт для украинцев?!!!
показать весь комментарий
30.06.2021 13:59 Ответить
Какие громкие лозунги - авиационный безвиз! И это один из пяти безвизов, которые Украина планирует подписать с ЕС в ближайшие годы.Источник: https://censor.net/ru/n3274251 безвиз на безвизе и безвизом погоняет
Такое соглашение означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, в то же время европейские компании зайдут в Украину. Источник: https://censor.net/ru/n3274251
Слава Богу, что с бенеными тарифами покончено (Днепр -Прага 40 000 грн... Прага-Днепр 4800 грн Прага -Днепр 1600 грн) - или нет?
показать весь комментарий
30.06.2021 14:03 Ответить
Если я не ошибаюсь, "Открытое небо" подразумевает пролет и посадку в Европейских государствах без получения разрешения от департамента гражданской авиации той или иной страны. Точно так же смогут пролетать или садиться в Украине европейские авиакомпании... Какой нах. прорыв и безвиз??? Какие нах рынки и зайдут европейские авиакомпании. Про Скай Ап тоже кричат что это первый отечественный лоукост, при чем все и даже сам Скай Ап, который тупо выполняет туристические чартеры, лоукостом там и не пахнет. Это все рассчитано на зелин электорат, который сейчас наслушается про все эти безвизы, и подумает что Петя только один безвиз сделал а у этих каждый день новый...
показать весь комментарий
30.06.2021 14:09 Ответить
Что за безвизы у нас появились в таком большом количестве?
показать весь комментарий
30.06.2021 14:25 Ответить
Когда подпишем зарплатный безвиз?
показать весь комментарий
30.06.2021 14:36 Ответить
Уже 2 года нас водят по пустыне , показывают места где будут оазисы-рестораны-бассеины-море -реки благоденствия . Думаю, что ведущий этого "концерта" -- скрытый шизофреник !!
показать весь комментарий
30.06.2021 15:12 Ответить
 
 