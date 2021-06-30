Україна може вже восени підписати "авіаційний безвіз" з ЄС, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що підписання угоди про Спільний авіаційний простір (САП) з Україною відбудеться цієї осені.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Угоду про спільний авіаційний простір з ЄС, сподіваюся, ми зможемо фізично підписати вже цієї осені. Така угода означає, що українські авіаперевізники отримають розширений доступ на ринок ЄС, і натомість європейські компанії зайдуть в Україну. Таким чином, конкуренція сприятиме зниженню цін", - сказав Шмигаль.
Він додав, що Рада Європейського Союзу раніше дала згоду на укладання авіаційної угоди з Україною. І це один із п'яти безвізів, які Україна планує підписати з ЄС найближчими роками.
"Авіаційний безвіз у нас іде разом з промисловим, митним, цифровим та енергетичним безвізом", - зауважив він.
Шмигаль наголосив, що в уряду є чітка дорожня карта євроінтеграції, і її планомірно виконують не тільки для того, аби одного дня вступити в ЄС, а й для внутрішніх перетворень держави на краще.
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Такое соглашение означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, в то же время европейские компании зайдут в Украину. Источник: https://censor.net/ru/n3274251
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