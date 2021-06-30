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Україна може вже восени підписати "авіаційний безвіз" з ЄС, - Шмигаль

Україна може вже восени підписати

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що підписання угоди про Спільний авіаційний простір (САП) з Україною відбудеться цієї осені.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Угоду про спільний авіаційний простір з ЄС, сподіваюся, ми зможемо фізично підписати вже цієї осені. Така угода означає, що українські авіаперевізники отримають розширений доступ на ринок ЄС, і натомість європейські компанії зайдуть в Україну. Таким чином, конкуренція сприятиме зниженню цін", - сказав Шмигаль.

Він додав, що Рада Європейського Союзу раніше дала згоду на укладання авіаційної угоди з Україною. І це один із п'яти безвізів, які Україна планує підписати з ЄС найближчими роками.

"Авіаційний безвіз у нас іде разом з промисловим, митним, цифровим та енергетичним безвізом", - зауважив він.

Шмигаль наголосив, що в уряду є чітка дорожня карта євроінтеграції, і її планомірно виконують не тільки для того, аби одного дня вступити в ЄС, а й для внутрішніх перетворень держави на краще.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митний безвіз України та ЄС може бути досягнутий у 2021 році, - торгпред Качка

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30.06.2021 13:55 Відповісти
благодаря зеленым недоумкам, безвиза с ЕС уже фактически нет 1,5 года. теперь зеленые орангутанги кормят баснями о каком-то авиационном безвизе! нафига он людям если евросоюз закрыт для украинцев?!!!
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30.06.2021 13:59 Відповісти
Какие громкие лозунги - авиационный безвиз! И это один из пяти безвизов, которые Украина планирует подписать с ЕС в ближайшие годы.Источник: https://censor.net/ru/n3274251 безвиз на безвизе и безвизом погоняет
Такое соглашение означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, в то же время европейские компании зайдут в Украину. Источник: https://censor.net/ru/n3274251
Слава Богу, что с бенеными тарифами покончено (Днепр -Прага 40 000 грн... Прага-Днепр 4800 грн Прага -Днепр 1600 грн) - или нет?
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30.06.2021 14:03 Відповісти
Если я не ошибаюсь, "Открытое небо" подразумевает пролет и посадку в Европейских государствах без получения разрешения от департамента гражданской авиации той или иной страны. Точно так же смогут пролетать или садиться в Украине европейские авиакомпании... Какой нах. прорыв и безвиз??? Какие нах рынки и зайдут европейские авиакомпании. Про Скай Ап тоже кричат что это первый отечественный лоукост, при чем все и даже сам Скай Ап, который тупо выполняет туристические чартеры, лоукостом там и не пахнет. Это все рассчитано на зелин электорат, который сейчас наслушается про все эти безвизы, и подумает что Петя только один безвиз сделал а у этих каждый день новый...
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30.06.2021 14:09 Відповісти
Что за безвизы у нас появились в таком большом количестве?
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30.06.2021 14:25 Відповісти
Когда подпишем зарплатный безвиз?
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30.06.2021 14:36 Відповісти
Уже 2 года нас водят по пустыне , показывают места где будут оазисы-рестораны-бассеины-море -реки благоденствия . Думаю, что ведущий этого "концерта" -- скрытый шизофреник !!
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30.06.2021 15:12 Відповісти
 
 