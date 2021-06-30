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аэропорт (1507) Житомир (670) Кабмин (13507)

Аэропорт "Житомир" будет открыт для международных рейсов, - решение Кабмина

Аэропорт

Кабинет министров одобрил открытие международного пункта пропуска через госграницу в аэропорту "Житомир" для грузового и пассажирского сообщения с постоянным режимом функционирования и круглосуточным временем работы.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, к настоящему времени ГП "Международный аэропорт Житомир им.С.П. Королева" ООО "Аккорд" является работоспособным дочерним предприятием, которое может обеспечивать посадку, взлет, стоянку и обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возобновлено регулярное авиасообщение между Киевом и Ужгородом, - аэропорт "Борисполь"

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Нарешті, батьківщина Корольова, центр району, де Терещенко створював перші українські літаки (Червоне) - місто Житомир матиме міжнародний аеропорт!
Процвітай аеропорт Житомир!
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30.06.2021 14:13 Ответить
Спасибо, губернтару и городскому голове Сергею Ивановичу за наконец! решение глобальной логистической проблемы. Житомир всегдастоял в центре вовсточно-европейской траанспортной системы. Теперь остатся подтягивать электрофицированные дороги, заканчивать и закольцовывать Житомирскую окружную дорогу, Расширять и модернизировать выход из Одессы через Житомир на Балтику
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30.06.2021 14:28 Ответить
Иностранные авиакомпании уже вступили в борьбу за открытие рейсов Житомир-Париж, Житомир-Рим, Житомир-Вашингтон ....
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30.06.2021 14:34 Ответить
хотя бы чартеры на Анталию. народу не нужно будет кататься в Киев
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30.06.2021 14:57 Ответить
Житомир чартер в Турцию не загрузит.
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30.06.2021 15:39 Ответить
ехидный дебил...
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30.06.2021 17:22 Ответить
Гарна новина,побільше б таких!!!!
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30.06.2021 15:09 Ответить
І я зможу прямо прилетіти додому ?
Це було б чудово.
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01.07.2021 08:04 Ответить
 
 