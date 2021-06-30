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Аеропорт "Житомир" буде відкритий для міжнародних рейсів, - рішення Кабміну

Аеропорт

Кабінет Міністрів схвалив відкриття міжнародного пункту пропуску через держкордон в аеропорту "Житомир" для вантажного та пасажирського сполучення з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту, до теперішнього часу ДП "Міжнародний аеропорт Житомир ім. С.П. Корольова" ТОВ "Акорд" є працездатним дочірнім підприємством, яке може забезпечувати посадку, зліт, стоянку і обслуговування повітряних суден, пасажирів і вантажів.

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Нарешті, батьківщина Корольова, центр району, де Терещенко створював перші українські літаки (Червоне) - місто Житомир матиме міжнародний аеропорт!
Процвітай аеропорт Житомир!
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30.06.2021 14:13 Відповісти
Спасибо, губернтару и городскому голове Сергею Ивановичу за наконец! решение глобальной логистической проблемы. Житомир всегдастоял в центре вовсточно-европейской траанспортной системы. Теперь остатся подтягивать электрофицированные дороги, заканчивать и закольцовывать Житомирскую окружную дорогу, Расширять и модернизировать выход из Одессы через Житомир на Балтику
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30.06.2021 14:28 Відповісти
Иностранные авиакомпании уже вступили в борьбу за открытие рейсов Житомир-Париж, Житомир-Рим, Житомир-Вашингтон ....
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30.06.2021 14:34 Відповісти
хотя бы чартеры на Анталию. народу не нужно будет кататься в Киев
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30.06.2021 14:57 Відповісти
Житомир чартер в Турцию не загрузит.
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30.06.2021 15:39 Відповісти
ехидный дебил...
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30.06.2021 17:22 Відповісти
Гарна новина,побільше б таких!!!!
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30.06.2021 15:09 Відповісти
І я зможу прямо прилетіти додому ?
Це було б чудово.
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01.07.2021 08:04 Відповісти
 
 