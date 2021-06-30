Аеропорт "Житомир" буде відкритий для міжнародних рейсів, - рішення Кабміну

Кабінет Міністрів схвалив відкриття міжнародного пункту пропуску через держкордон в аеропорту "Житомир" для вантажного та пасажирського сполучення з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту, до теперішнього часу ДП "Міжнародний аеропорт Житомир ім. С.П. Корольова" ТОВ "Акорд" є працездатним дочірнім підприємством, яке може забезпечувати посадку, зліт, стоянку і обслуговування повітряних суден, пасажирів і вантажів.

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