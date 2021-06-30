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"Дельта"-штамм коронавируса выявили в оккупированном Крыму

По результатам секвенирования в оккупированном Крыму были выделены не только традиционные штаммы коронавируса, но также "британский" и "индийский" (известен также как "дельта" штамм).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".

"То есть на сегодняшний день идет смешанное циркулирование, в связи с этим все мероприятия, которые реализуются на территории, должны соблюдаться", - рассказала руководитель "Межрегионального управления" Роспотребнадзора Наталия Пеньковская.

Кроме того, по словам так называемого "главного санитарного врача" оккупированного полуострова, COVID-19 "начал молодеть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин об инциденте с эсминцем Defender вблизи Крыма: Это была провокация британцев и американцев

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Топ комментарии
+4
Негайно заварити/замінувати усі кпвв
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30.06.2021 14:22
+2
значит на Херсонщине уже 100% есть "дельта". а все благодаря квартальным рагулям, которым очень хочется продавать сериалы в парашии.
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30.06.2021 14:24
+2
"Дельта"-штамм коронавируса выявили в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1085
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30.06.2021 14:24
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Негайно заварити/замінувати усі кпвв
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30.06.2021 14:22 Ответить
там в Херсонской обл уже вспышка из-за понаехавших крысчан .
и что-то пока не торопятся что-то закрывать (что ждут?)
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30.06.2021 14:26 Ответить
💸
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30.06.2021 14:29 Ответить
Денег нет, но вы лечитесь!
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30.06.2021 14:22 Ответить
значит на Херсонщине уже 100% есть "дельта". а все благодаря квартальным рагулям, которым очень хочется продавать сериалы в парашии.
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30.06.2021 14:24 Ответить
30.06.21 12:08
Херсонщине грозит новая волна COVID-19 из-за роста потока людей из оккупированного Крыма, - руководитель областного центра Минздрава Ромаскевич
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30.06.2021 14:28 Ответить
"Дельта"-штамм коронавируса выявили в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1085
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30.06.2021 14:24 Ответить
Пігли ***** разом зі саохми вірусами і дельтами
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30.06.2021 14:30 Ответить
Дельта без чорного грибка - не дельта, а таке.
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30.06.2021 14:51 Ответить
На здоров'я, дорогенькі!!!
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30.06.2021 15:17 Ответить
Израиль вводит штрафы на тех кто посетит московию.
Идиоты на банковой тянут с московии эшелоны, въезжай с Крыма, с ордло, с московии.
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30.06.2021 21:42 Ответить
Коли закриють кордони з джерелом інфекції ?
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30.06.2021 23:46 Ответить
 
 