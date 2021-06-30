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"Дельта"-штам коронавірусу виявили в окупованому Криму

За результатами секвенування в окупованому Криму були виділені не лише традиційні штами коронавірусу, але й "британський" та "індійський" (відомий також як "дельта"-штам).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".

"Тобто на сьогодні відбувається змішане циркулювання, у зв'язку з цим усі заходи, які реалізуються на території, мають дотримуватися", - розповіла керівниця "Міжрегіонального управління" Росспоживнагляду Наталія Пеньковська.

Крім того, за словами так званого "головного санітарного лікаря" окупованого півострова, COVID-19 "почав молодшати".

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Топ коментарі
+4
Негайно заварити/замінувати усі кпвв
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30.06.2021 14:22
+2
значит на Херсонщине уже 100% есть "дельта". а все благодаря квартальным рагулям, которым очень хочется продавать сериалы в парашии.
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30.06.2021 14:24
+2
"Дельта"-штамм коронавируса выявили в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1085
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30.06.2021 14:24
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Негайно заварити/замінувати усі кпвв
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30.06.2021 14:22 Відповісти
там в Херсонской обл уже вспышка из-за понаехавших крысчан .
и что-то пока не торопятся что-то закрывать (что ждут?)
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30.06.2021 14:26 Відповісти
💸
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30.06.2021 14:29 Відповісти
Денег нет, но вы лечитесь!
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30.06.2021 14:22 Відповісти
значит на Херсонщине уже 100% есть "дельта". а все благодаря квартальным рагулям, которым очень хочется продавать сериалы в парашии.
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30.06.2021 14:24 Відповісти
30.06.21 12:08
Херсонщине грозит новая волна COVID-19 из-за роста потока людей из оккупированного Крыма, - руководитель областного центра Минздрава Ромаскевич
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30.06.2021 14:28 Відповісти
"Дельта"-штамм коронавируса выявили в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1085
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30.06.2021 14:24 Відповісти
Пігли ***** разом зі саохми вірусами і дельтами
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30.06.2021 14:30 Відповісти
Дельта без чорного грибка - не дельта, а таке.
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30.06.2021 14:51 Відповісти
На здоров'я, дорогенькі!!!
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30.06.2021 15:17 Відповісти
Израиль вводит штрафы на тех кто посетит московию.
Идиоты на банковой тянут с московии эшелоны, въезжай с Крыма, с ордло, с московии.
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30.06.2021 21:42 Відповісти
Коли закриють кордони з джерелом інфекції ?
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30.06.2021 23:46 Відповісти
 
 