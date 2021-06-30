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Министр Лещенко обнародовал список документов, необходимых для продажи земли. ИНФОГРАФИКА

Министр Лещенко обнародовал список документов, необходимых для продажи земли. ИНФОГРАФИКА

Владелец земельного участка для его продажи обязан иметь кадастровый номер участка, зарегистрировать право собственности и иметь выписку из Госреестра прав собственности в бумажном или электронном виде.

Такие необходимые условия для продажи земли привел министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что наличие кадастрового номера земельного участка можно проверить на публичной кадастровой карте Украины на сайте http://surl.li/ydva. В случае его отсутствия владельцу участка нужно обратиться к разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению или восстановлению границ участка в натуре и зарегистрировать участок в Государственном земельном кадастре. После этого участку будет присвоен кадастровый номер.

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Министр уточнил, что следующим шагом для продажи земельного участка является регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Это осуществляют исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, нотариусы или центры предоставления административных услуг.

Для регистрации необходима выписка из Государственного земельного кадастра, копия и оригинал паспорта и идентификационного номера, уплата административного сбора и документ о права на участок (государственный акт на право собственности на землю, договоры купли-продажи, дарения, мены, решение суда, свидетельство о праве на наследство). После регистрации права собственности на землю владелец получает бумажную или электронную выписку из Госреестра прав.

"Регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и указанный пакет документов могут гарантировать право пользования, владения/распоряжения земельным участком и поможет избежать многих рисков", - подытожил Лещенко.

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Министр Лещенко обнародовал список документов, необходимых для продажи земли 01
Министр Лещенко обнародовал список документов, необходимых для продажи земли 02
Министр Лещенко обнародовал список документов, необходимых для продажи земли 03

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Топ комментарии
+5
заметьте речь идет только о продаже, а купит тот у кого бабки есть, догадайтесь кто это будет
ваучерная приватизация 2
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30.06.2021 15:01
+2
Довели селян, тепер рученятка потирають в очікуванні.
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30.06.2021 15:03
+1
И смотрите какая вечная туфта. В цивилизованных странах нужны только две бумаги- право собственности и удостоверение личности. Всё. Точка! Для остального есть интернет. А у нас интернет для игр. Всё усложняют до предела. Придумали этот дебильный Цнап , эта контора мутнее чем наши "суды". Всё в рутину превратят.
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30.06.2021 15:27
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заметьте речь идет только о продаже, а купит тот у кого бабки есть, догадайтесь кто это будет
ваучерная приватизация 2
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30.06.2021 15:01 Ответить
Ваучеры номер (2).1990 - х. Не наступайте на одни и те же грабли.
Помним .... помним ...
часть достояния государства будет в ваших руках ."Президент кучма."
Добавить еще сюда ТРАСТЫ однодневных банков ...
Что боты -банить будете за правду ?
Так от нее не скрыться за красивыми лозунгами
в самой н и щ е й страны в Европе !
40 лет еще не прошло, путешествий по пустым кошелькам и карманам.
Міністр Лещенко оприлюднив список документів, необхідних для продажу землі - Цензор.НЕТ 940
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30.06.2021 16:21 Ответить
Довели селян, тепер рученятка потирають в очікуванні.
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30.06.2021 15:03 Ответить
И смотрите какая вечная туфта. В цивилизованных странах нужны только две бумаги- право собственности и удостоверение личности. Всё. Точка! Для остального есть интернет. А у нас интернет для игр. Всё усложняют до предела. Придумали этот дебильный Цнап , эта контора мутнее чем наши "суды". Всё в рутину превратят.
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30.06.2021 15:27 Ответить
К психоаналитику не надо ходить. В мозгах продажа вместо покупки.
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30.06.2021 16:09 Ответить
Пришли самозванцы и продают им не принадлежащее! Аферисты!
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30.06.2021 16:12 Ответить
ЭТИ ТВАРИ ИЗ ВЛАСТИ, ДАЖЕ НЕ ПРЕДПОЛАГАЮТ ЧТО КТО ТО ЗАХОЧЕТ КУПИТЬ ЗЕМЛЮ... ВАРИАНТ ОФОРМЛЕНИЯ ТОЛЬКО ПРОДАЖИ..
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30.06.2021 16:22 Ответить
Наглейший грабеж в истории. Земля, принадлежавшая народу, украдена в собственость корпораций Ротшильдов.
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30.06.2021 16:48 Ответить
НЕ ПРОДАВАЙТЕ ЗЕМЛЮ !!!
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01.07.2021 01:03 Ответить
 
 