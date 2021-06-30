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Міністр Лещенко оприлюднив список документів, необхідних для продажу землі. ІНФОГРАФІКА

Міністр Лещенко оприлюднив список документів, необхідних для продажу землі. ІНФОГРАФІКА

Власник земельної ділянки для її продажу зобов'язаний мати кадастровий номер ділянки, зареєструвати право власності і мати виписку з Держреєстру прав власності в паперовому або електронному вигляді.

Такі необхідні умови для продажу землі навів міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що наявність кадастрового номеру можна перевірити на Публічній кадастровій карті України: http://surl.li/ydva. Якщо кадастрового номера немає, зверніться до розробника документації із землеустрою для виготовлення технічної документації щодо встановлення чи відновлення меж ділянки в натурі та зареєструйте ділянку в Державному земельному кадастрі. Під час реєстрації ділянки їй буде присвоєно кадастровий номер.

Міністр уточнив, що наступним кроком для продажу земельної ділянки є реєстрація права власності в Державному реєстрі прав на нерухоме майно. Це здійснюють виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, нотаріуси або центри надання адміністративних послуг.

Для реєстрації права власності підготуйте документи: витяг із Державного земельного кадастру; копію й оригінал паспорта та ідентифікаційного номера; підтвердження сплати адміністративного збору; документ про права на ділянку (державний акт на право власності на землю, договори купівлі-продажу, дарування, міни, рішення суду, свідоцтво про право на спадщину). Після реєстрації права власності на землю отримайте паперовий чи електронний витяг із Державного реєстру речових прав.

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"Реєстрація права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та вказаний пакет документів зможе гарантувати вам право користування, володіння розпорядження земельною ділянкою й допоможе уникнути багатьох ризиків", - підсумував Лещенко.

Міністр Лещенко оприлюднив список документів, необхідних для продажу землі 01
Міністр Лещенко оприлюднив список документів, необхідних для продажу землі 02
Міністр Лещенко оприлюднив список документів, необхідних для продажу землі 03

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Топ коментарі
+5
заметьте речь идет только о продаже, а купит тот у кого бабки есть, догадайтесь кто это будет
ваучерная приватизация 2
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30.06.2021 15:01
+2
Довели селян, тепер рученятка потирають в очікуванні.
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30.06.2021 15:03
+1
И смотрите какая вечная туфта. В цивилизованных странах нужны только две бумаги- право собственности и удостоверение личности. Всё. Точка! Для остального есть интернет. А у нас интернет для игр. Всё усложняют до предела. Придумали этот дебильный Цнап , эта контора мутнее чем наши "суды". Всё в рутину превратят.
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30.06.2021 15:27
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заметьте речь идет только о продаже, а купит тот у кого бабки есть, догадайтесь кто это будет
ваучерная приватизация 2
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30.06.2021 15:01 Відповісти
Ваучеры номер (2).1990 - х. Не наступайте на одни и те же грабли.
Помним .... помним ...
часть достояния государства будет в ваших руках ."Президент кучма."
Добавить еще сюда ТРАСТЫ однодневных банков ...
Что боты -банить будете за правду ?
Так от нее не скрыться за красивыми лозунгами
в самой н и щ е й страны в Европе !
40 лет еще не прошло, путешествий по пустым кошелькам и карманам.
Міністр Лещенко оприлюднив список документів, необхідних для продажу землі - Цензор.НЕТ 940
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30.06.2021 16:21 Відповісти
Довели селян, тепер рученятка потирають в очікуванні.
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30.06.2021 15:03 Відповісти
И смотрите какая вечная туфта. В цивилизованных странах нужны только две бумаги- право собственности и удостоверение личности. Всё. Точка! Для остального есть интернет. А у нас интернет для игр. Всё усложняют до предела. Придумали этот дебильный Цнап , эта контора мутнее чем наши "суды". Всё в рутину превратят.
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30.06.2021 15:27 Відповісти
К психоаналитику не надо ходить. В мозгах продажа вместо покупки.
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30.06.2021 16:09 Відповісти
Пришли самозванцы и продают им не принадлежащее! Аферисты!
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30.06.2021 16:12 Відповісти
ЭТИ ТВАРИ ИЗ ВЛАСТИ, ДАЖЕ НЕ ПРЕДПОЛАГАЮТ ЧТО КТО ТО ЗАХОЧЕТ КУПИТЬ ЗЕМЛЮ... ВАРИАНТ ОФОРМЛЕНИЯ ТОЛЬКО ПРОДАЖИ..
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30.06.2021 16:22 Відповісти
Наглейший грабеж в истории. Земля, принадлежавшая народу, украдена в собственость корпораций Ротшильдов.
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30.06.2021 16:48 Відповісти
НЕ ПРОДАВАЙТЕ ЗЕМЛЮ !!!
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01.07.2021 01:03 Відповісти
 
 