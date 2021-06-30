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США (24834) нормандская четверка (1596) Гармаш (134)

Участие США в Нормандском формате маловероятно, - Гармаш

Участие США в Нормандском формате маловероятно, - Гармаш

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал о возможном формате участия США в переговорах по Донбассу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Могу сказать, что эта идея высказывается давно, я на своем уровне во время встречи с американскими сенаторами ее озвучивал, и мне кажется, что она находила отзыв среди них. Единственное, я надеялся, что они предложат кандидатуру на модератора политической подгруппы или гуманитарной. На сегодняшний день ротация произошла, уже объявлены сменщики, соответственно, остается мало возможностей. Может быть, подгруппа по безопасности, поскольку сегодня посол Чевик совмещает должности руководителя СММ ОБСЕ и модератора подгруппы по безопасности. Но для этого нужно его желание и решение ОБСЕ", - отметил он.

По словам Гармаша, этот вариант был бы самым реалистичным и эффективным, потому что участие США в "нормандской" четверке – маловероятно.

"В лучшем случае – на уровне советников, участие какого-то спецпредставителя, условно Волкера-2, который был в свое время назначен. Назначение такого человека реально, тем более, что Россия фактически дала согласие на это. Другой вопрос: его статус и роль в "нормандской" четверке – просто наблюдателя, хотя это тоже эффективно, либо человека с совещательным или решающим голосом. Два варианта наиболее вероятных на сегодня - модератор какой-то из подгрупп или назначение спецпредставителя", - добавил он.

Читайте: Модераторы от ОБСЕ Фриш и Моррель покидают ТКГ. Это может стать переломным в минском процессе, - Гармаш

Автор: 
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Топ комментарии
+3
Ще британці добре смажать лапті.
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30.06.2021 17:48
+2
Завжди в політиці з Росією могла тягатися лише США. так що без США формат неповний.
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30.06.2021 17:18
+2
Завжди? Лише США? У Вас Вялічіє?
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30.06.2021 17:43
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Правила форума Совет форумчан
Завжди в політиці з Росією могла тягатися лише США. так що без США формат неповний.
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30.06.2021 17:18 Ответить
Завжди? Лише США? У Вас Вялічіє?
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30.06.2021 17:43 Ответить
це у вас вялічіє, як у собаки, яка гавкає будки. Ага, результативно - лише США.
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30.06.2021 17:48 Ответить
Вы, кремлівськи тролі, завжди палитесь на вялічії росії та на історії.

Участь США в Нормандському форматі малоймовірна, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2276
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30.06.2021 18:04 Ответить
тебе ще в будці не привалило?
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30.06.2021 18:08 Ответить
Ще британці добре смажать лапті.
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30.06.2021 17:48 Ответить
Ермак сказал,шо порешает и все будет в порядке с членством США в Нормандском формате.
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30.06.2021 17:59 Ответить
І де ж його порішалка ? Всохла ?
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30.06.2021 18:33 Ответить
Байден не хочет тратить время с этими 2-мя пиταραми. He says: "There is not much choice between them".
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30.06.2021 18:52 Ответить
после посиделок байдена с ****** это стало более чем очевидным фактом.
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30.06.2021 19:51 Ответить
За это нужно сказать спасибо членограю.
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30.06.2021 19:58 Ответить
 
 