Участие США в Нормандском формате маловероятно, - Гармаш

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал о возможном формате участия США в переговорах по Донбассу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Могу сказать, что эта идея высказывается давно, я на своем уровне во время встречи с американскими сенаторами ее озвучивал, и мне кажется, что она находила отзыв среди них. Единственное, я надеялся, что они предложат кандидатуру на модератора политической подгруппы или гуманитарной. На сегодняшний день ротация произошла, уже объявлены сменщики, соответственно, остается мало возможностей. Может быть, подгруппа по безопасности, поскольку сегодня посол Чевик совмещает должности руководителя СММ ОБСЕ и модератора подгруппы по безопасности. Но для этого нужно его желание и решение ОБСЕ", - отметил он.

По словам Гармаша, этот вариант был бы самым реалистичным и эффективным, потому что участие США в "нормандской" четверке – маловероятно.

"В лучшем случае – на уровне советников, участие какого-то спецпредставителя, условно Волкера-2, который был в свое время назначен. Назначение такого человека реально, тем более, что Россия фактически дала согласие на это. Другой вопрос: его статус и роль в "нормандской" четверке – просто наблюдателя, хотя это тоже эффективно, либо человека с совещательным или решающим голосом. Два варианта наиболее вероятных на сегодня - модератор какой-то из подгрупп или назначение спецпредставителя", - добавил он.

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