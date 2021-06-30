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США (21006) нормандська четвірка (1526) Гармаш (136)

Участь США в Нормандському форматі малоймовірна, - Гармаш

Участь США в Нормандському форматі малоймовірна, - Гармаш

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш розповів про можливий формат участі США в переговорах щодо Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Можу сказати, що ця ідея висловлюється давно, я на своєму рівні під час зустрічі з американськими сенаторами її озвучував, і мені здається, що вона знаходила відгук серед них. Єдине, я сподівався, що вони запропонують кандидатуру на модератора політичної підгрупи або гуманітарної. На сьогоднішній день ротація відбулася, вже оголошені наступники, відповідно, залишається мало можливостей. Можливо, підгрупа з безпеки, оскільки сьогодні посол Чевік суміщає посади керівника СММ ОБСЄ і модератора підгрупи з безпеки. Але для цього потрібно його бажання і рішення ОБСЄ", - зазначив представник ТКГ.

На його думку, цей варіант був би найбільш реалістичним і ефективним, тому що участь США в "нормандській" четвірці - малоймовірна.

"В кращому разі - на рівні радників, участь якогось спецпредставника, умовно Волкера-2, який був свого часу призначений. Призначення такої людини реально, тим більше, що Росія фактично дала згоду на це. Інше питання: його статус і роль в "нормандській" четвірці - просто спостерігача, хоча це теж ефективно, або людини з дорадчим або вирішальним голосом. Два варіанти найбільш вірогідних на сьогодні - модератор якоїсь з підгруп або призначення спецпредставника", - заявив Гармаш.

Також читайте: Україна зробить все можливе для залучення США до переговорного процесу щодо Донбасу, - Єрмак
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Топ коментарі
+3
Ще британці добре смажать лапті.
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30.06.2021 17:48
+2
Завжди в політиці з Росією могла тягатися лише США. так що без США формат неповний.
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30.06.2021 17:18
+2
Завжди? Лише США? У Вас Вялічіє?
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30.06.2021 17:43
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Завжди в політиці з Росією могла тягатися лише США. так що без США формат неповний.
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30.06.2021 17:18 Відповісти
Завжди? Лише США? У Вас Вялічіє?
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30.06.2021 17:43 Відповісти
це у вас вялічіє, як у собаки, яка гавкає будки. Ага, результативно - лише США.
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30.06.2021 17:48 Відповісти
Вы, кремлівськи тролі, завжди палитесь на вялічії росії та на історії.

Участь США в Нормандському форматі малоймовірна, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2276
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30.06.2021 18:04 Відповісти
тебе ще в будці не привалило?
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30.06.2021 18:08 Відповісти
Ще британці добре смажать лапті.
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30.06.2021 17:48 Відповісти
Ермак сказал,шо порешает и все будет в порядке с членством США в Нормандском формате.
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30.06.2021 17:59 Відповісти
І де ж його порішалка ? Всохла ?
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30.06.2021 18:33 Відповісти
Байден не хочет тратить время с этими 2-мя пиταραми. He says: "There is not much choice between them".
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30.06.2021 18:52 Відповісти
после посиделок байдена с ****** это стало более чем очевидным фактом.
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30.06.2021 19:51 Відповісти
За это нужно сказать спасибо членограю.
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30.06.2021 19:58 Відповісти
 
 