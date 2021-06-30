Участь США в Нормандському форматі малоймовірна, - Гармаш

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш розповів про можливий формат участі США в переговорах щодо Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Можу сказати, що ця ідея висловлюється давно, я на своєму рівні під час зустрічі з американськими сенаторами її озвучував, і мені здається, що вона знаходила відгук серед них. Єдине, я сподівався, що вони запропонують кандидатуру на модератора політичної підгрупи або гуманітарної. На сьогоднішній день ротація відбулася, вже оголошені наступники, відповідно, залишається мало можливостей. Можливо, підгрупа з безпеки, оскільки сьогодні посол Чевік суміщає посади керівника СММ ОБСЄ і модератора підгрупи з безпеки. Але для цього потрібно його бажання і рішення ОБСЄ", - зазначив представник ТКГ.

На його думку, цей варіант був би найбільш реалістичним і ефективним, тому що участь США в "нормандській" четвірці - малоймовірна.

"В кращому разі - на рівні радників, участь якогось спецпредставника, умовно Волкера-2, який був свого часу призначений. Призначення такої людини реально, тим більше, що Росія фактично дала згоду на це. Інше питання: його статус і роль в "нормандській" четвірці - просто спостерігача, хоча це теж ефективно, або людини з дорадчим або вирішальним голосом. Два варіанти найбільш вірогідних на сьогодні - модератор якоїсь з підгруп або призначення спецпредставника", - заявив Гармаш.

Також читайте: Україна зробить все можливе для залучення США до переговорного процесу щодо Донбасу, - Єрмак