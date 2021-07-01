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Ярмоленко направит бонусы за Евро-2020 на помощь больным и нуждающимся детям

Ярмоленко направит бонусы за Евро-2020 на помощь больным и нуждающимся детям

Агент хавбека сборной Украины Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий рассказал о планах футболиста направить бонусы за Евро-2020 на благотворительность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sports.ru.

"На самом деле Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала чемпионата Европы.

Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям.

При этом мы с Андреем собираемся вместе контролировать расход средств в этом благотворительном фонде. Я считаю, что о таком поступке лидера сборной Украины должна знать вся страна", – сказал Шаблий.

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Как известно, Украина в 1/4 финала Евро сыграет с Англией.
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Топ комментарии
+27
Ярмолу останнім часом поважаю все більше і більше... Чувак після важкої травми, але реально рве і викладається на полі, на відміну від Малиновського, наприклад. Два голи, три паси гольових - видно, що людина старається. Ще й інтерв'ю українською давати почав!
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01.07.2021 08:09
+14
respect
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01.07.2021 08:04
+13
Гідний вчинок !
Повага.
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01.07.2021 08:17
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а остальные игроки типа не в теме?..
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01.07.2021 08:03 Ответить
а остальным своих наташ на мальдивы и в доминикану отправить нужно)
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01.07.2021 08:06 Ответить
ну не только вам, прокуроришкам и жирным таможенникам, на островах отдыхать. честные люди таки тоже имеют право
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01.07.2021 12:41 Ответить
respect
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01.07.2021 08:04 Ответить
Молодец.
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01.07.2021 08:09 Ответить
Ярмолу останнім часом поважаю все більше і більше... Чувак після важкої травми, але реально рве і викладається на полі, на відміну від Малиновського, наприклад. Два голи, три паси гольових - видно, що людина старається. Ще й інтерв'ю українською давати почав!
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01.07.2021 08:09 Ответить
Малиновський грає через біль.
Його оперуватимуть після Євро.
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01.07.2021 08:17 Ответить
А коли він травму отримав? Просто ще пару тижнів тому він в Італії феєрив... І якщо через біль, но навіщо Шева у перших іграх його в основу ставив? У Аталанті от просікли, що краще Малиновського тримати як Джокера на заміну - він там постійно виходить в 2 таймі і змінює хід гри...
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01.07.2021 08:19 Ответить
Давно грає.
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Маліновський ляже під ніж після Євро-2020 - лідер збірної України грає через біль

Хавбек Аталанти та збірної України Руслан Маліновський планує приділити більше уваги своєму здоров'ю.
"Звичайно, потрібно робити операцію. Зараз необхідно потерпіти цей період, а після Євро зайнятися лікуванням.
Грижа нікуди не зникла, в багатьох моментах вона не дає грати на повну. Постійно доводиться грати з дискомфортом і больовими відчуттями. Це не так легко", - зізнався Маліновський в інтерв'ю https://www.youtube.com/channel/UCcEAsHZ1jfTD0ST3J5ALrpA BurBuzz .

Додамо, що травма не завадила українцю провести успішний сезон в Аталанті - 43 матчі, 10 голів та 12 асистів.
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01.07.2021 08:45 Ответить
Ок, у Малиновського грижа, але не він один не в формі. Зінченко от тільки зі шведами вперше нормально зіграв, Марлос взагалі ніякий...
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01.07.2021 09:04 Ответить
Я в курсі. На Ярмоленка боляче було дивитися. Бідний, ледве вже ходив.
І Яремчук стомився.
Гра була важка і виснажлива. Ми перед екранами тліли (я думала, що у мене вже просто не залишиться сил на емоції, на радість ... Але з*явилися бігом після свистка ). А хлопцям що казати ? Вони відповідальність мали перед нами. Бачите, як дякують щоразу. Розуміють і відчувають.
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01.07.2021 09:26 Ответить
То вам так здається , це світовий рівень. Викладаються всі і на повну.
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01.07.2021 09:22 Ответить
Не треба бути експертом, щоб порівняти гру футболістів у їх клубах та у збірній...
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01.07.2021 09:24 Ответить
Якраз треба бути експертом , тому що задачі на гру футболістам як для команди так і для кожного гравця окремо дає тренер. І не знаючи їх ,не можна судить.
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01.07.2021 09:27 Ответить
Коли гравець із кращим у команді ударом пеналь не забиває - це тренер винен?
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01.07.2021 10:30 Ответить
Ярмола - націоналіст у хорошому значенні. Він любить Україну і завжди демонструє це своїми постами у соцмережах. І такі футболісти у нас є і були. Це і Шовковсткий, і Зозуля і інші. І 'х стає все більше. Для опонентів нагадаю, що націоналіст - це не той, хто не поважає інші нації, а той, хто любить власну. Бути націоналістом - природній стан здорової людини. Здорова людина завжди більше любить врасну родину і піклуються про власних дітей, а не дітей і дружину, чи батьків сусіда. Хоча допомагає і їм, коли має таку можливість і коли власна родина забезпечена. Ті, хто ненавидить інші нації - це шовіеісти (як кацапи), або нацисти, як послідовники Гітлера.
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01.07.2021 12:07 Ответить
Саме Зозуля, Шовковський і Ярмоленко чи на ЗСУ кошти передавали. Особливо Зозуля! Ну і Гусєв ще там теж і, здається, Худжамов.
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01.07.2021 12:20 Ответить
Це вчинок! Дякуємо, Андрій!
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01.07.2021 08:15 Ответить
Гідний вчинок !
Повага.
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01.07.2021 08:17 Ответить
Андрій просто молодець! На жаль багато "видатних" спортсменів --"крмильці" ,це хорошо погулять і своїх мадам ублажать.
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01.07.2021 08:21 Ответить
Ви багато грошей на благодійність дали замість погуляти чи якісь дрібнички мадам купити?
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01.07.2021 08:33 Ответить
В мене нема і не буде стільки доходів. Мені про таку премію тільки мріяти.
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01.07.2021 08:55 Ответить
Нехай тільки ретельно проконтролюють.
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01.07.2021 08:53 Ответить
Таке рішення футболіста можна тільки вітати, побільше таких людей.А ось олігархи які так грабують Україну чи хтось з них допомагає хворим дітям ,сиротам ,воїнам ? ну окрім Порошенка ніхто..
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01.07.2021 08:58 Ответить
Ярмоленко добрый человек, это не первый его поступок. Да и в интервью прослеживается, что не гнилой. Жаль, что футбольная карьера не развернулась в полную силу, да уже и не развернется.
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01.07.2021 09:23 Ответить
ПОВАЖАЮ . ГІДНИЙ ВЧИНОК
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01.07.2021 10:49 Ответить
у тебя явно мания преследования "сывочолым" )))

Выздоравливай !
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01.07.2021 11:30 Ответить
липєцкая фабрика афшорі кокококо
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01.07.2021 11:43 Ответить
свинарчуки мальдивы кузня рошен ротердам..кококо.
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01.07.2021 12:33 Ответить
в спам коломойская свинособака
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01.07.2021 12:34 Ответить
а зеленая шмаркля сколько детям со своих сериалов через офшоры перечислила?
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01.07.2021 11:42 Ответить
 
 