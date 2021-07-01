Ярмоленко направит бонусы за Евро-2020 на помощь больным и нуждающимся детям

Агент хавбека сборной Украины Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий рассказал о планах футболиста направить бонусы за Евро-2020 на благотворительность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sports.ru.

"На самом деле Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала чемпионата Европы.

Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям.

При этом мы с Андреем собираемся вместе контролировать расход средств в этом благотворительном фонде. Я считаю, что о таком поступке лидера сборной Украины должна знать вся страна", – сказал Шаблий.

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Как известно, Украина в 1/4 финала Евро сыграет с Англией.