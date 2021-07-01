Ярмоленко направит бонусы за Евро-2020 на помощь больным и нуждающимся детям
Агент хавбека сборной Украины Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий рассказал о планах футболиста направить бонусы за Евро-2020 на благотворительность.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sports.ru.
"На самом деле Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала чемпионата Европы.
Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям.
При этом мы с Андреем собираемся вместе контролировать расход средств в этом благотворительном фонде. Я считаю, что о таком поступке лидера сборной Украины должна знать вся страна", – сказал Шаблий.
Как известно, Украина в 1/4 финала Евро сыграет с Англией.
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Його оперуватимуть після Євро.
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Маліновський ляже під ніж після Євро-2020 - лідер збірної України грає через біль
Хавбек Аталанти та збірної України Руслан Маліновський планує приділити більше уваги своєму здоров'ю.
"Звичайно, потрібно робити операцію. Зараз необхідно потерпіти цей період, а після Євро зайнятися лікуванням.
Грижа нікуди не зникла, в багатьох моментах вона не дає грати на повну. Постійно доводиться грати з дискомфортом і больовими відчуттями. Це не так легко", - зізнався Маліновський в інтерв'ю https://www.youtube.com/channel/UCcEAsHZ1jfTD0ST3J5ALrpA BurBuzz .
Додамо, що травма не завадила українцю провести успішний сезон в Аталанті - 43 матчі, 10 голів та 12 асистів.
І Яремчук стомився.
Гра була важка і виснажлива. Ми перед екранами тліли (я думала, що у мене вже просто не залишиться сил на емоції, на радість ... Але з*явилися бігом після свистка ). А хлопцям що казати ? Вони відповідальність мали перед нами. Бачите, як дякують щоразу. Розуміють і відчувають.
Повага.
Выздоравливай !