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Зеленский (19056) россия (93015)

"В российском обществе нет желания продолжать агрессию против Украины", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский видит четкое и масштабное общественное ожидание решений в российском обществе для прекращений войны против Украины.

Об этом глава государства заявил в интервью Интерфакс-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Если беспристрастно взглянуть на общественные настроения в России, то, очевидно, мы увидим четкое и масштабное общественное ожидание решений для реального прекращения войны против Украины. Российский народ точно не хочет любых эскалаций и кровавых экспансий", - подчеркнул президент.

"Мы прекрасно понимаем, что в российском обществе нет желания продолжать агрессию против Украины", - добавил Зеленский.

Президент напомнил о "волне искреннего интереса со стороны россиян, которая возникла сразу после его предложения президенту России встретиться и найти путь к миру".

"Понятно, что машина пропаганды, которая уже давно работает в России, загоняет людей в полное непонимание правил современного мира и в ненависть по отношению к соседям. Понятно, что это отражается и на государственной политике России - вкладываясь в пропаганду, они сами бессознательно или подсознательно потребляют эту пропаганду и подчиняются ей", - считает глава государства.

По его словам, "если сам президент России выйдет из-под влияния этой пропагандистской картины, то будет очевидно, что тема для разговора действительно есть".

"Не о мифах, а о реалиях", - подытожил он.

Также читайте: Ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества - исторический выбор Украины, - Зеленский

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Топ комментарии
+87
вова - ти дурак? а хто тоді їде в Україну вбивати українців? Не члени расейского общества?
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01.07.2021 09:32
+83
Заглянем путину в глаза, часть вторая.
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01.07.2021 09:32
+69
Обычно, когда человек делает одни и те же действия в надежде, при этом, получить другой результат - это прямой признак дебилизма.
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01.07.2021 09:33
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Дебил.................
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01.07.2021 20:01 Ответить
Дык яму ж Филя по секрету сказал шо нет
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01.07.2021 20:59 Ответить
Ну ,не надо! На этот раз вовке написали правильный текст. И не важно ,кто его озвучил.
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01.07.2021 21:00 Ответить
"В российском обществе нет желания продолжать агрессию против Украины", - Зеленский

Звідки така обізнаність російськомовного суспільства ? ????
Питання...
А, якщо все навпаки ?????
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01.07.2021 21:23 Ответить
Этот ублюдочный клован озабочен проблемами русских ?
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01.07.2021 21:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6tGRHVggsQA&ab_channel=PanasAvenger
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01.07.2021 22:00 Ответить
"У російському суспільстві немає бажання продовжувати агресію проти України", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1277
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01.07.2021 22:03 Ответить
Что это, если не заискивание?
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01.07.2021 22:15 Ответить
"...не нужно винить в происходящем только Путина. Он в этом случае такой тембр-мажор, который идет впереди оркестра и пытается легитимизировать пароксизмы злобы и восторга, которые испытывает публика по поводу того, что кого-то бомбят, кого-то убивают. Каким-то образом, как они считают, доказывают величие".
(А.Невзоров).
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01.07.2021 22:48 Ответить
Путин - жертва пропагандистской машины, как и весь российский народ. Поэтому я спрашиваю вас, украинцы: "А что вы лично сделали, чтобы освободить их из лап пропаганды. Вы проводили просветительскую работу? - Не проводили. Вы мягко увещевали? - Нет, не увещевали. Вы проповедовали им? - Нет, не проповедовали. Вы обещали всё простить? - Нет, не обещали. Поэтому вы - настоящие виновники русско-украинской войны" .

РS Дальнейшее развитие темы - за отдельный гонорар. Можна с включением мантры Ермака о страдающих от войны детях.
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01.07.2021 23:12 Ответить
Он нам рассказывает о настоениях российского общества, с..ка гнусавая.
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01.07.2021 23:14 Ответить
"У російському суспільстві немає бажання продовжувати агресію проти України", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5354
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01.07.2021 23:22 Ответить
Президент 73% тупого быдла, и приходится с этими считаться(((((( Зеле надо отменять пенсии, урезать зарплаты, в новом видосике сказать что это на борьбу с олигархами, и скот радостно захлопает в ладоши думая что шоколадный теперь точно не отвертится!))))))))))))
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01.07.2021 23:26 Ответить
У будь-якому суспільстві, чи це Древній Єгипет, чи це ******* Франція, люмпен складає 80%.
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02.07.2021 06:47 Ответить
Ну Осел по тому и Осел , что в вовинной голове пусто и там туман . Этот идиот уже в глазах ***** мир увидел , теперь кацапня пошла в его нарко глюках .
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01.07.2021 23:31 Ответить
пуйловская мразь прекрасно понимает, что для того чтоб всё закончилось ему надо сказать всего 4 слова :
"выводим войска из Украины" ,
а нам... всего три :
"ПНХ"
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01.07.2021 23:50 Ответить
Якщо би не було того бажання, то недопалка давно би табакеркою у скроню ******* та залишили би донбас та Крим.
А вони нікуди не пішли.

Тобто зє блащень знов збрехав...
Але це не ноаина - зеленський як рота відкриває, починає брехати...
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02.07.2021 00:18 Ответить
Порох теж займав таку позицію, що винен путін, а не всі росіяни, клован туди ж.
Якщо б не було бажання, не було б підтримки *****, а вона є )
Достатньо почитати російські коментарі у соцмережах, адже це якраз зріз суспільства, щоб побачити їх реальні настрої і там лише війна та ненависть до всього світу, а все через гірку поразку у холодній війні та крах радянської імперії, через яку російська нація, яка була поневолювачем інших, захворіла на реваншизм.
І путін, це лише наслідок цієї хвороби, заміни його іншим і нічого не зміниться, тому що хвора вся нація. Тому можна заглядати у очі скільки завгодно, а миру там не буде, тому що залишити Україну у спокої, це визнати, що вона пішла назавжди, а це означає визнати ту поразку, яку вони зазнали 30 років тому, чого вони фізично не можуть
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02.07.2021 04:22 Ответить
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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02.07.2021 06:48 Ответить
Таких уродов как только земля носит . Оно даже для удобрения негодится.
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02.07.2021 08:04 Ответить
вова-вазелин точнее не скажешь....
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02.07.2021 08:17 Ответить
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