"В российском обществе нет желания продолжать агрессию против Украины", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский видит четкое и масштабное общественное ожидание решений в российском обществе для прекращений войны против Украины.
Об этом глава государства заявил в интервью Интерфакс-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
"Если беспристрастно взглянуть на общественные настроения в России, то, очевидно, мы увидим четкое и масштабное общественное ожидание решений для реального прекращения войны против Украины. Российский народ точно не хочет любых эскалаций и кровавых экспансий", - подчеркнул президент.
"Мы прекрасно понимаем, что в российском обществе нет желания продолжать агрессию против Украины", - добавил Зеленский.
Президент напомнил о "волне искреннего интереса со стороны россиян, которая возникла сразу после его предложения президенту России встретиться и найти путь к миру".
"Понятно, что машина пропаганды, которая уже давно работает в России, загоняет людей в полное непонимание правил современного мира и в ненависть по отношению к соседям. Понятно, что это отражается и на государственной политике России - вкладываясь в пропаганду, они сами бессознательно или подсознательно потребляют эту пропаганду и подчиняются ей", - считает глава государства.
По его словам, "если сам президент России выйдет из-под влияния этой пропагандистской картины, то будет очевидно, что тема для разговора действительно есть".
"Не о мифах, а о реалиях", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Звідки така обізнаність російськомовного суспільства ? ????
Питання...
А, якщо все навпаки ?????
(А.Невзоров).
РS Дальнейшее развитие темы - за отдельный гонорар. Можна с включением мантры Ермака о страдающих от войны детях.
"выводим войска из Украины" ,
а нам... всего три :
"ПНХ"
А вони нікуди не пішли.
Тобто зє блащень знов збрехав...
Але це не ноаина - зеленський як рота відкриває, починає брехати...
Якщо б не було бажання, не було б підтримки *****, а вона є )
Достатньо почитати російські коментарі у соцмережах, адже це якраз зріз суспільства, щоб побачити їх реальні настрої і там лише війна та ненависть до всього світу, а все через гірку поразку у холодній війні та крах радянської імперії, через яку російська нація, яка була поневолювачем інших, захворіла на реваншизм.
І путін, це лише наслідок цієї хвороби, заміни його іншим і нічого не зміниться, тому що хвора вся нація. Тому можна заглядати у очі скільки завгодно, а миру там не буде, тому що залишити Україну у спокої, це визнати, що вона пішла назавжди, а це означає визнати ту поразку, яку вони зазнали 30 років тому, чого вони фізично не можуть