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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зеленський (22448) росія (63594)

"У російському суспільстві немає бажання продовжувати агресію проти України", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський бачить чітке і масштабне суспільне очікування рішень у російському суспільстві для припинення війни проти України.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо неупереджено поглянути на суспільні настрої в Росії, то, очевидно, ми побачимо чітке та масштабне суспільне очікування рішень для реального припинення війни проти України. Російський народ точно не хоче будь-яких ескалацій і кривавих експансій", - наголосив президент.

"Ми прекрасно розуміємо, що в російському суспільстві немає бажання продовжувати агресію проти України", - додав Зеленський.

Президент нагадав про "хвилю щирого інтересу з боку росіян, яка виникла одразу після його пропозиції президенту Росії зустрітися та знайти шлях до миру".

"Зрозуміло, що машина пропаганди, яка вже давно працює в Росії, заганяє людей у повне нерозуміння правил сучасного світу та у ненависть щодо сусідів. Зрозуміло, що це відображається й на державній політиці Росії - вкладаючись у пропаганду, вони самі несвідомо чи підсвідомо споживають цю пропаганду та підкоряються їй", - вважає глава держави.

За його словами, "якщо сам президент Росії вийде з-під впливу цієї пропагандистської картини, то буде очевидно, що тема для розмови справді є".

"Не про міфи, а про реалії", - підсумував він.

Також читайте: Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський

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Топ коментарі
+87
вова - ти дурак? а хто тоді їде в Україну вбивати українців? Не члени расейского общества?
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01.07.2021 09:32
+83
Заглянем путину в глаза, часть вторая.
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01.07.2021 09:32
+69
Обычно, когда человек делает одни и те же действия в надежде, при этом, получить другой результат - это прямой признак дебилизма.
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01.07.2021 09:33
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Дебил.................
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01.07.2021 20:01 Відповісти
Дык яму ж Филя по секрету сказал шо нет
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01.07.2021 20:59 Відповісти
Ну ,не надо! На этот раз вовке написали правильный текст. И не важно ,кто его озвучил.
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01.07.2021 21:00 Відповісти
"В российском обществе нет желания продолжать агрессию против Украины", - Зеленский

Звідки така обізнаність російськомовного суспільства ? ????
Питання...
А, якщо все навпаки ?????
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01.07.2021 21:23 Відповісти
Этот ублюдочный клован озабочен проблемами русских ?
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01.07.2021 21:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6tGRHVggsQA&ab_channel=PanasAvenger
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01.07.2021 22:00 Відповісти
"У російському суспільстві немає бажання продовжувати агресію проти України", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1277
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01.07.2021 22:03 Відповісти
Что это, если не заискивание?
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01.07.2021 22:15 Відповісти
"...не нужно винить в происходящем только Путина. Он в этом случае такой тембр-мажор, который идет впереди оркестра и пытается легитимизировать пароксизмы злобы и восторга, которые испытывает публика по поводу того, что кого-то бомбят, кого-то убивают. Каким-то образом, как они считают, доказывают величие".
(А.Невзоров).
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01.07.2021 22:48 Відповісти
Путин - жертва пропагандистской машины, как и весь российский народ. Поэтому я спрашиваю вас, украинцы: "А что вы лично сделали, чтобы освободить их из лап пропаганды. Вы проводили просветительскую работу? - Не проводили. Вы мягко увещевали? - Нет, не увещевали. Вы проповедовали им? - Нет, не проповедовали. Вы обещали всё простить? - Нет, не обещали. Поэтому вы - настоящие виновники русско-украинской войны" .

РS Дальнейшее развитие темы - за отдельный гонорар. Можна с включением мантры Ермака о страдающих от войны детях.
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01.07.2021 23:12 Відповісти
Он нам рассказывает о настоениях российского общества, с..ка гнусавая.
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01.07.2021 23:14 Відповісти
"У російському суспільстві немає бажання продовжувати агресію проти України", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5354
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01.07.2021 23:22 Відповісти
Президент 73% тупого быдла, и приходится с этими считаться(((((( Зеле надо отменять пенсии, урезать зарплаты, в новом видосике сказать что это на борьбу с олигархами, и скот радостно захлопает в ладоши думая что шоколадный теперь точно не отвертится!))))))))))))
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01.07.2021 23:26 Відповісти
У будь-якому суспільстві, чи це Древній Єгипет, чи це ******* Франція, люмпен складає 80%.
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02.07.2021 06:47 Відповісти
Ну Осел по тому и Осел , что в вовинной голове пусто и там туман . Этот идиот уже в глазах ***** мир увидел , теперь кацапня пошла в его нарко глюках .
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01.07.2021 23:31 Відповісти
пуйловская мразь прекрасно понимает, что для того чтоб всё закончилось ему надо сказать всего 4 слова :
"выводим войска из Украины" ,
а нам... всего три :
"ПНХ"
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01.07.2021 23:50 Відповісти
Якщо би не було того бажання, то недопалка давно би табакеркою у скроню ******* та залишили би донбас та Крим.
А вони нікуди не пішли.

Тобто зє блащень знов збрехав...
Але це не ноаина - зеленський як рота відкриває, починає брехати...
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02.07.2021 00:18 Відповісти
Порох теж займав таку позицію, що винен путін, а не всі росіяни, клован туди ж.
Якщо б не було бажання, не було б підтримки *****, а вона є )
Достатньо почитати російські коментарі у соцмережах, адже це якраз зріз суспільства, щоб побачити їх реальні настрої і там лише війна та ненависть до всього світу, а все через гірку поразку у холодній війні та крах радянської імперії, через яку російська нація, яка була поневолювачем інших, захворіла на реваншизм.
І путін, це лише наслідок цієї хвороби, заміни його іншим і нічого не зміниться, тому що хвора вся нація. Тому можна заглядати у очі скільки завгодно, а миру там не буде, тому що залишити Україну у спокої, це визнати, що вона пішла назавжди, а це означає визнати ту поразку, яку вони зазнали 30 років тому, чого вони фізично не можуть
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02.07.2021 04:22 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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02.07.2021 06:48 Відповісти
Таких уродов как только земля носит . Оно даже для удобрения негодится.
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02.07.2021 08:04 Відповісти
вова-вазелин точнее не скажешь....
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02.07.2021 08:17 Відповісти
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