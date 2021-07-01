"У російському суспільстві немає бажання продовжувати агресію проти України", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський бачить чітке і масштабне суспільне очікування рішень у російському суспільстві для припинення війни проти України.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо неупереджено поглянути на суспільні настрої в Росії, то, очевидно, ми побачимо чітке та масштабне суспільне очікування рішень для реального припинення війни проти України. Російський народ точно не хоче будь-яких ескалацій і кривавих експансій", - наголосив президент.
"Ми прекрасно розуміємо, що в російському суспільстві немає бажання продовжувати агресію проти України", - додав Зеленський.
Президент нагадав про "хвилю щирого інтересу з боку росіян, яка виникла одразу після його пропозиції президенту Росії зустрітися та знайти шлях до миру".
"Зрозуміло, що машина пропаганди, яка вже давно працює в Росії, заганяє людей у повне нерозуміння правил сучасного світу та у ненависть щодо сусідів. Зрозуміло, що це відображається й на державній політиці Росії - вкладаючись у пропаганду, вони самі несвідомо чи підсвідомо споживають цю пропаганду та підкоряються їй", - вважає глава держави.
За його словами, "якщо сам президент Росії вийде з-під впливу цієї пропагандистської картини, то буде очевидно, що тема для розмови справді є".
"Не про міфи, а про реалії", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Звідки така обізнаність російськомовного суспільства ? ????
Питання...
А, якщо все навпаки ?????
(А.Невзоров).
РS Дальнейшее развитие темы - за отдельный гонорар. Можна с включением мантры Ермака о страдающих от войны детях.
"выводим войска из Украины" ,
а нам... всего три :
"ПНХ"
А вони нікуди не пішли.
Тобто зє блащень знов збрехав...
Але це не ноаина - зеленський як рота відкриває, починає брехати...
Якщо б не було бажання, не було б підтримки *****, а вона є )
Достатньо почитати російські коментарі у соцмережах, адже це якраз зріз суспільства, щоб побачити їх реальні настрої і там лише війна та ненависть до всього світу, а все через гірку поразку у холодній війні та крах радянської імперії, через яку російська нація, яка була поневолювачем інших, захворіла на реваншизм.
І путін, це лише наслідок цієї хвороби, заміни його іншим і нічого не зміниться, тому що хвора вся нація. Тому можна заглядати у очі скільки завгодно, а миру там не буде, тому що залишити Україну у спокої, це визнати, що вона пішла назавжди, а це означає визнати ту поразку, яку вони зазнали 30 років тому, чого вони фізично не можуть