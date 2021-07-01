С сегодняшнего дня прожиточный минимум в Украине вырос на 105 грн
С 1 июля 2021 года в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер минимальной пенсии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год.
Согласно закону, минимум вырос на 105 грн (на 4,8%) - с 2189 грн до 2294 грн. Это первое повышение в этом году. Второе повышение запланировано на 1 декабря - на 99 грн (на 4,3%) - с 2294 грн до 2393 грн.
Всего же за год прожиточный минимум вырастет на 9,3% (на 204 гривны) при запланированной инфляции на уровне 7,3%.
Законом о госбюджете установлен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2021 года - 2189 грн, с 1 июля - 2294 грн, с 1 декабря - 2393 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:
- детей в возрасте до 6 лет: с 1 января - 1921 грн, с 1 июля - 2013 грн, с 1 декабря - 2100 грн;
- детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января - 2395 грн, с 1 июля - 2510 грн, с 1 декабря - 2618 грн;
- трудоспособных лиц: с 1 января - 2270 грн, с 1 июля - 2379 грн, с 1 декабря - 2481 грн;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января - 2102 грн;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января - 2102 грн;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января - 1600 грн;
- лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) с 1 января - 1769 грн, с 1 июля - 1854 грн, с 1 декабря - 1934 грн.
Напомним, Кабинет министров 27 января одобрил законопроект по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора). Предлагается изменить методологию расчетов.
Отметим, с 1 декабря 2020 года в Украине повысился прожиточный минимум до 2189 грн.
Пожалуйста, подождите...
КАК МОЖЕТ МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ БЫТЬ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО УРОВНЯ?
По такой логике человек должен умереть даже не медленной, а ускоренной смертью!
ЭТО И ЕСТЬ ГЕНОЦИД!
Но с таким прожиточным минимумом нюхать скорее всего придется никак не махорку.
Зверніть увагу, що для прокурорів то одне значення, для судей та держслужбовців інше, для працездатних (непрокурорів та несудей) -третє, для непрацездатних четверте.
Підміна понять іде.
Назвали би усі ті данні якимись базовами коефіціентами для розрахунку.
Самі собі колись повидавли якісь постанови, які призводять до перекосів, і від того починають маніпулювати з вихідним поняттям "прожитковий мінімум", який представляє з себе
вартісну величину достатню для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я, набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.
А по цих постановах виходить, що "організми" у всіх раніше перерахованих категорій людей різні