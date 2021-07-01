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пенсия (2143) прожиточный минимум (181)

С сегодняшнего дня прожиточный минимум в Украине вырос на 105 грн

С сегодняшнего дня прожиточный минимум в Украине вырос на 105 грн

С 1 июля 2021 года в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер минимальной пенсии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Согласно закону, минимум вырос на 105 грн (на 4,8%) - с 2189 грн до 2294 грн. Это первое повышение в этом году. Второе повышение запланировано на 1 декабря - на 99 грн (на 4,3%) - с 2294 грн до 2393 грн.

Всего же за год прожиточный минимум вырастет на 9,3% (на 204 гривны) при запланированной инфляции на уровне 7,3%.

Законом о госбюджете установлен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2021 года - 2189 грн, с 1 июля - 2294 грн, с 1 декабря - 2393 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:

- детей в возрасте до 6 лет: с 1 января - 1921 грн, с 1 июля - 2013 грн, с 1 декабря - 2100 грн;

- детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января - 2395 грн, с 1 июля - 2510 грн, с 1 декабря - 2618 грн;

- трудоспособных лиц: с 1 января - 2270 грн, с 1 июля - 2379 грн, с 1 декабря - 2481 грн;

- трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января - 2102 грн;

- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января - 2102 грн;

- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января - 1600 грн;

- лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) с 1 января - 1769 грн, с 1 июля - 1854 грн, с 1 декабря - 1934 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегические задачи Минсоцполитики – внедрение обязательных пенсионных накоплений и урегулирование размера прожиточного минимума, - Лазебная

Напомним, Кабинет министров 27 января одобрил законопроект по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора). Предлагается изменить методологию расчетов.

Отметим, с 1 декабря 2020 года в Украине повысился прожиточный минимум до 2189 грн.
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Топ комментарии
+8
С сегодняшнего дня прожиточный минимум в Украине вырос на 105 грн - Цензор.НЕТ 1300
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01.07.2021 10:34
+7
"- лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) с 1 января - 1769 грн, с 1 июля - 1854 грн, с 1 декабря - 1934 грн."

КАК МОЖЕТ МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ БЫТЬ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО УРОВНЯ?
По такой логике человек должен умереть даже не медленной, а ускоренной смертью!
ЭТО И ЕСТЬ ГЕНОЦИД!
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01.07.2021 10:42
+6
Так ось ти який
Від сьогодні прожитковий мінімум в Україні зріс на 105 грн - Цензор.НЕТ 6245
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01.07.2021 10:39
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Правила форума Совет форумчан
Можно сходить за хлебушком разочек
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01.07.2021 10:28 Ответить
Ну да... Бутилку олії та хлібину...
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01.07.2021 16:13 Ответить
Теперь у нас будут миллионы олигархов. А еще добавите сотню - десятки миллионов.
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01.07.2021 10:29 Ответить
Это уже конец эпохи бедности?
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01.07.2021 10:29 Ответить
Круто...чуть больше одного литра подсолнечного масла..😁
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01.07.2021 10:32 Ответить
Идиот! Игры с курсом валют, минимальной з.п. повышением прожиточного уровня, ведут только к одному- повышению цен на ВСЁ!
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01.07.2021 10:33 Ответить
С сегодняшнего дня прожиточный минимум в Украине вырос на 105 грн - Цензор.НЕТ 1300
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01.07.2021 10:34 Ответить
Интернет и мобильную связь включили в минималку,сцуки?
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01.07.2021 10:35 Ответить
Ну а как же.Гугл тоже налогом обложили.
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01.07.2021 10:43 Ответить
Від сьогодні прожитковий мінімум в Україні зріс на 105 грн - Цензор.НЕТ 5245
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01.07.2021 10:36 Ответить
Вырос значит на 3 доллара, это какое-то издевательство, если бы он вырос на 30 долларов, то это также ничего не значило бы, показали бы это в ЕС то там бы очень удивились!
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01.07.2021 10:37 Ответить
Раньше на 2400 хватало, теперь на 105 грн повысили прожиток, КРАНТЫ.
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01.07.2021 10:38 Ответить
Так ось ти який
Від сьогодні прожитковий мінімум в Україні зріс на 105 грн - Цензор.НЕТ 6245
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01.07.2021 10:39 Ответить
Та ні, не кінець, це тільки ще початок кінця.
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03.07.2021 07:35 Ответить
Від сьогодні прожитковий мінімум в Україні зріс на 105 грн - Цензор.НЕТ 6903
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01.07.2021 10:41 Ответить
"- лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) с 1 января - 1769 грн, с 1 июля - 1854 грн, с 1 декабря - 1934 грн."

КАК МОЖЕТ МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ БЫТЬ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО УРОВНЯ?
По такой логике человек должен умереть даже не медленной, а ускоренной смертью!
ЭТО И ЕСТЬ ГЕНОЦИД!
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01.07.2021 10:42 Ответить
Да что вы понимаете?Это не геноцид,а гуманизм.Сами же пишете,что смерть будет не медленной а ускоренной.Это же ни что иное как акт милосердия.
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01.07.2021 10:47 Ответить
Кстати насчет минимальной пенсии это просто позор, даже в нищем Донецке минимальная пенсия на наши 2500 грн.
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01.07.2021 10:57 Ответить
Дуже дякую долбо ЗЕ за можливість відвідати повторно секонд (вторинний ) ринок!
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01.07.2021 10:42 Ответить
для тех кто не курит - грубо - две пачки сигарет
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01.07.2021 10:43 Ответить
Угу...Или целофановый пакет махорки.Если кто не курит,так её можно еще и нюхать. Від сьогодні прожитковий мінімум в Україні зріс на 105 грн - Цензор.НЕТ 2531
Но с таким прожиточным минимумом нюхать скорее всего придется никак не махорку. Від сьогодні прожитковий мінімум в Україні зріс на 105 грн - Цензор.НЕТ 2531
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01.07.2021 10:57 Ответить
Мудрый нарИд возжелал поржать.
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01.07.2021 11:21 Ответить
У вас вже за перші 5 місяців індекс інфляції дорівнює 6%.
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01.07.2021 10:47 Ответить
Це якась штучна система, яка до поняття "прожитковий мінінімум" майже не має ніякого відношення.

Зверніть увагу, що для прокурорів то одне значення, для судей та держслужбовців інше, для працездатних (непрокурорів та несудей) -третє, для непрацездатних четверте.
Підміна понять іде.
Назвали би усі ті данні якимись базовами коефіціентами для розрахунку.
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01.07.2021 10:51 Ответить
Від цього поняття виходить все, що пов'язано з виплатами держслужбовців. В них зарплатня зростає суттєво. На 5-15 тис. А при виході на пенсії взагалі 50 -150 тис. Грн. При ціні долара 27 як тепер то не погано так з бюджета отримати такі кошти.
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01.07.2021 10:56 Ответить
Ця несправедливість повинна бути зламана. Вони видумали собі якійсь штучне уявлення про те у кого повинен бути який дохід, а потім підганяю оці т.з "прожиткові мінімуми".
Самі собі колись повидавли якісь постанови, які призводять до перекосів, і від того починають маніпулювати з вихідним поняттям "прожитковий мінімум", який представляє з себе
вартісну величину достатню для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я, набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

А по цих постановах виходить, що "організми" у всіх раніше перерахованих категорій людей різні
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01.07.2021 11:21 Ответить
Повністю згідний.
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01.07.2021 11:28 Ответить
Сейчас минималка пенсия 1867гр. Мы уникальная страна. Минималка пенсия всегда ниже прожиточного минимума. На минималке запросто 2 миллиона пенсов. И столько же 2 мил получают от 1900 до 2100гр. Позор нации и страны. Ждёт всех.
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01.07.2021 10:51 Ответить
В людей появилась можливість купити 200гр. ковбаси начиненої лимонною кислотою.
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01.07.2021 10:52 Ответить
Бред, если учесть реальную инфляцию то цифра просто смехотворная, цены и тарыфы за год выросли намного больше.
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01.07.2021 10:55 Ответить
В річному діапазоні індекс інфляції на червень місяць становить 9.9%.
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01.07.2021 11:07 Ответить
То вы еще не слышали за прожиточный максимум...
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01.07.2021 11:19 Ответить
О прожиточном максимуме нужно говорить только шепотом.Деньги,как и воры,любят тишину.
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01.07.2021 11:34 Ответить
Намекаете, что Форбс пишет шепотом?
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01.07.2021 11:35 Ответить
Я намекаю,что если у кого то в нашей стране есть прожиточный максимум,то он на 95% заработан нечестным путем.
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01.07.2021 11:45 Ответить
Ну и конечно надо уточнить,что понимать под прожиточным максимумом.Я имел в виду разнообразное ворье,присосавшееся к бюджету ,судей и прочие асоциальные элементы.
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01.07.2021 11:49 Ответить
Вот только не надо занижать проценты - мы не в кредитном отделе банка, а на Цензоре.
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01.07.2021 11:50 Ответить
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01.07.2021 11:51 Ответить
"105 грн" -хватит как раз на 1,5 литра подсолнечного масла, которое подорожало благодаря зе-мародерам
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01.07.2021 12:49 Ответить
Стесняюсь спросить - а можно мне самому себе увеличить пенсию на 47%?У нас ведь страна равных возможностей - члены НКРЕКУ так и сделали!
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01.07.2021 13:42 Ответить
заживем ***** ..
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01.07.2021 13:51 Ответить
 
 